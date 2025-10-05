we♡donut´ü´Ö¸ÂÄê¡ª²Ì¼Â¹á¤ëÍÎ¤Ê¤·¤ÈÇ»¸ü¥Ñ¥ó¥×¥¥ó¥×¥Ç¥£¥ó¥°
¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿¸ý¤É¤±¤ÈÍ¥¤·¤¤´Å¤µ¤Ç¿Íµ¤¤ÎÀ¸¥Éー¥Ê¥ÄÀìÌçÅ¹¡Öwe♡donut¡×¤«¤é¡¢ÂÔË¾¤Î½©¸ÂÄê¥Õ¥ìー¥Ðー¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£2025Ç¯Âè10ÃÆ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡ÖÍÎ¤Ê¤·¥¯¥êー¥à¡×¤È¡Ö¥Ñ¥ó¥×¥¥ó¥×¥Ç¥£¥ó¥°¡×¤Î2¼ïÎà¡£½Ü¤Î¥Õ¥ëー¥Ä¤äµ¨Àá´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÁÇºà¤òìÔÂô¤Ë»È¤Ã¤¿¥Éー¥Ê¥Ä¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤äÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ø¤Îº¹¤·Æþ¤ì¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£µ¤Ê¬¤òÌÀ¤ë¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê½©¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÍÎ¤Ê¤·¤ÎÁÖ¤ä¤«¤µ¤¬¹¤¬¤ë¡ÖÍÎ¤Ê¤·¥¯¥êー¥à¡×
10·î1Æü(¿å)¤è¤êÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ÖÍÎ¤Ê¤·¥¯¥êー¥à¡×(ÀÇ¹þ350±ß)¤Ï¡¢²ÌÆù¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÎý¤ê¤³¤ó¤ÀÍÎ¤Ê¤·¥¯¥êー¥à¤òìÔÂô¤ËµÍ¤á¹þ¤ó¤À°ìÉÊ¡£
ÁÖ¤ä¤«¤Ç¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤´Å¤µ¤¬¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ê¡¢À¸ÃÏ¤Î¤Õ¤ó¤ï¤ê¿©´¶¤È¤ÎÁêÀ¤âÈ´·²¤Ç¤¹¡£µ¨Àá´¶¤ò³Ú¤·¤á¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ï¡¢Ä«¤Î¥³ー¥Òー¤ä¸á¸å¤Î¥Æ¥£ー¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£
ÁÖ²÷¤Ê¥Õ¥ëー¥Æ¥£ー¤µ¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¤ª¤ä¤Ä»þ´Ö¤¬²Ú¤ä¤®¤Þ¤¹¡£
¥è¥Ã¥¯¥â¥Ã¥¯♡¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ÂÄê¡Ö¥¬¥Èー ¥¢¥ß¥«¥ë¡×¤¬10·î1ÆüÈ¯Çä
½©¤ÎÄêÈÖ♡¡Ö¥Ñ¥ó¥×¥¥ó¥×¥Ç¥£¥ó¥°¡×ºÆÅÐ¾ì
ºòÇ¯Âç¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¡Ö¥Ñ¥ó¥×¥¥ó¥×¥Ç¥£¥ó¥°¡×(ÀÇ¹þ380±ß)¤¬º£Ç¯¤âµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£Ç»¸ü¤Ê¤«¤Ü¤Á¤ã¥¯¥êー¥à¤È¤Û¤í¶ì¤¤¥«¥é¥á¥ë¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹Ì£¤ï¤¤¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¤«¤Ü¤Á¤ã¥×¥ê¥ó¤½¤Î¤â¤Î¡£
¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¥Éー¥Ê¥ÄÀ¸ÃÏ¤ÈÀäÌ¯¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¡¢¿©¤Ù¤ë¤¿¤Ó¤Ë¹¬¤»¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤¹¡£¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥·ー¥º¥ó¤Î¤ª¤ä¤Ä¤ä¼êÅÚ»º¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¡¢½©¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò°ìÁØÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
½©¸ÂÄê¥Éー¥Ê¥Ä¤Çµ¨Àá¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç
¹ñÆâ»º¾®Çþ100¡ó¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢Å¹Æâ¤ÇÃúÇ«¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤ë¡Öwe♡donut¡×¤ÎÀ¸¥Éー¥Ê¥Ä¡£
º£¤À¤±Ì£¤ï¤¨¤ë¡ÖÍÎ¤Ê¤·¥¯¥êー¥à¡×¤È¡Ö¥Ñ¥ó¥×¥¥ó¥×¥Ç¥£¥ó¥°¡×¤Ï¡¢½©¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£²Á³Ê¤â¼ê¤Ë¼è¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤´Ë«Èþ¤ä¥·¥§¥¢¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£
¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¿´¤âËþ¤¿¤µ¤ì¤ëµ¨Àá¸ÂÄê¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£