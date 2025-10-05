¾¾°æ¼îÍýÆà¡Ö¥¨¥í¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È»×¤Ã¤¿ÃËÀ¤ò¼ÂÌ¾¹ðÇò¡Ö¿§µ¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡×
¸µSKE48¤Î¾¾°æ¼îÍýÆà¡Ê28¡Ë¤¬4Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡ÖÆó¸®ÌÜ¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡Á¥Ä¥Þ¥ß¤Î¥Ï¥Ê¥·¡Á¡×¡ÊÅÚÍË¿¼Ìë1»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¹¥¤ß¤ÎÃËÀ¤Î¥¿¥¤¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¾¾²¬¾»¹¨¡¢ÇîÂ¿ÂçµÈ¤ÈÅìµþ¤ÎÇÏÆùÎÁÍýÅ¹¤Ç¼ò¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤é¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£21Ç¯¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¤·¤¿¾¾°æ¤Ë¡¢¾¾²¬¤¬¡Ö¤É¤¦¤Ê¤ÎÃË¤Ï¡ª¡×¤ÈÄ¾µå¤Î¼ÁÌä¡£¾¾°æ¤Ï¡Ö½é¤á¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿¤½¤Î¼ÁÌä¡ª¡¡¡Ø¤É¤¦¤Ê¤ÎÃË¤Ï¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¡£¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¡×¤ÈÇú¾Ð¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢ÎÁÍý¤ËÈ¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¾¾²¬¤¬ºÆ¤Ó¡ÖÃË¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ó¡©¡×¡£¾¾°æ¤Ï¡ÖÇÏÆù¤ß¤¿¤¤¤ËÌµÂÌ¤Ê»éËÃ¤¬¤Ê¤¤¡¢¶ÚÆù¤¬¤¢¤ë¿Í¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¡£¾¾²¬¤¬Â³¤¤¤Æ¡Öº£¤Þ¤Ç¤ÎÎòÂå¤ÎÈà»á¤ò¤ß¤Æ¡¢¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤¬Áé¤»¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¤«¡¢ÂÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¤«¡¢¤¢¤ë¡©¡×¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤à¤È¡Ö¤¨¤Ã¡×¤È¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¡ÖÂÎ·Á¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¢¤Þ¤ê¡¢¤½¤Î¡¢Áª¤ó¤À¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
Ç¯Îð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¾å¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÇ¯¾å¤¬¹¥¤ß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¡ÊSKE»þÂå¤Ë¡Ë¤É¤Ã¤Á¤«¤È¤¤¤¦¤È°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¹Ô¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤´êË¾¤¬·ë¹½¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£»Å»ö¤Ç¶¦±é¤·¤¿¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÃª¶¶¹°»ê¡Ê48¡Ë¤òµó¤²¡¢¡Ö¡Ê¶ÚÆù¤¬¡Ë¤¹¤´¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¥¨¥í¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£³Î¤«¤Ë¿§µ¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤â¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£