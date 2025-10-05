¡Ô·ëÀ®6Ç¯¤Ç2²óÌÜ¡ÕÁð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀÍÆµ¿¼Ô¤¬¸øÁ³¤ï¤¤¤»¤Ä¤ÇÂáÊá¡ÄÌó2Ç¯Á°¤Ë¤Ï¡È¸µÃç´Ö¡É ¤¬¡ÖÍýÍ³ÉÔÌÀ¤ÎÅÅ·â²ò¸Û¡×
¡ÔËÜÆü¡¢ÊÀ¼Ò·ÀÌó¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÁð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀ¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ðÃ×¤·¤Þ¤¹¡Õ
10·î4Æü¡¢A¤§! group¤ÎÁð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀÍÆµ¿¼Ô¡Ê29¡Ë¤¬¸øÁ³¤ï¤¤¤»¤Ä¤Îµ¿¤¤¤Ç·Ù»ëÄ£¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£½êÂ°»öÌ³½ê¤Ç¤¢¤ëSTARTO ENTERTAINMENT¤ÏÆ±Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¾å¤ÇËÁÆ¬¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤ÆÂáÊá¤Î»ö¼Â¤òÇ§¤á¤¿¡£
A¤§! group¤Ï¡Ç19Ç¯2·î¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¡¢¡Ç24Ç¯5·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿´ØÀ¾½Ð¿È¤Î5¿ÍÁÈ¡£Áð´Ö¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤ÎÉã¤ÈÆüËÜ¿Í¤ÎÊì¤ò»ý¤Á¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤«¤é¡Ø¥¶¡ªÅ´ÏÓ¡ªDASH!!¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£DASHÅç¤ä0±ß¿©Æ²¤Ç³èÌö¤·¡¢¼ã¼ê¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¤½¤ó¤ÊÀÞ¤Ë¡¢°ìÂÎ²¿¤¬¡¼¡¼¡£
¡ÖÁð´Ö¤µ¤ó¤Ï4Æü¸áÁ°5»þÈ¾¤´¤í¡¢Åìµþ¡¦¿·½É¶è¤Î¥Ó¥ë¤Î½ÐÆþ¤ê¸ýÉÕ¶á¤Ç²¼È¾¿È¤òÏª½Ð¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÜ·â¼Ô¤«¤é¤Î110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤êÈ¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤Ï¼ò¤Ë¿ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ´¹ñ»æ¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
º£²ó¤ÎÂáÊá¤ò¼õ¤±¡¢STARTO¼Ò¤ÏÁð´Ö¤Î³èÆ°µÙ»ß¤òÈ¯É½¡£¡ØÅ´ÏÓDASH¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë½Ð±éÈÖÁÈ¤ÏÂÐ±þ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆÍÁ³¤Î½ÐÍè»ö¤Ë¡¢X¾å¤Ç¤Ï¡Ô¤¨¡¢¥ê¥Á¥ã¡©±³¤Ç¤·¤ç¡¢¤¨¡©¡Õ¡Ô¥ê¥Á¥ã¡Ä¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡¢¡¢Á´Á³¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡Õ¤È¥Õ¥¡¥ó¤Î¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¡£¤·¤«¤·Æ±»þ¤Ë¡¢Ç¾Î¢¤Ë¤è¤®¤Ã¤¿Â¸ºß¤¬¤¤¤Æ¡¼¡¼¡£
¡ÖÊ¡ËÜÂçÀ²¤µ¤ó¡Ê25¡Ë¤Ç¤¹¡£Ê¡ËÜ¤µ¤ó¤ÏA¤§! group¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤ËÆ±¥°¥ë¡¼¥×¤ËºßÀÒ¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢Áð´Ö¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤ï¤Ð¡È¸µÆ±Î½¡É¤Ç¤¹¡£¡È¹ñÎ©Âç³Ø¸½Ìò¹ç³Ê¡É¤È¤¤¤¦¸ª½ñ¤¤ò³è¤«¤·¤Æ¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Ç³èÌö¡£A¤§! group¤Î¿Íµ¤¤ò¸£°ú¤¹¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¡Æ23Ç¯12·î30Æü¡¢ÆÍÇ¡»öÌ³½ê¸ø¼°¥µ¥¤¥È¾å¤Ë¡ÔËÜÆüÉÕ¤±¤ÇÊÀ¼Ò¤ÈÊ¡ËÜ¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥á¥ó¥È·ÀÌó¤ò²ò½ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡Õ¤È¤ÎÊó¹ðÊ¸¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡Ô¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¡Õ¤ÈÄÖ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡ÔÅö³º´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤Ê¤é¤Ó¤Ë¤´°Õ¸þ¤òÂº½Å¤·¡¢¸øÉ½¤ò¹µ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡Õ¤È¡¢¾Ü¤·¤¤»ö¾ð¤ÏÌÀ¤«¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
Åö»þA¤§! group¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼´Ö¶á¤ÈÓñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢ÍýÍ³ÉÔÌÀ¤ÎÅÅ·â²ò¸Û¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤ËÆ°ÍÉ¤òÍ¿¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¾ÜºÙ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Ê¡ËÜ¤¬²¿¤«¤·¤é¤Î¡È¥³¥ó¥×¥é°ãÈ¿¡É¤òÆ¯¤¤¤¿¤³¤È¤Ï»ö¼Â¡£¤½¤·¤ÆÁð´ÖÍÆµ¿¼Ô¤Þ¤Ç¤â¤¬ÌäÂê¤òµ¯¤³¤¹¤³¤È¤Ë¡¼¡¼¡£
·ëÀ®¤«¤é6Ç¯2¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡È¤ä¤é¤«¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡É A¤§! group¡£X¾å¤Ç¤â¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÔA¤§¡ª¤«¤éÉÔ¾Í»ö2¿ÍÌÜ¤À¤è¡¢¤Ç¤âÂçÀ²¤¯¤ó¤ÏÂáÊá¤Ï¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¥ê¥Á¥ã¤ÎÊý¤¬½Å¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤À¤è¤Í¡¢¡Õ
¡ÔA¤§! group¤ÎÂ¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤ï¤¤¤½¤¦ 2¿ÍÌÜ¤ä¤ó¡Ä¡Ê1¿ÍÌÜ¤ÏÂáÊá¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡Ë¡Õ
¡Ô¤¢¡¼¤¢¡¢A¤§2¿ÍÌÜ¤Ç¤¹¤«¡Ä¡Õ