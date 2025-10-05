¹á¼è¿µ¸ã¡¢Áð¥Ê¥®¹ä£Í£Ã¡Ö¤¦¤µ¤®¤È¤«¤á¡×£²Ç¯È¾¤Ö¤êÅÐ¾ì¡¡ÌÁÍ§¤Ë¡Ö¤¹¡¦¤Þ¤¿¤ó¡ª¡×½Ð±éÂ¥¤·¤¿·ë²Ì¤Ï¡©
¡¡ÇÐÍ¥¤Ç²Î¼ê¤Î¹á¼è¿µ¸ã¤¬£µÆü¡¢ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡ÖÁð¥Ê¥®¤ä¤¹¤È¤â¤Î¡¡¤¦¤µ¤®¤È¤«¤á¡×¡ÊÆüÍË¡¦¸å£°»þ£³£µÊ¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÌÁÍ§¡¦Áð¥Ê¥®¹ä¤¬£Í£Ã¤òÌ³¤á¤ëÈÖÁÈ¤Ë¡¢£²£°£²£³Ç¯£¶·î£´ÆüÊüÁ÷²ó°ÊÍè£²Ç¯È¾¤Ö¤ê¤ÎÅÐ¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç³¤¸¶¤ä¤¹¤è¤È¤â¤³¤È¥È¡¼¥¯¡£¤ä¤¹¤è¤Ï¡Ö¤¤ç¤¦¤Ï¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¡¢Ä«¤«¤é¡Ø¤¹¡¦¤Þ¤¿¤ó¡ª¡Ù¡£¤¿¤Ö¤ó¹á¼è¤µ¤ó¤âÌ²¤¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡¢»ä¤âÌ²¤¤¡×¤ÈÀè·î£³£°Æü¤Þ¤ÇÆ±¶É¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÁáÄ«¤Î¾ðÊó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ë¹á¼è¤¬À¸½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¡£½Ð±éÆü¤ÏÀè·î£±£°Æü¡£¤Ä¤Þ¤ê¡Ö¤¦¤µ¤®¤È¤«¤á¡×¤Î¼ýÏ¿Æü¤âÆ±Æü¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¡¡¹á¼è¤Ï¡Ö¡Ø¤¹¡¦¤Þ¤¿¤ó¡ª¡Ù¤¬½ª¤ï¤Ã¤Á¤ã¤¦¤È¤¤¤¦¤ó¤Ç¡¢¥Û¥ó¥È¤¤¤í¤¤¤í¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ø¹Ô¤¤¿¤¤¤Ê¤¢¡Ù¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤«¤é¸À¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤éÍè¤ì¤Æ¡£µ¤¤Å¤¤¤¿¤é¡Ø¤¦¤µ¤«¤á¡Ù¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿¡£ÀµÄ¾¡¢¤³¤ì¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¤È¡Ö¤¹¡¦¤Þ¤¿¤ó¡ª¡×¤Ë¤Ï½Ð±é¤òÇ®Ë¾¤·¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ç¤Ë¡Ö¤¦¤µ¤«¤á¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ÏÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢Èè¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¹á¼è¤Ï¡Ö¡ÊÊüÁ÷¡Ë£³£°£°£°²ó¤Î»þ¤Ë°ð³À¡Ê¸ãÏº¡Ë¤µ¤ó¤¬Íè¤¿¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÆ±¤¸¤¯£Ó£Í£Á£Ð»þÂå¤«¤é¤ÎÌÁÍ§¤¬£²£±Ç¯£±£²·î£¹Æü¤Ë¡Ö¤¹¡¦¤Þ¤¿¤ó¡ª¡×¤ËÀ¸½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡ÖÁð¥Ê¥®¤µ¤ó°ìÈÖÍè¤Æ¤ë¤Ç¤·¤ç¡¢¤³¤³¡ÊÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¡£¤Ç¤â¡Ø¤¹¡¦¤Þ¤¿¤ó¡ª¡Ù½Ð¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×¤ÈË½Ïª¤·¤¿¡£
¡¡Ä¾¸å¤Ë¡¢¹á¼è¤È¤ä¤¹¤È¤â¤ÎÎØ¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿Áð¥Ê¥®¤Ë¡¢¹á¼è¤Ï¡Ö¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¡£¤À¤«¤é¡Ø½Ð¤¿¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡£¼«Ê¬¤«¤é¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢Áð¥Ê¥®¤â¡Ö¤½¤¦¤À¤è¤Í¡×¤ÈÁê¤Å¤Á¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¡Ø¿·¤·¤¤ÃÏ¿Þ¡Ù¡Ê°ð³À¡¢Áð¥Ê¥®¡¢¹á¼è¤Î³èÆ°Ì¾µÁ¡á£±£·Ç¯£¹·î£²£²Æü¤Ë¥Õ¥¡¥ó¥µ¥¤¥È¸ø³«¡Ë¤ò¹¤²¤¿»þ¤Ë¤Í¡£¤¹¤°¤Ë¡Ø¤¹¡¦¤Þ¤¿¤ó¡ª¡Ù¤ÎÊý¤¬¤Í¡×¤Èµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤òÂà½ê¤·¤¿Ä¾¸å¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º½Ð±é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÆÏ¤±¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡¹á¼è¤Ï¡Ö£³£°£°£°²óµÇ°¤Î¤È¤°ð³À¤µ¤ó¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡×¤ÈÁð¥Ê¥®¤Ë¤âÀ¸½Ð±é¤¹¤ë¤è¤¦¡È°µÎÏ¡É¡£¤¹¤ë¤ÈÁð¥Ê¥®¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¡Ø¤¦¤µ¤«¤á¡Ù¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤È·Ú¤¯¥¹¥ë¡¼¤·¤Ä¤Ä¡Ö¤Ê¤ó¤«¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦¡£´¶¤¸¤¬¡£Á´Á³Ê·°Ïµ¤°ã¤¦¡£¥¹¥¿¡¼¤À¤Í¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤Í¡£¤ä¤ê¤Ë¤¯¤¤¡¢²¶¡×¤È¶ÛÄ¥¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò¥¤¥¸¤Ã¤Æ¾Ð¤¤¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·Áð¥Ê¥®¤Ï£¹·î£²£µÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¤¹¡¦¤Þ¤¿¤ó¡ª¡×¤Ç£Ö£Ô£Ò½Ð±é¡£À¸¤Ç¤ÎÅÐ¾ì¤È¤Ï¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÈÖÁÈ¤Ø¤Î²¸¤ò¤·¤Ã¤«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£