µÆÃÏ°¡Èþ¡¡¡ÖÉ×¤¬¿²¤¿¤¢¤È¤Ë¡×¿Íµ¤·Ý¿Í¤È¶¦±é2¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Ö¿ÆÀÌ¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤È²ñ¤Ã¤¿µ¤Ê¬¤Ç´ò¤·¤¤¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎµÆÃÏ°¡Èþ¡Ê35¡Ë¤¬5Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¥Ð¥«¥ê¥º¥à¡Ê49¡Ë¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡5Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡ÖÉ×¤¬¿²¤¿¤¢¤È¤Ë¡×¤Î1»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ëµÆÃÏ¤Ï¡Ö¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü É×¤¬¿²¤¿¤¢¤È¤Ë¡×¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥Ð¥«¤ê¤ó¤È°ì½ï¤À¤Ã¤¿¤è¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ªÆâ¤ÇÊÂ¤ó¤À¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¼ã¤¤º¢¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿ÆÀÌ¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤È²ñ¤Ã¤¿µ¤Ê¬¤Ç´ò¤·¤¤¡¡¥Ð¥«¤ê¤ó¤â»ä¤Ë²ñ¤Ã¤Æ´ò¤·¤¤¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤½¤ó¤ÊÁÇ¿¶¤ê¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Öº£Æü22»þ15Ê¬¡Á´Ñ¤Æ¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥¢¥¤¥É¥ê¥ó¥°¡ª¡ª¡ª»þÂå°ÊÍè¤Ö¤ê¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö°¡Èþ¤Á¤ã¤ó¤È¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¼Ì¿¿¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÇÒ¸«¤·¤Þ¤¹¤Í¡¼¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£