¡Ú¹â¹»Ìîµå¡Û¹ÎÍ¤¬·è¾¡¿Ê½Ð¤ÇÃæ¹ñÂç²ñ½Ð¾ì·èÄê¡ª¼ÆÅÄæÆÂç¤¬£·°ÂÂÇ´°Éõ¤Ç»³ÍÛ¤òÇË¤ë
¡¡½©µ¨¹Åç¸©Âç²ñ¤Ï½à·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¹ÎÍ¤¬»³ÍÛ¤òÇË¤ê·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡½é²ó£±»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç£´ÈÖ¤ÎÍÕ»³ÀµÂÁº¸Íã¼ê¡Ê£²Ç¯¡Ë¤Îº¸Á°Å¬»þÂÇ¤ÇÀèÀ©¤·¤¿¡££¸²ó¤Ë¤ÏÅ¨¼º¤«¤é¹¥µ¡¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢ÍÕ»³¤ÈÂåÂÇ¤ÎÂþÀÐ·ÄÂÀ¡Ê£±Ç¯¡Ë¤ÎÅ¬»þÂÇ¤¬À¸¤Þ¤ì£²ÅÀ¤òÄÉ²Ã¡£Åê¤²¤Æ¤Ï¼ÆÅÄæÆÂç¡Ê£²Ç¯¡Ë¤¬£¹²ó£·°ÂÂÇ¤Ç´°Éõ¤·¤¿¡£
¡¡¹ÎÍ¤Ïº£Ç¯£±·î¤ÎÉôÆâ¤Ç¤ÎË½ÎÏ»ö°Æ¤Çº£²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤ò¼Âà¤·¤¿¡£´ÆÆÄ¤ÎÃæ°æÅ¯Ç·»á¤¬ÂàÇ¤¤·¡¢¿·¥Á¡¼¥à¤Ï¾¾ËÜ·ò¸ã¿·´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¤Ç»ÏÆ°¡£·è¾¡¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¡¢Íè½Õ¥»¥ó¥Ð¥Ä½Ð¾ì¤Î½ÅÍ×»²¹Í»ñÎÁ¤È¤Ê¤ëÃæ¹ñÂç²ñ¤Î½Ð¾ìÀÚÉä¤òÆÀ¤¿¡£