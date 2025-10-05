ËÙÅÄ¿¿Í³¡Ö½é¤á¤Æ¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¸Î¶¿¤ÇÌ¾Á°¤ÎÍ³Íè½é¹ðÇò¡¡Êì¤ÎÂç¹¥¤¤ÊÂçÊªÇÐÍ¥¤ÎÌ¾Á°¤«¤é
½÷Í¥¤ÎËÙÅÄ¿¿Í³¡Ê27¡Ë¤¬4ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¹¥«¥¤¡×¡ÊÅÚÍË¸á¸å11»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Æ±ÈÖÁÈ¤Î¿·MC¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿ËÙÅÄ¤¬¸Î¶¿¡¦¼¢²ì¤ò½ä¤ê¡¢Ì¾Á°¤ÎÍ³Íè¤ò½é¤á¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
É§º¬¾ë¤òË¬¤ì¤¿ËÙÅÄ¤Ï¡ÖÉ§º¬¾ë¤Ï½é¤á¤Æ¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥Ç¥Ó¥å¡¼¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡ØÄ¶¹âÂ®¡ª»²¶Ð¸òÂå¥ê¥¿¡¼¥ó¥º¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¤Î±Ç²è¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¤³¤ÎÉ§º¬¾ë¤Ç¥í¥±¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£´¶³´¿¼¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Þ¤µ¤«¡¢½é¤á¤Æ¤ÎºîÉÊ¤ò¡¢¤³¤ÎÃÏ¸µ¤Ç»£¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡×¤È¡¢17ºÐ¤Î¤³¤í¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö»ä¤¬3ºÐ¤Î»þ¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤³¤ÎÉ§º¬¾ëÅÐ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£±Ç²è¤Î»£±Æ¤Ç¿¿ÅÄ¹Ç·¤µ¤ó¤¬¤³¤ÎÉ§º¬¾ë¤Ë¤¤¤é¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£¤¦¤Á¤ÎÊì¤¬Âç¹¥¤¤Ç¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢½é¤á¤Æ·ÝÇ½¿Í¤ÎÊý¤Ë°®¼ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡×¤È²ó¸Ü¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤¦¤Á¤ÎÊì¤ÏËÜÅö¤ËÂç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿¿Í³¤Î¡Ø¿¿¡Ù¤Ï¿¿ÅÄ¤µ¤ó¤Î¡Ø¿¿¡Ù¤«¤é¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÙÅÄ¿¿Í³¤Î¿¿Í³¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤¿¤é¿¿ÅÄ¤Ë¤Ê¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢´Ö¤Î¡ÊËÙ¿¿ÅÄÍ³¡Ë¡£¤½¤ì¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È¹þ¤á¤ÆÉÕ¤±¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦É÷¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤«²¿¤«¤´±ï¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¹¤´¤¯¿Æ¹§¹Ô¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡£¤³¤ì¡¢½é¤á¤Æ¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡¢Í³Íè¡×¤È¸ì¤ê¡¢¾Ð¤Ã¤¿¡£