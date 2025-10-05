¡Ö30Ç¯´Ö¥³¥Ä¥³¥ÄÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤¿Âà¿¦¶â2,000Ëü±ß¡×¤¬¥¼¥í¤Ë¡Ä63ºÐ¹©¾ì¶Ð¤á¤ÎÃËÀ¤¬¤ß¤¿¡ÈÅ½¤ê»æ1Ëç¡É¤Î°Ì´¡£¤¤¤Þ¤ÏÇÑ»ß¤µ¤ì¤¿¡È¶²¤í¤·¤¤Ç¯¶âÀ©ÅÙ¡É
Ç¯¶â¤äÂà¿¦¶â¤ò½ä¤ëÀ©ÅÙ¤Ë¤Ï¡¢²áµî¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ÎÀ¸³è¤ò¶¼¤«¤·¤¿¤â¤Î¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¸½ºß¤ÏÇÑ»ß¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼Ò²ñ¤Ë¿¼¹ï¤ÊÄÞº¯¤ò»Ä¤·¤¿3¤Ä¤ÎµìÀ©ÅÙ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¤½¤ÎÌäÂêÅÀ¤ÈÌ¤Íè¤Ø¤Î¶µ·±¤òÃµ¤ê¤Þ¤¹¡£
1¡¥Ç¯¶â¤òÃ´ÊÝ¤Ë¼Ú¶â¡Ä75ºÐ¤Ç¡ÖÂ¿½ÅºÄÌ³¡×¤Ë´Ù¤Ã¤¿Ï·¡¹²ð¸î¤ÎÃËÀ
¹Ù³°¤Ë½»¤àA¤µ¤ó¡ÊÅö»þ75ºÐ¡Ë¤Ï¡¢Ç§ÃÎ¾É¤ò´µ¤¦ºÊ¤Î²ð¸îÈñÍÑ¤¬¤«¤µ¤ß¡¢À¸³è¤¬É¯Ç÷¡£¤Ê¤±¤Ê¤·¤ÎÇ¯¶â¤òÃ´ÊÝ¤Ë¡¢Ê¡»ã°åÎÅµ¡¹½¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖÇ¯¶âÃ´ÊÝÂßÉÕ¡×¤ò¿½ÀÁ¤·¡¢80Ëü±ß¤ÎÍ»»ñ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤ÇºÊ¤Î²ð¸î¤â¤Ê¤ó¤È¤«Â³¤±¤é¤ì¤ë¡Ä¡Ä¡×
°ì»þ¤Ï°ÂÅÈ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÊÖºÑ¤ÏÇ¯¶â¤«¤éÅ·°ú¤¤µ¤ì¤ë·Á¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¼ê¸µ¤Ë»Ä¤ë¶â³Û¤Ï¤´¤¯¤ï¤º¤«¡£À¸³èÈñ¤òÊä¤¦¤¿¤á¤Ë¤ä¤à¤òÆÀ¤º¾ÃÈñ¼Ô¶âÍ»¤Ë¤â¼ê¤ò½Ð¤·¡¢µ¤¤Å¤±¤ÐÂ¿½ÅºÄÌ³¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
A¤µ¤ó¤ÏÌÔ½ë¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¡¢ÅÅµ¤Âå¤òµ¤¤Ë¤·¤ÆÎäË¼¤â¤Ä¤±¤é¤ì¤º¡¢´À¤À¤¯¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é½ë¤µ¤ËÂÑ¤¨¤ëÆü¡¹¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÇ¯¶âÃ´ÊÝÍ»»ñÀ©ÅÙ¡×¡Ê¡Á2022Ç¯3·î¡Ë
¤Ä¤¤3Ç¯Á°¤Þ¤Ç¼ÂºÝ¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÖÇ¯¶âÃ´ÊÝÍ»»ñÀ©ÅÙ¡×¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿ÍÊ¡»ã°åÎÅµ¡¹½¡ÊWAM¡Ë¤¬¡¢¹ñÌ±Ç¯¶â¤ä¸üÀ¸Ç¯¶â¤ò¼Â¼ÁÅª¤ÊÃ´ÊÝ¤È¤·¤Æ¡¢¹âÎð¼Ô¸þ¤±¤Ë¾®¸ý¤Î»ñ¶â¤òÍ»»ñ¤·¤Æ¤¤¤¿À©ÅÙ¤Ç¤¹¡£°åÎÅ¡¢²ð¸î¡¢´§º§Áòº×¤Ê¤É¡¢¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿½ÐÈñ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤Û¤«¤Ë¼ÚÆþÀè¤Î¤Ê¤¤¹âÎð¼Ô¤¬¼ç¤ËÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤ÎºÇÂç¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢ÊÖºÑ¤¬Ç¯¶â¤«¤é¤ÎÅ·°ú¤¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¡£¤â¤È¤â¤ÈÇ¯¶â¼ýÆþ¤À¤±¤Ç¤ÏÀ¸³è¤¬¶ì¤·¤¤¿Í¤¬Í»»ñ¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤á¡¢ÊÖºÑ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤Ê¤±¤Ê¤·¤ÎÇ¯¶â¤¬¤µ¤é¤Ë¸º³Û¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£·ë²Ì¡¢Æü¡¹¤ÎÀ¸³èÈñ¤¬Â¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢ÉÔÂÊ¬¤òÊä¤¦¤¿¤á¤Ë¾ÃÈñ¼Ô¶âÍ»¤Ê¤É¤«¤é¿·¤¿¤Ê¼Ú¶â¤ò½Å¤Í¤ë¡ÖÂ¿½ÅºÄÌ³¡×¤Ë´Ù¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¸å¤òÀä¤Á¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÇ¯¶â¤òÃ´ÊÝ¤Ë¤ª¶â¤¬¼Ú¤ê¤é¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦À©ÅÙ¤ÎÂ¸ºß¤¬¡¢°¼Á¤Ê¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¶È¼Ô¤äÉÛÃÄÈÎÇä¶È¼Ô¤Ê¤É¤Ë°ÍÑ¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹âÎð¼Ô¤ËÉÔÉ¬Í×¤Ê¹â³Û¾¦ÉÊ¤òÇä¤ê¤Ä¤±¡¢¡Ö»ÙÊ§¤¤¤ÏÇ¯¶âÃ´ÊÝÍ»»ñ¤Ç¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È´«Í¶¤·¡¢ÌµÍý¤ä¤ê·ÀÌó¤µ¤»¤ë¼ê¸ý¤Î²¹¾²¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¸øÅªÇ¯¶â¤Ï¡¢¹âÎð´ü¤ÎÀ¸³è¤ò»Ù¤¨¤ë¡ÖºÇ¸å¤ÎÌ¿¹Ë¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤Ï¡¢¤½¤ÎÌ¿¹Ë¤Ç¤¢¤ë¾Íè¤ÎÇ¯¶â¤òÁ°¼Ú¤ê¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¢¤ê¡¢°ìÅÙÍøÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢ËÜÍè¼õ¤±¼è¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿Ç¯¶â³Û¤òÄ¹´ü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ²¼²ó¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¾Íè¤ÎÀ¸³èÀß·×¤¬º¬Äì¤«¤éÊø¤ì¡¢ÉÏº¤¤«¤éÈ´¤±½Ð¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ë´í¸±À¤òÕÔ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
2¡¥¥³¥Ä¥³¥ÄÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤¿2,000Ëü±ß¤ÎÂà¿¦¶â¤¬¡¢°ì½Ö¤Ç¡È¥¼¥í¡É¤Ë
ÃÏÊý¤Î¹©¾ì¤Ë30Ç¯¶Ð¤á¤ëB¤µ¤ó¡ÊÅö»þ63ºÐ¡Ë¡£ÄêÇ¯¤Þ¤Ç¤¢¤È2Ç¯¡£Âà¿¦¶â2,000Ëü±ß¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢¸Î¶¿¤ÇÀÅ¤«¤ËÊë¤é¤¹¤³¤È¤òÌ´¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
B¤µ¤ó¤Î¶ÐÌ³Àè¤Ç¤Ï¡ÖÅ¬³ÊÂà¿¦Ç¯¶âÀ©ÅÙ¡×¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ëè·î¤ÎµëÍ¿¤«¤é³Ý¶â¤òÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤¤¿B¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö·î5Ëü±ß¥³¥Ä¥³¥ÄÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤¤¿¤ó¤À¡£Âà¿¦¶â¤Ï2,000Ëü±ß¤Ï¤¯¤À¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤³¤ì¤Ç²È¤Î¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤â¤·¤Æ¡¢¤¿¤Þ¤Ë¤ÏºÊ¤È¤æ¤Ã¤¿¤êÎ¹¹Ô¤Ç¤â¤·¤Æ¡¢ÀÅ¤«¤ÊÏ·¸å¤ò²á¤´¤½¤¦¡×¤È¡¢2Ç¯¸å¤Ë¤¤¿¤ëÄêÇ¯¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¤¢¤ëÆü¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤ËB¤µ¤ó¤¬½Ð¼Ò¤¹¤ë¤È¡¢1Ëç¤ÎÅ½¤ê»æ¤òÁ°¤Ë¼Ò°÷¤¿¤Á¤¬ÂçÁû¤®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Íº®¤ß¤ò¤«¤Ê¬¤±¤Æ¤½¤ÎÅ½¤ê»æ¤òÆÉ¤à¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÆÍÁ³¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤È¤Ê¤ê¶²½Ì¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÆü¤ò¤â¤Ã¤Æ²ñ¼Ò¤ÏÊÄº¿¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
¶ÐÂ³30Ç¯¤Î²ñ¼Ò¤«¤é¡¢ÆÍÁ³¤ÎÅÝ»ºÀë¹ð¡£Å¬³ÊÂà¿¦Ç¯¶âÀ©ÅÙ¤Ë¤Ï»ñ»ºÊÝ¸î¤Î»ÅÁÈ¤ß¤¬¤Ê¤¯¡¢ÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤ÎÂà¿¦¶â¤Ï¥¼¥í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ç¯¶â¤â¤ï¤º¤«¤·¤«¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÆü¤«¤éÀ¸³è¤Ï°ìÊÑ¡£ºÊ¤ÈÎ¹¹Ô¤É¤³¤í¤«¡¢ËèÆü¤Î¿©Èñ¤â¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Çºï¤ëÆü¡¹¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ª¤ì¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¤Ê¤ó¤Î¤¿¤á¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡Ä¡Ä¡×
B¤µ¤ó¤Ï¡¢Ì´¤â¸Ø¤ê¤â¼º¤¤¡¢¿¼¤¤ÀäË¾¤Î¤Ê¤«¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡£
Å¬³ÊÂà¿¦Ç¯¶âÀ©ÅÙ¡ÊÄÌ¾Î¡§¥Æ¥¥Í¥ó¡Ë¡Ê1962Ç¯¡Á2012Ç¯¡Ë
¡ÖÅ¬³ÊÂà¿¦Ç¯¶âÀ©ÅÙ¡×¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬Âà¿¦¶âÀ©ÅÙ¤È¤·¤ÆÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤¿´ë¶ÈÇ¯¶â¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£³Ý¶â¤òÈó²ÝÀÇ¤ÇÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤é¤ì¤ëÀÇÀ©¾å¤ÎÍ¥¶øÁ¼ÃÖ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¹¤¯ÉáµÚ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤ÎºÇÂç¤ÎÌäÂêÅÀ¤Ï¡¢Ç¯¶â»ñ»º¤òÊÝ¸î¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬Èó¾ï¤Ë¼å¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£Ëü¤¬°ì²ñ¼Ò¤¬ÅÝ»º¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿Ç¯¶â»ñ»º¤¬ÊÝÁ´¤µ¤ì¤º¡¢½¾¶È°÷¤¬Âà¿¦¶â¤ò¤Þ¤Ã¤¿¤¯¼õ¤±¼è¤ì¤Ê¤¤¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÂçÉý¤Ë¸º³Û¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤¬ÉÑÈ¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Å¾¿¦¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢ÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤¿Ç¯¶â»ñ»º¤ò¼¡¤Î²ñ¼Ò¤ÎÀ©ÅÙ¤Ë°ú¤·Ñ¤°¤³¤È¡Ê¥Ý¡¼¥¿¥Ó¥ê¥Æ¥£¡Ë¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦Â¦ÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
B¤µ¤ó¤Î»öÎã¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Ä¹Ç¯¶Ð¤á¾å¤²¤¿²ñ¼Ò¤¬ÅÝ»º¤·¤¿ÅÓÃ¼¡¢ÌóÂ«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤ÎÂà¿¦¶â¤¬¥¼¥í¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦Èá·à¤¬¼ÂºÝ¤ËÂ¿¤¯µ¯¤³¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ñ»ºÊÝ¸î¤ÎÀÈ¼åÀ¤¬Âç¤¤Ê¼Ò²ñÌäÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¤è¤ê°ÂÁ´¤Ê³ÎÄêµëÉÕ´ë¶ÈÇ¯¶â¡ÊDB¡Ë¤ä³ÎÄêµò½ÐÇ¯¶â¡ÊDC¡¢iDeCo¡Ë¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤òÂ¥¤¹·Á¤Ç¡¢2012Ç¯¤ËÀ©ÅÙ¤¬´°Á´¤ËÇÑ»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3¡¥²¶¤À¤±Â»¤·¤Æ¤¿¤ß¤¿¤¤¡Ä40Ç¯Íè¤ÎÍ§¾ð¤ò°ú¤Îö¤¤¤¿¡Ö´±Ì±³Êº¹¡×
C¤µ¤ó¤ÈD¤µ¤ó¤ÏÆ±¤¸Âç³Ø¤Ç½Ð²ñ¤¤¡¢°Õµ¤Åê¹ç¡£4Ç¯´Ö¼ø¶È¤â¥µ¡¼¥¯¥ë¤â°ì½ï¤Ç2¿Í¤Ï²ÈÂ²¤è¤ê¤âÄ¹¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡£2¿Í¤È¤â¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÇÂ´¶È¤·¡¢C¤µ¤ó¤Ï»ÔÌò½ê¤Ë¡¢D¤µ¤ó¤ÏÌ±´Ö´ë¶È¤Ë½¢¿¦¡£»Å»ö¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ëÆü¡¹¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢Ç¯¤Ë1ÅÙ¤Ï¼ò¤ò¼à¤ß¸ò¤ï¤·¡¢¸ß¤¤¤Î¶á¶·¤òÊó¹ð¤·¹ç¤¦Ãç¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ·îÆü¤ÏÎ®¤ì¡¢2¿Í¤Ï65ºÐ¤Ë¡£ÏÃÂê¤Ï¼«Á³¤È¡ÖÇ¯¶â¡×¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ç¯¶â¼êÄ¢¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿C¤µ¤ó¤ÈD¤µ¤ó¤Ï¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤ª¸ß¤¤¤ÎÇ¯¶â³Û¤ò¤ß¤»¤¢¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤»¡Á¤Î¤Ã¡ª¡×
¼ò¤ÎÀª¤¤¤â¤¢¤ê¡¢Ç¯¹ÃÈå¤â¤Ê¤¯¤Ï¤·¤ã¤°2¿Í¡£¤·¤«¤·¼¡¤Î½Ö´Ö¡¢¸ÀÍÕ¤ò¼º¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸øÌ³°÷¤À¤Ã¤¿C¤µ¤ó¤ÎÇ¯¶â¼õµë³Û¤Ï¡¢D¤µ¤ó¤Î1.5ÇÜ°Ê¾å¡£Æ±¤¸ÊÝ¸±ÎÁ¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¶¦ºÑÇ¯¶â¤Î¡Ö¿¦°è²Ã»»¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢C¤µ¤ó¤ÎÇ¯¶â¤ÏÂçÉý¤Ë¾å¾è¤»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¡Ä¡Ä¤Ê¤ó¤«¡¢²¶¤À¤±Â»¤·¤Æ¤¿¤ß¤¿¤¤¤À¤Ê¡×
D¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡¢C¤µ¤ó¤ÏÊÖ¤¹¸ÀÍÕ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£40Ç¯°Ê¾åÂ³¤¤¤¿Í§¾ð¤Ï¡¢¡Öµì¶¦ºÑÇ¯¶âÀ©ÅÙ¡×¤Î»Ä¹ó¤µ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤¾°ú¤Îö¤«¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
µì¶¦ºÑÇ¯¶âÀ©ÅÙ¡Ê¡Á2015Ç¯¡Ë
¡Öµì¶¦ºÑÇ¯¶âÀ©ÅÙ¡×¤Ï¡¢¸øÌ³°÷¤ä»äÎ©³Ø¹»¤Î¶µ¿¦°÷¤¬²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿Ç¯¶âÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£²ñ¼Ò°÷¤¬²ÃÆþ¤¹¤ë¸üÀ¸Ç¯¶â¤È¤ÏÊÌ¤ÎÀ©ÅÙ¤È¤·¤Æ±¿±Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÊÝ¸±ÎÁÎ¨¤Ï¸üÀ¸Ç¯¶â¤ÈÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Ç¯¶â¤ÎµëÉÕ¿å½à¤¬¸üÀ¸Ç¯¶â¤è¤ê¤â¼ê¸ü¤¯¡¢¡Ö´±Ì±³Êº¹¡×¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤ÆÄ¹Ç¯ÈãÈ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃ¤ËÌäÂê»ë¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢´ðÁÃÇ¯¶â¡¦¸üÀ¸Ç¯¶âÉôÊ¬¡Ê2³¬·ú¤Æ¡Ë¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¶¦ºÑÇ¯¶âÆÈ¼«¤Î3³¬ÉôÊ¬¤È¤·¤Æ¡Ö¿¦°è²Ã»»¡×¤È¤¤¤¦¾å¾è¤»µëÉÕ¤¬¤¢¤Ã¤¿ÅÀ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Æ±¤¸ÊÝ¸±ÎÁ¤òÊ§¤Ã¤Æ¤â¡¢¸øÌ³°÷¤Î¤Û¤¦¤¬¾Íè¤â¤é¤¨¤ëÇ¯¶â³Û¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¹½Â¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î´±Ì±¤ÎÉÔ¸øÊ¿¤òÀ§Àµ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢2015Ç¯10·î¤Ë¶¦ºÑÇ¯¶â¤Ï¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë°ì¸µ²½¡ÊÅý¹ç¡Ë¤µ¤ì¤ë·Á¤ÇÇÑ»ß¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÊÝ¸±ÎÁÎ¨¤äµëÉÕ¤Î·×»»ÊýË¡¤Ï¸üÀ¸Ç¯¶â¤ËÅý°ì¤µ¤ì¡¢ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ö¿¦°è²Ã»»¡×¤âÇÑ»ß¡Ê¿·¤·¤¤ÊÌ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ËÊÑ¹¹¡Ë¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²áµî¤ÎÈá·à¤ò·«¤êÊÖ¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë
Ç¯¶âÃ´ÊÝÍ»»ñ¡¢Å¬³ÊÂà¿¦Ç¯¶â¡¢µì¶¦ºÑÇ¯¶âÀ©ÅÙ¡Ä¡Ä¡£ËÜµ»ö¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿3¤Ä¤ÎÀ©ÅÙ¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â¡ÖÏ·¸å¤Î°Â¿´¡×¤È¤¤¤¦¹ñÌ±¤Î¿®Íê¤òº¬Äì¤«¤éÎ¢ÀÚ¤ë¡¢¶²¤í¤·¤¤¹½Â¤¤òÆâÊñ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹¬¤¤¤Ë¤â¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÀ©ÅÙ¤ÏÀ¤ÏÀ¤ÎÀ¼¤äÀìÌç²È¤Î»ØÅ¦¤ò¼õ¤±¡¢¸½ºß¤ÏÇÑ»ß¡¦Åý¹ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ç½ª¤ï¤ê¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Ç¯¶â¤ä¼Ò²ñÊÝ¾ã¤ÎÀ©ÅÙ¤Ï¡¢»þÂå¤ÎÊÑ²½¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÅÙ¡¹²þÀµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ÎÊÑ²½¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¡×¡Ö¤É¤¦¤»·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤À¡×¤ÈÌµ´Ø¿´¤Ç¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¡È°À©ÅÙ¡É¤¬·Á¤òÊÑ¤¨¤Æ¡¢ºÆ¤Ó»ä¤¿¤Á¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤Ê¤¤¤È¤â¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
2025Ç¯¤âÇ¯¶â¤ÎÀ©ÅÙ²þÀµ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£À©ÅÙ²þÀµ¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¡¢Ã¯¤â¤¬¡Ö¼«Ê¬»ö¡×¤È¤·¤Æ±Ô¤¤ÌÜ¤ò¸«Ä¥¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤³¤½¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÌ¤Íè¤ÎÀ¸³è¤ò¼é¤ë¡¢¤Ê¤Ë¤è¤ê¤ÎÎÏ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£