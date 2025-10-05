¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥È²áÇ®¤ÏËÜÍè¤Î¼ñ»Ý¤Ë¤½¤°¤ï¤Ê¤¤¡×ÁíÌ³¾Ê¡¡¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ÇÀ¤ÅÄÃ«¶è¤Ï123²¯±ßÀÇ¼ý¸º¤Ê¤É¡¢ÅÔ»ÔÉô¸º¼ý¤âÌäÂê¤Ë¡Ú¥µ¥ó¥Ç¡¼¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡Û
¤Ê¤¼¡¢¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡×¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú¼êºî¤ê²òÀâ¡ÛÍèÇ¯10·î¤«¤é¤ÏÊÖÎéÉÊ¤Î´ð½à¤â¸·³Ê²½¤Ø¡¡ÆâÍÆ¤Ï¡©
ÃÏÊýÀÇ¼ý»Ù±ç¤Î¤¿¤á¤Î¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡×¡¡¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¶Ø»ß¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê
¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ï2008Ç¯ÅÙ¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿À©ÅÙ¤Ç¡¢ÅÔ»ÔÉô¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ëÀÇ¼ý¤òÃÏÊý¤Ø²ó¤·¡¢»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±þ±ç¤·¤¿¤¤¼«¼£ÂÎ¤Ë¡ÖÇ¼ÀÇ¡×¡£¼ÂºÝ¤Ï¡Ö´óÉÕ¡×¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖÊÖÎéÉÊ¡×¤¬¤â¤é¤¨¡¢¤µ¤é¤Ë´óÉÕ³Û¤«¤é2000±ß¤ò½ü¤¤¤¿Ê¬¤¬¡¢ÀÇ¶â¤Ê¤É¤«¤éº¹¤·°ú¤«¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¼Â¼Á2000±ß¤Ç¡ÖÊÖÎéÉÊ¡×¤¬¼õ¤±¼è¤ì¤ë¡¢¡È¤ªÆÀ¤µ¡É¤â¿Íµ¤¤ÎÍýÍ³¤Ç¤¹¡£
¼«¼£ÂÎ¤¬´óÉÕ¤ò½¸¤á¤ë¤¿¤á¤ËÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¡ÖÃç²ð¥µ¥¤¥È¡×¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤ÐA¤µ¤ó¤¬5Ëü±ß¤ò´óÉÕ¤¹¤ë¤È¡¢ÊÖÎéÉÊ¤Ï¤½¤Î3³ä°ÊÆâ¡¢ºÇÂç1Ëü5000±ß¤Þ¤Ç¤È·è¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤«¤Ä¤Æ¤Ï¾¦ÉÊ·ô¤äÃÏ°è¤È´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤²ÈÅÅ¡¢´óÉÕ³Û¤ÎÈ¾Ê¬¤òÄ¶¤¨¤ëÊÖÎéÉÊ¤Þ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2019Ç¯¤Ë¡ÖÊÖÎéÉÊ¤ÏÃÏ¾ì»ºÉÊ¤Ë¸Â¤ê¡¢´óÉÕ¶â¤Î3³ä°Ê²¼¡×¤È¥ë¡¼¥ë¤¬Ë¡À©²½¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤Ïµ¬À©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«¼£ÂÎ¤Ï´óÉÕ¶â¤Î°ìÉô¤ò¼ê¿ôÎÁ¤È¤·¤ÆÃç²ð¥µ¥¤¥È¤Ë»ÙÊ§¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯ÅÙ¤Ë»ÙÊ§¤ï¤ì¤¿¼ê¿ôÎÁ¤Ï¡¢´óÉÕÁí³Û¤Î13%¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢Ê¿¶ÑÅª¤Ê¼ê¿ôÎÁ¤òÊ§¤Ã¤¿¤È¤¹¤ì¤ÐA¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¤Ï6500±ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¼¡¤Ë²áÇ®¤·¤¿¤Î¤¬¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¶¥Áè¡×¤Ç¤¹¡£Ãç²ð¥µ¥¤¥È¤¬´óÉÕ¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à¤¿¤á¤Ë¡¢ÊÖÎéÉÊ¤È¤ÏÊÌ¤Ë³ÚÅ·¥Ý¥¤¥ó¥È¤äPayPay¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤É¤ò´Ô¸µ¡£´Ô¸µÎ¨20%¤ò¤¦¤¿¤¦¥±¡¼¥¹¤âÁê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£
A¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¡¢1Ëü±ßÊ¬¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ãç²ð¥µ¥¤¥È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Ã±½ã¤Ë¹Í¤¨¤ë¤È¼ê¿ôÎÁ¤è¤ê¹â¤¤¤Î¤ÇÀÖ»ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¶¥Áè¤¬²áÇ®¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢³ÚÅ·¥°¥ë¡¼¥×¤Ê¤É¤ÎÃç²ð¥µ¥¤¥È¤¬¡¢¼«¤é¤Î¥Ý¡¼¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¤Ë¸Æ¤Ó¹þ¤ß¡¢¡È·ÐºÑ·÷¤Î³ÈÂç¡É¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢ÁíÌ³¾Ê¤Ï¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¶¥Áè¤Î²áÇ®¤Ï¡¢¡ÈÃÏ°è¹×¸¥¡É¤È¤¤¤¦ËÜÍè¤Î¼ñ»Ý¤Ë¤½¤°¤ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¤ò¶Ø»ß¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ÊÖÎéÉÊ¤Î´ð½à¸·³Ê²½¤Ø¡¡¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ÇÅÔ»ÔÉô¤Î¸º¼ý¤¬ÌäÂê¤Ë
¤µ¤é¤Ë¡¢2026Ç¯10·î¤«¤é¤ÏÊÖÎéÉÊ¤Î´ð½à¤â¸·³Ê²½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¼«¼£ÂÎ¤Ë¤¢¤ë¥á¡¼¥«¡¼¤¬³«È¯¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥«¥á¥é¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï³¤³°À½Â¤¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢À½Â¤¹©Äø¤ÎÈ¾Ê¬°Ê¾å¤ò¶è°èÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡»¡»»Ô¤ÈµºÜ¤µ¤ì¤¿¥Ó¡¼¥ë¤Î¾ì¹ç¡¢¼«¼£ÂÎ¤Î¶è°è³°¤Çºî¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤â¡¢¼« ¼£ÂÎ¤ÎÌ¾Á°¤òµºÜ¤¹¤ì¤Ð¡Ö¹ÊóÌÜÅª¡×¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ä¾¶á1Ç¯´Ö¤Ë¹ÊóÌÜÅª¤ÇÇÛÉÛ¡¦ÈÎÇä¤·¤¿¼ÂÀÓ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃÏÊý¤ËÀÇ¼ý¤¬Î®¤ì¤¿Ê¬¡¢ÅÔ»ÔÉô¤Ç¤Ï¸º¼ý¤¬ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢Åìµþ¡¦À¤ÅÄÃ«¶è¤Ï2025Ç¯ÅÙ¡¢123²¯±ß¤ÎÀÇ¼ý¸º¤òÈ¯É½¡£É´²ßÅ¹¤Ç¤Î¼Ì¿¿»£±Æ¥Á¥±¥Ã¥È¤ä¥Û¥Æ¥ë½ÉÇñ·ô¤Ê¤É¤Î¡ÖÊÖÎéÉÊ¡×¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¡¢´óÉÕ¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À©ÅÙ¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é17Ç¯¡£¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ï¡¢º£¤äÃÏÊý¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÅÔ»ÔÉô¤ÎÀÇ¼ý¤Ë¤â±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¡¢À©ÅÙ¤Îºß¤êÊý¤½¤Î¤â¤Î¤¬Ìä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Áòº×,
¥Û¥Æ¥ë,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
°ÖÎîº×,
¥À¥¤¥¹,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
Êè,
Åìµþ,
¾åÅÄ,
Ï·¸å