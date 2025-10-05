ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡¢ÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¤Î¡ÖÉÝ¤¤ÏÃ¡×¡Ä¡ÈÅÅÏÃÈÖ¹æ¾Ãµî¡Éµ¿ÏÇ¤á¤°¤ê¡¡¡Ø¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¡ª¡Ù33Ç¯¤Ö¤êÅÐ¾ì¤Ç
¡¡TBS·Ï¡Ø¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¡ª40¼þÇ¯µÇ°¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ù¤¬¡¢5Æü¤ËÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢ÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¡Ê75¡Ë¤ÈÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡Ê70¡Ë¤Î¶¦±é¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡¡¡Ø¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¡ª¡Ù¤Ë¤µ¤ó¤Þ¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢33Ç¯¤Ö¤ê¡£Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç¶¦±é¤·¤¿¡Ø¤µ¤ó¤ÞPEACEFUL PARK 2025@Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡Ù¤ÎÏÃÂê¤«¤é¡¢ÏÂÅÄ¤¬¤µ¤ó¤Þ¤«¤é¹âµé»þ·×¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥È¡¼¥¯¤Ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ù¥ë¥È¤¬Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¾Ð¤¤¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤ó¤Þ¤Î¥È¡¼¥¯¤Ï¤È¤Þ¤é¤º¡¢¡ÈÉÝ¤¤ÏÃ¡É¤òÏ¢È¯¡£·Ý¿Í¤¿¤Á¤«¤é¡Ö¥Æ¥ì¥Óµ×¡¹¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÀ¼¤¬¤«¤«¤ë¤Û¤É¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¡£
¡¡¡Ö¡ÊÏÂÅÄ¤Î¡ËÅÅÏÃÈÖ¹æ¤ò¤ï¤¶¤È¾Ã¤·¤¿¤È¸í²ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦µ¿ÏÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö¾Ã¤¹¤ï¤±¤Ê¤¤¤Í¤ó¡£¡Ä¾Ã¤·¤Æ¤ó¤Í¤ó¡£¾Ã¤¨¤Æ¤Æ¤ó¡£¤¢¤ì¡¢¤Ê¤ó¤ÎÎÏ¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£²¿¤¬¤½¤¦¤µ¤»¤¿¤«¡¢Ææ¤ä¤Í¤ó¡£¡ÄÂÎÆ°¤¤¤¿¤ó¤ä¤í¤Ê¡×¤ÈÇú¾Ð¤òÍ¶¤¤¡¢¡Ö¾Ã¤·¤Æ¤â¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Í¤ó¡£¤³¤ì¤¬ÉÝ¤¤¡×¤ÈÍî¤È¤·¤¿¡£
