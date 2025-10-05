齊藤工発案「移動映画館」被災地・石川県奥能登で開催「みなさんと手を繋げた」人気子役の登場に歓声【cinéma bird in 石川県奥能登】
【モデルプレス＝2025/10/05】俳優で映画監督も務める齊藤工（斎藤工）が発案したプロジェクト移動式映画館「cinema bird（シネマバード）」が10月4日、石川県奥能登・珠洲市のラポルトすずにて「cinéma bird in 石川県奥能登」を開催した。
【写真】斎藤工と再会果たした人気子役
「cinéma bird」は2014年に宮城県石巻市で初開催して以来、福島や熊本、北海道などの被災地を中心に、寺や体育館といった様々な場所を1日だけ映画館に変え、体験型のエンターテインメントを届けてきた。15回目の開催となる今回は、2024年1月1日に発生した能登半島地震の被災地である石川県珠洲市で実施。能登半島最北部に位置する珠洲市は、道路などライフラインの寸断により多くの地域が孤立集落となるなど甚大な被害を受け、現在も多くの人が避難生活を余儀なくされている。しかし、こうした厳しい状況の中でも、復興に向けて少しずつ歩みを進めている。「cinéma bird in 石川県奥能登」は、本イベントを通じて市民に夢や希望を届けるとともに、石川県の自然や伝統文化を生かした復興の一助となることを願って開催に至った。
今回の開催にあたり、発起人である斎藤は「昨年3月、志賀町で開催した際に『未来で待ち合わせしよう』と約束をしていたので、今回こうして奥能登で実現できたことが本当に嬉しいです。実際に歩いて回ってみると、復興への道のりはまだ続いていると感じました。にもかかわらず、石川県の方々はご自身が大変な状況でも、周囲の人を気づかい、励まし合っている姿が印象的でした。ただ、その優しさの奥にもしSOSがあるなら、見逃さずに寄り添いたいと思いました」とイベントへの想いを語った。
MCはフリーアナウンサーの谷尻萌が務め、穏やかなトークで会場を温かく包み込みながらイベントを進行。今回は、テレビ朝日系で放送され、9月2日に最終回を迎えた斎藤主演ドラマ『誘拐の日』で天才少女役を好演し話題を集めた永尾柚乃がスペシャルゲストとして登場。姿を見せると会場は歓声と拍手に包まれた。
永尾は「今回、珠洲市に来ることができて本当に嬉しいです。珠洲市といえば珪藻土が有名ですよね。本当に土が素晴らしいと思いました。お餅が大好きで、焼いて食べるのが夢なんです。今日は珪藻土の七輪を買って帰りたいと思っています」と笑顔でコメントし、観客から歓喜の拍手が沸き起こった。斎藤は「柚乃ちゃんは本当に忙しくて。因数分解のようなスケジュールの中、来てくれた」と労いの言葉をかけると、永尾は「みんなが楽しんでもらえるよう頑張りたいと思って来ました。ここにいる方、全員友達です」と満面の笑みで応えた。
ドラマでの共演について永尾は「一緒に遊んでくれたり、話してくれたり、面白くてかっこよくて、本当に素晴らしい方です」と語り、奥能登の地での再共演を喜んだ。続けて斎藤は「柚乃ちゃんは映画の脚本も書いているんです。永野さんも映画を作っている。将来、それぞれが作品を持ち寄れる場所になれるのも嬉しいなと思います」と語り、互いの才能を称え合いながら、会場全体が温かな拍手と笑顔に包まれた。
イベントの最後には再びキャストが登壇。永尾は「『cinéma bird』に参加できて嬉しいですし、なにより珠洲市に来れたことがとても嬉しい。これからも『cinéma bird』にずっとずっと参加したいです」と意欲を示した。斎藤は「彼女が、舞台上でも舞台裏でも太陽でした。今日ここに集まったのは“出会うべくして出会ったタイミング”だったなと」と振り返り、「『cinéma bird』は“点”ではなく“線”になって初めて意味を持ちます。みなさんが足を運んでくださることで、『cinéma bird』は完成します。今日、この空間を通してみなさんと手を繋げたと感じているので、またお会いしましょう。この瞬間を糧に、私も明日から頑張ります。みなさんもどこかで今日の日を思い出していただけたら嬉しいです」とイベントを締め括った。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】斎藤工と再会果たした人気子役
◆齊藤工、奥能登で「cinema bird」開催
「cinéma bird」は2014年に宮城県石巻市で初開催して以来、福島や熊本、北海道などの被災地を中心に、寺や体育館といった様々な場所を1日だけ映画館に変え、体験型のエンターテインメントを届けてきた。15回目の開催となる今回は、2024年1月1日に発生した能登半島地震の被災地である石川県珠洲市で実施。能登半島最北部に位置する珠洲市は、道路などライフラインの寸断により多くの地域が孤立集落となるなど甚大な被害を受け、現在も多くの人が避難生活を余儀なくされている。しかし、こうした厳しい状況の中でも、復興に向けて少しずつ歩みを進めている。「cinéma bird in 石川県奥能登」は、本イベントを通じて市民に夢や希望を届けるとともに、石川県の自然や伝統文化を生かした復興の一助となることを願って開催に至った。
◆齊藤工、永尾柚乃と再会
MCはフリーアナウンサーの谷尻萌が務め、穏やかなトークで会場を温かく包み込みながらイベントを進行。今回は、テレビ朝日系で放送され、9月2日に最終回を迎えた斎藤主演ドラマ『誘拐の日』で天才少女役を好演し話題を集めた永尾柚乃がスペシャルゲストとして登場。姿を見せると会場は歓声と拍手に包まれた。
永尾は「今回、珠洲市に来ることができて本当に嬉しいです。珠洲市といえば珪藻土が有名ですよね。本当に土が素晴らしいと思いました。お餅が大好きで、焼いて食べるのが夢なんです。今日は珪藻土の七輪を買って帰りたいと思っています」と笑顔でコメントし、観客から歓喜の拍手が沸き起こった。斎藤は「柚乃ちゃんは本当に忙しくて。因数分解のようなスケジュールの中、来てくれた」と労いの言葉をかけると、永尾は「みんなが楽しんでもらえるよう頑張りたいと思って来ました。ここにいる方、全員友達です」と満面の笑みで応えた。
ドラマでの共演について永尾は「一緒に遊んでくれたり、話してくれたり、面白くてかっこよくて、本当に素晴らしい方です」と語り、奥能登の地での再共演を喜んだ。続けて斎藤は「柚乃ちゃんは映画の脚本も書いているんです。永野さんも映画を作っている。将来、それぞれが作品を持ち寄れる場所になれるのも嬉しいなと思います」と語り、互いの才能を称え合いながら、会場全体が温かな拍手と笑顔に包まれた。
イベントの最後には再びキャストが登壇。永尾は「『cinéma bird』に参加できて嬉しいですし、なにより珠洲市に来れたことがとても嬉しい。これからも『cinéma bird』にずっとずっと参加したいです」と意欲を示した。斎藤は「彼女が、舞台上でも舞台裏でも太陽でした。今日ここに集まったのは“出会うべくして出会ったタイミング”だったなと」と振り返り、「『cinéma bird』は“点”ではなく“線”になって初めて意味を持ちます。みなさんが足を運んでくださることで、『cinéma bird』は完成します。今日、この空間を通してみなさんと手を繋げたと感じているので、またお会いしましょう。この瞬間を糧に、私も明日から頑張ります。みなさんもどこかで今日の日を思い出していただけたら嬉しいです」とイベントを締め括った。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】