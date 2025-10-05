»Ø¸¶è½Çµ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡Ö¡âME¡×¤«¤é°¦¤¯¤ë¤·¤µËþÅÀÈþ¾¯½÷¡¦ÈøÌÚÇÈºÚ¡Ê¤ª¤®¡¦¤Ï¤Ê¡Ë¤¬1Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Ë½µ¥×¥ì¥°¥é¥Ó¥¢¤Ëµ¢´Ô¡ª
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ÈøÌÚÇÈºÚ
»Ø¸¶è½Çµ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡âME¡Ê¥Î¥Ã¥È¥¤¥³¡¼¥ë¥ß¡¼¡Ë¤Î°¦¤¯¤ë¤·¤µËþÅÀÈþ¾¯½÷¡¦ÈøÌÚÇÈºÚ¡Ê¤ª¤®¡¦¤Ï¤Ê¡Ë¤¬¡¢10·î6Æü¡Ê·î¡ËÈ¯Çä¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤42¡¦43¹çÊ»¹æ¡Ù¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÌó1Ç¯È¾¤Ö¤ê¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¡ª¡¡¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥Ü¡¼¥ó¤Ë¤¢¤¶¤È¤¯¤Æ²Ä°¦¤¤¡¢¤³¤ì¤¾"¤ª¤®¤Ï¤Ê"¥¹¥¿¥¤¥ë¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈøÌÚÇÈºÚ¡¢Ìó1Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Î¥°¥é¥Ó¥¢
¢£Ä«¤ËÍÏ¤±¹þ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¡½¡½¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¼Ì¿¿½¸¡Ø¤ª¤®¤Ï¤Ê¡ÙÈ¯Çä°ÊÍè¡¢Ìó1Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Î½µ¥×¥ì¤Ç¤Î»£±Æ¡£º£²ó¤Î»£±Æ¥×¥é¥ó¤Ë¤Ï¡¢ÈøÌÚ¤µ¤ó¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÈøÌÚ¡¡¤Ï¤¤¡ª¡¡1Ç¯È¾¤¿¤Ã¤Æ¾¯¤·Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥É¡¼¥ê¡¼¤ÊÊ·°Ïµ¤¤äµÕ¤Ë¥¯¡¼¥ë¤Ê´¶¤¸¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥®¥ã¥Ã¥×¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤ËÄó°Æ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤«¤Ê¤ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
ÈøÌÚ¡¡ÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡¡¼Â¤Ï¤³¤Î²Æ¡¢·ò¹¯Åª¤Ê¥Ü¥Ç¥£¥á¥¤¥¯¤Ë¥Ï¥Þ¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£¤ªÎÁÍý¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¥µ¥µ¥ßÎÁÍý¤Î¥ì¥Ñ¡¼¥È¥ê¡¼¤òÁý¤ä¤·¤¿¤ê¡¢²ÏÀîÉß¤ò¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤·¤¿¤ê¡£
¡½¡½³Î¤«¤Ë·ò¹¯Åª¡ª
ÈøÌÚ¡¡¥é¥ó¥Ë¥ó¥°Ãæ¤Ï¡¢¡Ö»ä¡¢º£´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡×¤È¼«Ê¬¤Ë¿»¤ì¤ë¤Î¤âµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤³¤Î1Ç¯È¾¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡©
ÈøÌÚ¡¡àÂç¿Íá¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¤ªÍÎÉþ¤Î¹¥¤ß¤¬¡¢Âç¿Í¤é¤·¤¤¤â¤Î¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¢¤È¡¢365Æü¥á¥ó¥Ð¡¼¤È°ì½ï¤Ë²á¤´¤¹Ãæ¤Ç¡¢Ç¯¾¯ÁÈ¤¬¤À¤ó¤À¤ó¤ÈÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ò¸«¤Æ»É·ã¤µ¤ì¤¿¤ê¡£
¡½¡½6Ç¯°Ê¾åÆ±¤¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¤Î´¶³Ð¤Ç¤¹¤Í¡£
ÈøÌÚ¡¡¤½¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤¬¥¢¥Ë¥á¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤¦»×¤¦¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥¢¥Ë¥á¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÉáÃÊ¤È¤Ï°ã¤¦¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à»Ñ¤Î¥°¥Ã¥º¤¬½Ð¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÇã¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¡½¡½¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
ÈøÌÚ¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¤â¿Í´Ö¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÊÑ²½¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤ÏÊÑ²½¤·¤Æ¡¢¸«¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤òË°¤¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤¹¤Æ¤¤Ê¹Í¤¨Êý¤Ç¤¹¡£¤Ç¤Ï¡¢»äÀ¸³è¤ÇÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¦¤³¤È¤Ï¡©
ÈøÌÚ¡¡ÅÚÆé¤ä¤¤¤¤Ä´Íý´ï¶ñ¤òÇã¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤ÎÆü¾ï¤ò¤¤¤¤¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃúÇ«¤ËÊë¤é¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÀº¿À¤¬ÊÝ¤Æ¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£ËèÆüÆ±¤¸¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇµÓ¤Î¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¥µ¥×¥ê¤ò°û¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬»ä¤Ë¤Ï½ÅÍ×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤â¶Ã¤«¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
¡½¡½º£Ç¯¤Î½Õ¤«¤é¡Ø¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¡Ö¥¤¥Þ¥É¥¥¬¡¼¥ë¡×¤È¤·¤Æ¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈøÌÚ¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤Ï°ã¤¦¤ª»Å»ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ëè²ó¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë»î¹Ôºø¸í¤·¤Ê¤¬¤éÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤¢¤ë¤È¤¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î»Ø¸¶¡Êè½Çµ¡Ë¤µ¤ó¤«¤é¡ÖÄ«¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¸«¤ë¿Í¤ÎàÄ«á¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¤³¤È¤¬°ìÈÖÂç»ö¤À¤è¡×¤Ê¤É¤È¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ÎÏ¢Íí¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£
¡½¡½¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼Ä¾¡¹¤Ë¡ª
ÈøÌÚ¡¡¤¢¤ê¤¬¤¿¤µ¤ò³ú¤ßÄù¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÆ¬¤ËÆþ¤ì¤ÆÄ«¤ËÍÏ¤±¹þ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½7Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¡âME¡×¡£8·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡Ø¡âME THE MOVIE¡½ÌóÂ«¤Î²Î¡½¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö½é¤«¤é¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿Åìµþ¥É¡¼¥à¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤ò¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÈøÌÚ¡¡¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÌ´¤òµÒ´ÑÅª¤Ë¸«¤ë¤Î¤Ï½ÅÍ×¤Êµ¡²ñ¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤Î»þ´Ö¤ÏÍ¸Â¡×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ë¸þ¤«¤¦¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤â¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡½¡½²¾¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢ÅöÆü¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¡©
ÈøÌÚ¡¡¤â¤Î¤¹¤´¤¯Âç¤¤¤²ñ¾ì¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É......¤É¤ó¤Ê²ñ¾ì¤Ç¤â¡¢»ä¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Î¶á¤¯¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¡¢º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÈøÌÚ¡¡½µ¥×¥ì¤µ¤ó¤Î»£±Æ¤Ç¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¼«¸Ê¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î¥»¥«¥ó¥É¼Ì¿¿½¸¤ò½Ð¤»¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¼«Ê¬¤Ï¥°¥é¥Ó¥¢¤¬¹¥¤¤À¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«¸Ê¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î¼Ì¿¿½¸¤¬À®Î©¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡üÈøÌÚÇÈºÚ¡Ê¤ª¤®¡¦¤Ï¤Ê¡Ë¡¡
2003Ç¯5·î8ÆüÀ¸¤Þ¤ì ÀéÍÕ¸©½Ð¿È¡¡¿ÈÄ¹162.5cm¡¡
¢þ»Ø¸¶è½Çµ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦¡âME¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡£¡Ø¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ËÆâ¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö¥¤¥Þ¥É¥¡×¤Ë"¥¤¥Þ¥É¥¥¬¡¼¥ë"¤È¤·¤Æ½Ð±éÃæ¡£11·î28Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢29Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÅìµþ¡¦ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¡Ö¡âME ÆÃÊÌ¸ø±é 2025¡×¤ò³«ºÅÍ½Äê¡£12·î10Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë11th¥·¥ó¥°¥ë¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤¬·èÄê¡ª¡¡
