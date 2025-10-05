¸µAKB48 ÎëÌÚÍ¥¹á¡¢Êì¤«¤é¤ÎÃÂÀ¸Æü¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î¡È¥Ð¥ó¥¸ー¥¸¥ã¥ó¥×¡É ¡¡ÁÇ¤ÎÈ¿±þ¤Ë»ëÄ°¼Ô¡Ö¤ªÆÀ¤ÊÆ°²è¡×
¡¡¸µAKB48¤ÎÎëÌÚÍ¥¹á¤¬2025Ç¯10·î2Æü¡¢¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¸ø³«¤·¤¿Æ°²è¤Ç¸½ÃÏ½Ð¿È¤ÎÊì¿Æ¤È¤È¤â¤ËÃæ¹ñ¡¦ËÌµþ¤ò´Ñ¸÷¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¥Ð¥ó¥¸ー¥¸¥ã¥ó¥×¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊì¤È¤ÎÃæ¹ñÎ¹¹Ô¤òËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢ÉÔ°Õ¤Ë¥Ð¥ó¥¸ー¥¸¥ã¥ó¥×¤òÈô¤Ð¤µ¤ì¤ëÎëÌÚÍ¥¹á
¡¡ÎëÌÚ¤Ï2019Ç¯10·î¤ËAKB48¤Î¥Áー¥à8¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢2021Ç¯9·î¤ËÆ±¥°¥ëー¥×¤òÂ´¶È¡£¸½ºß¤Ï¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¤Û¤«¡¢YouTuber¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¡¢¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï53.1Ëü¿ÍÄ¶¤ËÃ£¤¹¤ë¡£
¡¡¡ÖÊì¤È¤ÎËÌµþÎ¹¹Ô7Çñ8Æü¡¢É¸¹â1000m¤Î»³¤Ç¤Ê¤¼¤«¥Ð¥ó¥¸ー¥¸¥ã¥ó¥×¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¡Ä¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤Ï¡¢ÀèÆüÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿ÎëÌÚ¤¬Êì¿Æ¤Ë¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤ËËÌµþ¤ØÅÏ¹Ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤À¡£ËÌµþ¶õ¹Á¤ËÅþÃå¤¹¤ë¤È¡¢ÂÔ¤Á¹½¤¨¤Æ¤¤¤¿¼ÂÊì¤È¹çÎ®¡£Êì¤¬¡Ö¤æー¤«ー¡ª¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤È¡¢ÎëÌÚ¤â¡Ö¥Þ¥Þ¤¤¤¿ー¡ª¡×¤ÈÌµ¼Ùµ¤¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¤Ë2¿Í¤Ï¼ê¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤Æ´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼Â²È¤Ç°ìÇñ¤·¤¿ÍâÆü¤Ë¤ÏÊì¿Æ¤È¤È¤â¤Ë¡¢ËÌµþÀ¾ÆîÉô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë·Ê¾¡ÃÏ¡Ö½½ÅÏ¡×¤òË¬Ìä¡£ÍÍ¡¹¤Ê¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤Ë¶½¤¸¤ëÃæ¤Ç¡¢¥¬¥é¥¹Ä¥¤ê¤ÎÄß¤ê¶¶¤òÈ¯¸«¤·¤¿¡£ÊªÉÝ¤¸¤»¤º¤ËÅÏ¤ê»Ï¤á¤¿ÎëÌÚ¤Ï¡Ö¤ª～¡¢¤¹¤´¤¤¡ª¡×¤È´¿À¼¤ò¾å¤²¡¢¡Ö²¼¤ò¸«¤ë¤È¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¹â¤¤¤Î¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£Íî¤Á¤¿¤éÉÝ¤½¤¦¡×¤È³Î¤«¤ÊÂ¼è¤ê¤ÇÎäÀÅ¤Ë´¶ÁÛ¤òÅÁ¤¨¤ë¡£¡ÖÉÝ¤¤¤è¡Ä¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¯Êì¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢¡Ö³Ú¤·¤¤¡ª¡×¤È¿ÈÂÎ¤ò¤¯¤ë¤Ã¤È²óÅ¾¤µ¤»¤ëÎëÌÚ¡£¡Ö¸å¤í¤Ç¥Þ¥Þ¤¬¶±¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÝ¤¤¤Î¤Ï¥À¥á¤é¤·¤¤¡£¤³¤ì¤Ï°äÅÁ¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£»ä¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¥¹¥ê¥ëËþÅÀ¤Ê¤³¤È¤ÏÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¾åµ¡·ù¤Ë¶õÃæ»¶ºö¤ò¥¨¥ó¥¸¥ç¥¤¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¹â½ê¤¬ÆÀ°Õ¤ÊÈà½÷¤Ë»îÎý¤Î»þ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£±ó¤¯¤Ë¸«¤¨¤ë¥Ð¥ó¥¸ー¥¸¥ã¥ó¥×¤òÁ°¤ËÎëÌÚ¤Ï¡Ö¤¢¤ì¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤«¤µ¤ì¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¤Í¡©¡Ä¤µ¤¹¤¬¤Ë¡£ÃÂÀ¸ÆüÎ¹¹Ô¤À¤â¤ó¤Í¡×¤ÈëÃ¤·¤à¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ð¥ó¥¸ー¤ò¶á¤¯¤Ç´Ñ¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Êì¤Î¸ý¼Ö¤Ë¾è¤»¤é¤ì¤Æ°ÜÆ°¡£Â¥¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Þ¤ËÆæ¤Î½ñÌÌ¤Ë¥µ¥¤¥ó¤µ¤»¤é¤ì¡¢¤½¤ì¤¬¥Ð¥ó¥¸ー¤ÎÆ±°Õ½ñ¤À¤Èµ¤ÉÕ¤¤¤¿º¢¤Ë¤Ï»þ¤¹¤Ç¤ËÃÙ¤·¡£¤Þ¤ó¤Þ¤ÈÊì¤ÎºöÎ¬¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤¿ÎëÌÚ¤Ï¡¢¥íー¥×¤ò³ç¤ê¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ·ÌÃ«¤Ë¤«¤«¤ë¶¶¤Î¾å¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥¬¥é¥¹¤ÎÄß¤ê¶¶¤Ç¸«¤»¤¿Í¾Íµå¿¡¹¤ÊÂÖÅÙ¤È¤ÏÂÇ¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ê¡¢ÎëÌÚ¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¡£ÌµÍýÌµÍýÌµÍý¡ª¡×¤ÈµñÀäÈ¿±þ¤ò¼¨¤¹¡£¡Ö¥Þ¥Þ¡¢ÌµÍý¤«¤âー¡ª¡×¤È¶«¤Ö¤È¡¢±ó¤¯¤Ç¥«¥á¥é¤ò²ó¤·¤Ê¤¬¤é¸«¼é¤ëÊì¤Ï¡Ö¤¤¤¤¤è¡ªÂç¾æÉ×¤è¡ª¥Ðー¥ó½ª¤ï¤ê¡ªÁá¤¯Í¥¹á¡ª¡×¤ÈÍÆ¼Ï¤Ê¤¯Â¥¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ·¸°÷¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤Æ¥À¥¤¥Ö¡£¡Ö¤¢～～¡ª¡×¤ÈÀä¶«¤·¤Ê¤¬¤é¿¿¤ÃµÕ¤µ¤Þ¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤¡Ö°ìÀ¸Èô¤Ð¤Ê¤¤¡Ä¡×¡ÖÃÂÀ¸ÆüÎ¹¹Ô¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡¢¤³¤ì¡©¡×¡ÖñÙ¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈÄÁ¤·¤¯µã¤¸À¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Êì¤«¤é¤Î¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥º¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òËþµÊ¡Ê¡©¡Ë¤·¤¿ÎëÌÚ¤ËÂÐ¤·¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¥Ð¥ó¥¸ー¤È¤¤¤¦¤è¤êÆÍ¤Íî¤È¤µ¤ì¤Æ¤ÆÁð¡×¡Ö¥Ð¥ó¥¸ー¤Î¤È¤¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤Î³Ý¤±À¼¡¢ºÇ¶á¤Ç°ìÈÖ¾Ð¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÍ¥¹á¤Á¤ã¤ó¤ÎÁÇ¤ÎÉôÊ¬¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¸«¤ì¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È¤ªÆÀ¤ÊÆ°²è¤Ç¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¤³¤¸¤Ø¤¤¡Ë