¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡¡±äÄ¹11²ó¤Î»àÆ®À©¤·Àè¾¡¡¡8Åê¼ê¥ê¥ì¡¼¤Ç60È¯ÃË¡¦¥í¡¼¥ê¡¼¡¢¥í¥É¥ê¥²¥¹°Ê³°¤ÎÂÇ¼ÔÌµ°ÂÂÇ¤Ë
¡¡¡þ¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¡¡¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹3¡½2¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¡Ê2025Ç¯10·î4Æü¡¡¥·¥¢¥È¥ë¡Ë
¡¡¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥º¡ÊWCS¡Ë¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤¬¡¢±äÄ¹11²ó¤Î»àÆ®¤ÎËö¤Ë¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤òÇË¤Ã¤ÆÀè¾¡¤·¤¿¡£
¡¡4²ó¤Ë¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹¤ÎËÜÎÝÂÇ¤ÇÀèÀ©¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢¤¹¤°¤µ¤ÞÈ¿·â¤ËÅ¾¤¸¤¿¡£5²ó2»àÆóÎÝ¡¢2ÈÖ¡¦¥«¡¼¥Ú¥ó¥¿¡¼¤¬±¦Ãæ´Ö¤ØµÕÅ¾2¥é¥ó¡£6²ó¤ËÆ±ÅÀ¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢±äÄ¹11²ó2»àÆóÎÝ¤«¤é¥Þ¥Ã¥¥ó¥¹¥È¥ê¡¼¤¬ÃæÁ°¤Ë¾¡¤Á±Û¤·ÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡Åê¼ê¿Ø¤ÏÀèÈ¯¡¦¥á¥ë¥È¥ó¤«¤é8Åê¼ê¤ò¥ê¥ì¡¼¤·¡¢º£µ¨60ËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¤·¤¿¥í¡¼¥ê¡¼¤é¶¯ÎÏÂÇÀþ¤òÍÊ¤¹¤ë¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤òÁê¼ê¤Ë2¼ºÅÀ¡£¥í¡¼¥ê¡¼¡¢¥í¥É¥ê¥²¥¹¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì3°ÂÂÇ¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÎÂÇ¼Ô¤òÌµ°ÂÂÇ¤ËÉõ¤¸¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤ÎÀè¾¡¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É3°Ì¤ÇPS¤Ë³ê¤ê¹þ¤ó¤À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡£WCS¤Ç¤ÏÆ±ÃÏ¶èÍ¥¾¡¤Î¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¤ò2¾¡1ÇÔ¤Ç²¼¤·¡¢Å¨ÃÏ¤Ø¤È¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡£ºòÇ¯¤Ï¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¤ËÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÇÔ¤ì¡¢À¤³¦°ì¤Ø¤ÎÆ»¤òÃÇ¤¿¤ì¤¿¡£13Ç¯¤Ö¤ê¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡¢¤½¤·¤Æ41Ç¯¤Ö¤ê¥ï¡¼¥ë¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ø¡¢¥Á¡¼¥à¤ÏÀª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£