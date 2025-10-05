¡ØË½·¯¤Î¥·¥§¥Õ¡Ù¥¤¡¦¥Á¥§¥ß¥ó¡¢Â¿Ë»¤Ç¤â¥Ç¡¼¥È¤Ï·ç¤«¤µ¤Ê¤¤¡ª¸òºÝÃæ¤Î½÷Í¥¤È¤ÎÌÜ·âÃÌ¤¬ÏÃÂê
¥É¥é¥Þ¡ØË½·¯¤Î¥·¥§¥Õ¡Ù¤Ç¥¹¥¿¡¼¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¤ò¤·¤¿ÇÐÍ¥¥¤¡¦¥Á¥§¥ß¥ó¤¬¡¢¸ø³«Ç®°¦Ãæ¤Î½÷Í¥¥ê¥å¡¦¥À¥¤¥ó¤È¤Î¥Ç¡¼¥È¤òÌÜ·â¤µ¤ì¡¢¿Í¡¹¤òÏÂ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¤¡¦¥Á¥§¥ß¥ó¡¢¸òºÝÃæ¤Î½÷Í¥¤È¡ÈÆ÷¤ï¤»Åê¹Æ¡É
µî¤ë10·î3Æü¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¥¤¡¦¥Á¥§¥ß¥ó¡¢¥ê¥å¡¦¥À¥¤¥ó¥«¥Ã¥×¥ë¤ÎÌÜ·âÃÌ¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡£
¥½¥¦¥ë¤Î¤¢¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÃæ¤ÎÃø¼Ô¤Ï¡¢¤ªÃë¤É¤¤Ë¥¤¡¦¥Á¥§¥ß¥ó¤È¥ê¥å¡¦¥À¥¤¥ó¤¬Å¹¤òË¬¤ì¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¤ä¤äÁá¤á¤Î¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¡¢Å¹¤ÎÁ°¤ËÊ¿ËÞ¤Ê¼Ö¤¬Ãó¼Ö¤ò¤·¤¿¸å¡¢¤¢¤ëÃË½÷¤¬°ì½ï¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤¬2¿Í¤À¤Ã¤¿¡£
ºÇ¶á¡¢¥ê¥å¡¦¥À¥¤¥ó¤¬½Ð±é¤·¤¿TVING¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É¥²¡¼¥à¡Ù¤È¥¤¡¦¥Á¥§¥ß¥ó¤¬Ç®±é¤·¤¿tvN¥É¥é¥Þ¡ØË½·¯¤Î¥·¥§¥Õ¡Ù¤â³Ú¤·¤¯¸«¤¿¤È¤¤¤¦Ãø¼Ô¤Ï¡¢¤¹¤°¤Ë2¿Í¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¥¤¡¦¥Á¥§¥ß¥ó¤Ï¡¢¹õ¤¤¥Þ¥¹¥¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤âÂ¸ºß´¶¤ò±£¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¥ê¥å¡¦¥À¥¤¥ó¤â¤ä¤Ï¤ê¾®¤µ¤Ê´é¤Ë¶Ã¤¯¤Ù¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç´¶Ã²¤òÍ¶¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
Ãø¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¤¡¦¥Á¥§¥ß¥ó¤Ï¥ê¥å¡¦¥À¥¤¥ó¤Î¤¿¤á¤Ë¥Á¥Â¥ß¤ò¾Æ¤¯¤Î¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢Ãø¼Ô¤Î¥µ¥¤¥ó¤Î¤ª´ê¤¤¤Ë¤âÍ¥¤·¤¯±þ¤¸¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢Ãø¼Ô¤ÏÌÜ·âÃÌ¤Î¿®¤Ô¤ç¤¦À¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ë¤¿¤á¡¢¥¤¡¦¥Á¥§¥ß¥ó¤Î¥µ¥¤¥ó¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¤Ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤òË¬¤ì¤¿¿ÍÁ´°÷¤¬»×¤ï¤Ì¹¬±¿¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¡¢¥¤¡¦¥Á¥§¥ß¥ó¡¢¥ê¥å¡¦¥À¥¤¥ó¥«¥Ã¥×¥ë¤ÈºÆ²ñ¤¹¤ë¤³¤È¤òË¾¤ó¤À¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¤¡¦¥Á¥§¥ß¥ó¤È¥ê¥å¡¦¥À¥¤¥ó¤Ï2024Ç¯¤ËÇ®°¦Àâ¤òÇ§¤á¡¢·ÝÇ½³¦¤Î¸ø¼°¥«¥Ã¥×¥ë¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£2000Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ÎÆ±¤¤Ç¯¥«¥Ã¥×¥ë¤Ç¤¢¤ë2¿Í¤¬¡¢¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤ÆµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¤Ç¤Î¸ø³«Îø°¦¤Ç¤¢¤ë¡£
¡þ¥¤¡¦¥Á¥§¥ß¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
2000Ç¯9·î15ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£´Ú¹ñ¡¦µþµ¦Æ»½Ð¿È¡£¿ÈÄ¹190cm¡£¹â¿ÈÄ¹¤È¥¢¥¤¥É¥ëµé¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÊ»¤»»ý¤Ä¿Íµ¤¼ã¼êÇÐÍ¥¤Ç¡¢2021Ç¯¤Ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ï¥¤¥¯¥é¥¹¡Áµ¶¤ê¤Î³Ú±à¡Á¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£°Ê¹ß¤â¡Ø»þÂ®493¥¥í¤ÎÎø¡Ù¡Ê¸¶Âê¡Ë¡¢¡Ø´Ôº²¡§¸÷¤È±Æ¡Ù¡¢¡Ø¥¤¥ë¥¿¡¦¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë ¡ÁÎø¤ÏÆÃ·±¥³¡¼¥¹¤Ç¡Á¡Ù¡¢¡ØÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¤è¤í¤·¤¯¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¡¢2024Ç¯6·î¸ø³«¤ÎNetflix¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥Ò¥¨¥é¥ë¥¡¼¡Ù¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¡£2022Ç¯9·î¤«¤é2024Ç¯5·î¤Ë¤«¤±¤ÆKBS¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¡Ø¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥¯¡Ù¤ÇMC¤òÌ³¤á¡¢IVE¤Î¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¡¢LE SSERAFIM¤Î¥Û¥ó¡¦¥¦¥ó¥Á¥§¤È¶¦±é¤·¤¿¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï2024Ç¯3·î¡¢Æ±¤¸2000Ç¯9·îÀ¸¤Þ¤ì¤Ç½÷Í¥¤Î¥ê¥å¡¦¥À¥¤¥ó¤È¤Î¸òºÝ¤òÇ§¤á¤¿¡£
¡þ¥ê¥å¡¦¥À¥¤¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
2000Ç¯9·î29ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£´Ú¹ñ¡¦³ø»³¹°è»Ô½Ð¿È¡£¿ÈÄ¹174cm¡£2020Ç¯ÊüÁ÷¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø18¥¢¥²¥¤¥ó¡Ù¡Ê¸¶Âê¡Ë¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢2023Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¥¤¥ë¥¿¡¦¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¡ÁÎø¤ÏÆÃ·±¥³¡¼¥¹¤Ç¡Á¡Ù¤Ç¤Ï¥Á¥ã¥ó¡¦¥À¥ó¥¸Ìò¤ò±é¤¸¤¿¡£2024Ç¯¤Ë¤ÏTVING¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É¥²¡¼¥à¡Ù¡Ê¸¶Âê¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï2024Ç¯3·î¡¢Æ±¤¸2000Ç¯9·îÀ¸¤Þ¤ì¤ÇÇÐÍ¥¤Î¥¤¡¦¥Á¥§¥ß¥ó¤È¤Î¸òºÝ¤òÇ§¤á¤¿¡£