¡Ú´ØÀ¾Âç³Ø¥é¥°¥Ó¡¼¡Û´ØÂç¡¢¥µ¥è¥Ê¥éPG¤Ç´¿´î¤Îº£µ¨½éÇòÀ±¡¡30¡½27¤Ç¶áÂç²¼¤¹
¡¡¡þ¥à¥í¥ª´ØÀ¾Âç³Ø¥é¥°¥Ó¡¼A¥ê¡¼¥°Âè3Àá¡¡´ØÂç30¡½27¶áÂç¡Ê2025Ç¯10·î5Æü¡¡ÆàÎÉ¡¦Å·Íý¿ÆÎ¤¶¥µ»¾ì¡Ë
¡¡Âè3Àá¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢´ØÂç¤¬30¡½27¤Ç¶áÂç¤ò²¼¤·¡¢º£µ¨½éÇòÀ±¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡Á°È¾5Ê¬¤ËÀèÀ©¥È¥é¥¤¤òÃ¥¤¤¡¢Æ±18Ê¬¤Ë¤â¥È¥é¥¤¤òÄÉ²Ã¡£°ìÅÙ¤Ï¶áÂç¤ËµÕÅ¾¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Á°È¾½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¥â¡¼¥ë¤«¤é¥È¥é¥¤¤òµó¤²¡¢17¡½15¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤¹¡£
¡¡¸åÈ¾¤ËÆþ¤ë¤È¶áÂç¤Ë2¥È¥é¥¤¤òµö¤·¡¢°ìÅÙ¤Ï20¡½27¤È¤µ¤ì¤ë¡£¤À¤¬¡¢¸åÈ¾31Ê¬¤Ë¥È¥é¥¤¤È¥³¥ó¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¥Ã¥¯¤ÇÆ±ÅÀ¡£·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¤Ï¡¢Å¨¿Ø¤Î¥¹¥¯¥é¥à¤ÇÁê¼ê¤ÎÈ¿Â§¤òÍ¶¤¤¡¢PG¤òÁªÂò¡£¤³¤ì¤òSOºêÅÄ»Î¿Í¡Ê4Ç¯¡áÀÐ¸«ÃÒ¿é´Û¡Ë¤¬ÎäÀÅ¤ËÄÀ¤á¡¢·è¤Þ¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë»î¹ç½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¡¢´ØÂç¥Õ¥£¥Õ¥Æ¥£¡¼¥ó¤¬´¿´î¤·¤¿¡£
¡¡´ØÂç¤Ï³«ËëÀá¤ÇÅ·ÍýÂç¤Ë¡¢Âè2Àá¤Çµþ»ºÂç¤ËÂçÇÔ¡£¤À¤¬¡¢ºòµ¨3°Ì¤Î¶áÂç¤«¤éµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¼ý¤á¡¢¾¡¤ÁÅÀ4¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¶áÂç¤Ï2»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¹õÀ±¤Ç1¾¡2ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£