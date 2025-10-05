¸µ£È£Ë£Ô£´£¸¡¦Ñ»¶ÌÍÚ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤ÎÃÂÀ¸Æü£Â£Â£Ñ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¤·»×¤¤¤Ä¤Å¤ë¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÂº¤¤»þ´Ö¡×¡Ö»ä¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÊõÊª¡×
¡¡£È£Ë£Ô£´£¸¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç½÷Í¥¤ÎÑ»¶ÌÍÚ¤¬£µÆü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÃÂÀ¸Æü¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡£¹·î£±£¹Æü¤¬ÃÂÀ¸Æü¤ÎÑ»¶Ì¤Ï¡ÖËèÇ¯¹±Îã¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¸ÂÄê¤ÎÃÂÀ¸Æü£Â£Â£Ñ¡×¤È»Ï¤á¤Æ¡¢¡ÖËèÇ¯¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î°Ù¤Ë£±Ç¯´Ö²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÆÃÊÌ¤ÊÆü¡£²ñ¤¤¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ï¡¢¹á¹Á¤«¤é¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢´ØÅì·÷°Ê³°¤«¤é¤ÎÊý¤â¤¤¤Þ¤¹¡£±ó¤¯¤«¤é²ñ¤¤¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡ª¡×¤È»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö°ì»þ´ü¡¢¿´ÉÂ¤ó¤ÇÉÂÌ¾¤òÌÀ¤«¤µ¤ºµÙ¤ó¤À»þ¡¢°®¼ê²ñ¤òÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç·çÀÊ¤·¤¿»þ¡¢·à¾ì¸ø±é¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Ãæ¤Ë¹æµã¤·¤¿»þ¡¢ËÜÅö¤ËÂô»³¤Î¿´ÇÛ¤È¤´ÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¤½¤ì¤Ç¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤ó¤Ï¡Ø¤Ï¤ë¤Ã¤Ô¤¬¸µµ¤¤Ç¹¬¤»¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¡Ù¤ÈµÞ¤«¤µ¤º¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁÇ¿¶¤ê¤ò¸«¤»¤º¡¢¤½¤Ã¤È¸«¼é¤ë¤è¤¦¤Ëµ§¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢º£¤³¤¦¤·¤Æ³èÆ°¤òÂ³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤È½¸¤Þ¤Ã¤Æ²á¤´¤»¤ë»þ´Ö¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤»ä¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÊõÊª¤Ç¤¹¡£»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï´ñÀ×¤Ç¤¹¡£¡Ø¤ï¤¡¡¢¤Ê¤ó¤ÆÂº¤¤»þ´Ö¤Ê¤ó¤À¡¢¡¢¡¢¡Ù¤È¤³¤ÎÑëÆá¤ò°ì»þ¤âËº¤ì¤Þ¤¤¤ÈÃ¯¤è¤ê¤â³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²ñ¤¤¤ËÍè¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Êý¤â¡¢¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»×¤¤½Ð¤òÌÀ¤«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö£²£°Âå¥é¥¹¥È¡ª¡ª£²£¹ºÐ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£·ò¹¯Âè°ì¤Ç¡¢¤Þ¤¿¸µµ¤¤Ê»Ñ¤Ç²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ªÌóÂ«¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤ê¡¢¥±¡¼¥¤ÎÍÍ»Ò¤ä¡Ö¥Ò¥í¥¤¥ó¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¥¿¥¹¥¤òÉÕ¤±¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤ë¤Ã¤Ô¤Ë±É¸÷¤¢¤ì¡ª¡×¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãåºÎï¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£