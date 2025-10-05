Íî²¼ËÉ»ß¡õÁàºîÀUP¡£¥®¥ºÊÔ½¸Éô°÷¤Î¥¹¥Þ¥Û¤ò»Ù¤¨¤ë°¦ÍÑ¥ê¥ó¥°3Áª
¥¹¥Þ¥ÛÍÑ¥ê¥ó¥°¡¢¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
ºòº£¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ï¡¢Âç·¿²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤Ä¤¤¤Ä¤¤¼ê¤«¤é¤³¤Ü¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¢¤ë¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë½ÅÊõ¤¹¤ë¤Î¤¬¥¹¥Þ¥ÛÍÑ¥ê¥ó¥°¡£¥ê¥ó¥°¤Ë»Ø¤òÄÌ¤·¤Æ¥¹¥Þ¥Û¤ò»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ã¼Ëö¤òÍî¤È¤¹¥ê¥¹¥¯¤¬¥°¥Ã¤ÈÄã¸º¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¹¥Þ¥ÛÍÑ¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ»È¤¦¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ë³ÑÅÙ¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤»þ¤Ë¤ÏÈó¾ï¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤Â¸ºß¡£
¤½¤³¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¡ÖÊÔ½¸Éô°÷¤¬°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥¹¥Þ¥ÛÍÑ¥ê¥ó¥°¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¤È¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤È¤á¤Æ¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
BoYata ¥¹¥Þ¥Û¥ê¥ó¥°¡Ê¥Ï¥Ê¥µ¥¡Ë
¥®¥º¥â¡¼¥ÉÊÔ½¸¼Ô¤Î¥Ï¥Ê¥µ¥¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ï¡¢BoYata¤Î¥¹¥Þ¥Û¥ê¥ó¥°¡£MagSafe¤ÇÃ¼Ëö¤ËÀÜÃå¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
»Ø¤òÄÌ¤¹¥ê¥ó¥°ÉôÊ¬¤Ï¥Þ¥°¥Í¥Ã¥ÈÉôÊ¬¤«¤éÆÈÎ©¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¥ó¥°¤ò°ú¤½Ð¤»¤Ð¥¹¥¿¥ó¥É¤È¤·¤Æ»È¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£²£ÃÖ¤½ÄÃÖ¤¡¢¤É¤Á¤é¤Î¸þ¤¤Ç¤â¥¹¥¿¥ó¥É¤È¤·¤ÆÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
²ÄÆ°¤Î¹Å¤µ¤Ë°Â¿´¤·¤Þ¤¹¡£¤È¤¯¤Ë½ÅÊõ¤¹¤ë¤Î¤Ï¥»¥ë¥Õ¥£¡¼¤Î»þ¡£¸«ÃÎ¤é¤Ì¿Í¤Ë»£±Æ¤ò¤ª´ê¤¤¤»¤º¤È¤â¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¤â¤Ê¤ë¤Î¤ÇÍê¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¥Ï¥Ê¥µ¥¡Ë
TORRAS ¥¹¥Þ¥Û¥ê¥ó¥°¡Ê¶âËÜ¡¢¤¢¤ß¤È¤¦¡Ë
¥®¥º¥â¡¼¥ÉÊÔ½¸Éô°÷¡¢¶âËÜ¡¢¤¢¤ß¤È¤¦¤Î2¿Í¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢TORRAS¤Î¥¹¥Þ¥Û¥ê¥ó¥°¡£
MagSafe¤ÇÁõÃå²ÄÇ½¤Ê¤³¤Á¤é¤Î¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢¥·¥ê¥³¥ó¤Î¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¥·¥ê¥³¥ó¤Î¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤Ë¾®»Ø¤òÄÌ¤¹¤³¤È¤Ç¡¢ÊÒ¼ê¤Ç¤ÎÁàºîÀ¤¬¥°¥Ã¤È¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤ò¾®»Ø¤Ë¤Ò¤Ã¤«¤±¤ë±¿ÍÑ¤¬¤È¤Æ¤âÊØÍø¤Ç¤¹¡£Âç¤¤Ê¥¹¥Þ¥Û¤òÊÒ¼ê¤Ç¥¡¼¥×¤Ç¤¤ë¤·¡¢¾®»Ø¤Ë¤Ö¤é²¼¤²¤¿¥¹¥Þ¥Û¤ò¼ê¼ó¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥×¤Ç¼ê¤ËÌá¤¹¡¢¤È¤¤¤¦·ÝÅö¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó³ÑÅÙ¼«ºß¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤âÊØÍø¡£¥¹¥Þ¥Û¤¬Ê£¿ô¤¢¤ë¤Î¤Ç¤³¤ì¤âÊ£¿ô»ý¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¡Ê¶âËÜ¡Ë
¤¢¤ß¤È¤¦¤âÆ±¤¸¤¯¡¢¤³¤Î¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¡£
¥ê¥ó¥°¥¹¥¿¥ó¥É¤âÊØÍø¤À¤±¤É¡¢¾®»Ø¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤Î¤Û¤¦¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡£ÊÒ¼êÁàºî¤¬³Ú¤Á¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ê¤¢¤ß¤È¤¦¡Ë
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥ê¥ó¥°¤òµ¯¤³¤»¤Ð¡¢¥¹¥Þ¥Û¥¹¥¿¥ó¥É¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£