¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/05¡Û¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÎÆ»»Þ½ÙÍ¤¤¬5Æü¡¢¥á¥¾¥ó ¥ô¥¡¥ì¥ó¥Æ¥£¥Î¡ÊMaison Valentino¡Ë¤Î2026Ç¯½Õ²Æ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ºÇ¿·¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¤¶õ¹Á¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Ê¤Ë¤ïÆ»»Þ¡¢¶õ¹Á¤ÇÈ´·²¥¹¥¿¥¤¥ëºÝÎ©¤Ä
Æ»»Þ¤Ï¡¢¹õÈ±¤«¤é¶âÈ±¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤¿»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£025¡Ý26Ç¯½©Åß¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥´¡¼¥ë¥É¤Î¥Ü¥¿¥ó¤¬ßê¤Ó¤ä¤«¤Ê¥¦¡¼¥ë¥³¡¼¥È¡¢2026Ç¯¥¹¥×¥ê¥ó¥° ¥á¥ó¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÂçÃÀ¤Ê¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿V¥í¥´¤¬ÆÃÄ§¤Î¥Ë¥Ã¥È¤È¥¢¡¼¥¹¥«¥é¡¼¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¡¢¥â¥Î¥È¡¼¥ó¤Î¥Á¥§¥Ã¥«¡¼¥Ü¡¼¥É¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥É¥Ã¥È¤òÇÛ¤·¤¿¡È¥ô¥¡¥ì¥ó¥Æ¥£¥Î ¥¬¥é¥ô¥¡¡¼¥Ë ¥¢¥ó¥É ¥ô¥¡¥ó¥º¡É¤Î¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤òÃåÍÑ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢25¡Ý26Ç¯½©Åß¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡È¥ë ¥á¥¿ ¥Æ¥¢¥È¥í ¥Ç ¥¢¥ó¥Æ¥£¥ß¥Æ¡É¤è¤êÅÐ¾ì¤·¤¿¡¢¼Á´¶¤Î°Û¤Ê¤ë2¼ïÎà¤Î¥ì¥¶¡¼¤Ç¥·¥§¥Ö¥í¥óÊÁ¤òÉ½¸½¤·¤¿¥æ¥Ë¥»¥Ã¥¯¥¹¤Ê¿·ºî¥Ð¥Ã¥°¡¢¥ô¥¡¥ì¥ó¥Æ¥£¥Î ¥¬¥é¥ô¥¡¡¼¥Ë¡È¥Û¡¼¥Ü¡¼¥Û¡¼¡É¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¢¥¢¥ì¥Ã¥µ¥ó¥É¥í¡¦¥ß¥±¡¼¥ì¡ÊAlessandro Michele¡Ë¤Ë¤è¤ë¥á¥¾¥ó ¥ô¥¡¥ì¥ó¥Æ¥£¥Î¤Î2026Ç¯½Õ²Æ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢5Æü¥Õ¥é¥ó¥¹¸½ÃÏ»þ´Ö¸á¸å3»þ¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¸á¸å10»þ¡Ë¤è¤êÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
