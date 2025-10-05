Ä®Ãæ²Ú¤Î¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¤ÎÍÍ¤ÊÅÜÅó¤Î»£±Æ¡£°æ¾åºé³Ú¡¢10/31È¯Çä¤ÎÈ¯¹Ú¥ì¥·¥ÔËÜºî¤ê¤ÎÎ¢Â¦¤ò¸ì¤ë¡£
£²ºýÌÜ¤È¤Ê¤ë¥ì¥·¥ÔËÜºî¤ê¤ò½ª¤¨¤Æ
¡Ø°æ¾åºé³Ú¤ÎÈ¯¹Ú¡¢¤¤ç¤¦²¿ºî¤ë¡©²¿¿©¤Ù¤ë¡©¡Ù¤ÎÀ©ºî¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢²áÄø¤ò¿¶¤êÊÖ¤í¤¦¤È»×¤¦¡£
¤³¤ÎËÜ¤Ï¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ú¡¼¥¸¤µ¤ó¤ÎÏ¢ºÜ¤ò¤â¤È¤Ëºî¤Ã¤¿ÎÁÍýËÜ¤À¤¬¡¢¤½¤â¤½¤â¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤Ï¡¢»ä¤¬¼«¤é¿Ê¤ó¤Ç¡Ö¥Æ¡¼¥Þ¤ÏÈ¯¹Ú¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¿½¤·½Ð¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£È¯¹ÚÇû¤ê¤À¤Ã¤¿¤é¤¤¤í¤¤¤í¹¤¬¤ê¤½¤¦¤À¤·¡¢È¯¹Ú¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÏ¢ºÜ¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÌ´¤Î°ì¤Ä¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£Ëè·î¼¹É®¤ò¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤º¤Ã¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¿È¯¹Ú¤¬¡¢»ä¤ÏÂç¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤âµ¤¤Å¤±¤¿¡¢¤¤¤¤µ¡²ñ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤Þ¤¿¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¥ï¥±
¤µ¤Æ¡¢£±ºýÌÜ¤ÎÎÁÍýËÜ¡Ø°æ¾åºé³Ú¤Î¤ª¤Þ¤â¤ê¤´¤Ï¤ó¡Ù¤òºòÇ¯½ÐÈÇ¤·¡¢£²ºýÌÜ¤ÎÎÁÍýËÜ¤È¤Ê¤ë¤³¤ÎËÜ¡£
¡Ø¤ª¤Þ¤â¤ê¤´¤Ï¤ó¡Ù¤ÇÀ©ºî¤ÎÂçÊÑ¤µ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦¤³¤ì¤¬ºÇ¸å¤À¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦Á´¿ÈÁ´Îî¤ò¤³¤á¤Æºî¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤Æ¤«¤é¤Þ¤¿ÎÁÍýËÜ¤ò½ÐÈÇ¤·¤¿¤¤ÍßË¾¤¬¤à¤¯¤à¤¯¤È¤ï¤½Ð¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤ÏËÜ¤ÎÈ¿¶Á¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤À¤ì¤«¤Î¿©Âî¤Ç¡¢»ä¤Î¥ì¥·¥Ô¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤´¤Ï¤ó¤òºî¤ë¤³¤È¤Ç¼«Ê¬¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î´Ö¡¢¡ÖÈ¯¹Ú¿©ÉÊ¤ò»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÎÁÍý½é¿´¼Ô¤Ê¤Î¤Ç¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¡¡
È¯¹Ú¸¿Í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢¿ÍÀ¸¤â¤Þ¤À¤Þ¤ÀÈ¯¹ÚÅÓÃæ¤Î¾®Ì¼¤¬È¯¹Ú¤ò¶µ¤¨¤ëÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÂçÊÑ¶²½Ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÎÁÍý¤äÈ¯¹Ú¤ò³Ø¹»¤Ç³Ø¤ó¤À¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢¤³¤Î»ä¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¿Æ¶á´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯È¯¹Ú¥Ó¥®¥Ê¡¼¤Î¤«¤¿¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿ÎÁÍýËÜ¤òºî¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤Þ¤º¤Ï¤É¤ÎÈ¯¹Ú¿©ÉÊ¤ò»È¤¦¤«¡©¡¡¤«¤éÊÔ½¸Éô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÈÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò½Å¤Í¤ë¡£
±ö¹í¡¢¤ß¤½¡¢¤·¤ç¤¦¤æ¹í¤Ê¤ÉÈæ³ÓÅªÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Æ¦ÈÄ¾ß¡¢¥¶¡¼¥µ¥¤¤Ê¤É¡¢¤¸¤Ä¤ÏÈ¯¹Ú¿©ÉÊ¡ª¡¡¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Þ¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê°Æ¤ò½Ð¤·¡¢¤½¤³¤«¤é¤½¤ÎÈ¯¹Ú¿©ÉÊ¤ò»È¤Ã¤¿¥ì¥·¥Ô¤ò¹Í°Æ¤¹¤ë¡£10Æü¤Ë°ìÅÙ¤¯¤é¤¤¡¢ÊÔ½¸Éô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¥ê¥â¡¼¥È¤ÇÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò½Å¤Í¡¢»îºî¤Î¾õ¶·¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¿ô¥õ·îÂ³¤¤¤¿¡£
¥ì¥·¥Ô¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ö±ö¹í¤ò»È¤Ã¤¿¥¹¡¼¥×¤òºî¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤é¤½¤ì¤Ë¹ç¤¤¤½¤¦¤Ê¿©ºà¤ò¹Í¤¨¤ë¡£»×¤¤¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤È¤ê¤¢¤¨¤º¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¶î¤±¹þ¤ß¡¢ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Î¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ä¡£Â¾¤Ë¤â¹Ô¤µÍ¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Ï°û¿©Å¹¤Ëµ¤Ê¬Å¾´¹¤ò·ó¤Í¤Æ¿©»ö¤ò¤·¤Ë¹Ô¤¡¢¥Ò¥ó¥È¤ò¤â¤é¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¡¢¤Õ¤À¤ó¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¥ì¥·¥Ô¤òºî¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Ò¥¤¥Ò¥¤¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¥ì¥·¥Ô¤ò¹Í°Æ¤·¤¿¡£Â¾¤ÎÎÁÍý²È¤µ¤ó¤ÏÃ»´ü´Ö¤Ç¤¹¤´¤¤ÉÊ¿ô¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò¹Í°Æ¤µ¤ì¤ë¤«¤¿¤â¤¤¤ë¤é¤·¤¯¡¢¤³¤ì¤À¤±´ü´Ö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤¬¾¯¤·ÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤ª¤¤¤·¤¤°ìÉÊ¤¬¤Ç¤¤¿»þ¤Ë¤Ï¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡¢Áá¤¯¤À¤ì¤«¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤¿´ü´Ö¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£
·Þ¤¨¤¿ÅÜÅó¤Î»£±Æ¤ÎÆü¡¹
¤½¤·¤Æ»£±ÆÆü¡£°ìÆü¤Ë10ÉÊ°Ê¾å¤ò3Æü¤Ç»£±Æ¤¹¤ë¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¡£»ä¤¬ÎÁÍý¤·¤Æ¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤Îµ×ÊÝÅÄ¤µ¤ó¤ËÈþ¤·¤¯¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤ÎÂç¿¹¤µ¤ó¤Ë¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ë»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡¢¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤ÇÅÜÅó¤Î»£±Æ¤òÌµ»ö¤Ë½ª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£µ×ÊÝÅÄ¤µ¤ó¤¬¡Ö¤Þ¤ë¤ÇÄ®Ãæ²Ú¤Î¥é¥ó¥Á¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¤È»×¤Ã¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤Æºî¤ê¾å¤²¤¿ÂçÀÚ¤ÊÎÁÍýËÜ¤¬¤È¤¦¤È¤¦¤À¤ì¤«¤Î¤â¤È¤ËÆÏ¤¯¤È»×¤¦¤È¡¢¤¦¤ì¤·¤µ¤È¡Ö¤É¤¦¤«¤Ê¡©¤ª¤¤¤·¤¤¤«¤Ê¡©¡×¤È¤¤¤¦¥É¥¥É¥¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¡£
¤¢¤Î¥ì¥·¥Ô¤â¡¢¤³¤Î¥ì¥·¥Ô¤â¡¢¤¼¤Òºî¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤É¤¦¤«¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¿©Âî¤òÂçÀÚ¤Ê¥ì¥·¥Ô¤¿¤Á¤¬ºÌ¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î°ßÂÞ¤È¿´¤òËþ¤¿¤·¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£
¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤ò¤³¤á¤Æ10/31¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎÈ¯Çä¤ò·Þ¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤É¤¦¤¾¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
PROFILE
°æ¾åºé³Ú¡Ê¤¤¤Î¤¦¤¨¡¦¤µ¤¯¤é¡Ë
1999Ç¯¡¢ÆÊÌÚ¸©À¸¤Þ¤ì¡£2015Ç¯¡ÖÂè40²ó¥Û¥ê¥×¥í¥¿¥ì¥ó¥È¥¹¥«¥¦¥È¥¥ã¥é¥Ð¥ó¡×¤ò·Ð¤Æ·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¡£¡Ö¤ª¤Ï¥¹¥¿¡×¡Ö¿·º§¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¸«¤»¤ëÌÀ¤ë¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤¹¡£NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¸÷¤ë·¯¤Ø¡×¤Ë½Ð±é¡£2024Ç¯5·î¤Ë¡Ø°æ¾åºé³Ú¤Î¤ª¤Þ¤â¤ê¤´¤Ï¤ó¡Ù¡¢11·î¤Ë¡Ø¤¸¤ó¤»¤¤¼êÄ¡¡Ù¤ò½ÐÈÇ¡£¡ÖÈ¯¹Ú¿©ÉÊ¥½¥à¥ê¥¨¡×»ñ³Ê¡¢¡Ö¿©ÉÊ±ÒÀ¸ÀÕÇ¤¼Ô¡×¤Î»ñ³Ê¤â»ý¤Ä¡£