¡¡¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¡¡¥Õ¥£¥ê¡¼¥º3¡½5¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ê2025Ç¯10·î4Æü¡¡¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡Ë
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»363ËÜÎÝÂÇ¤ò¸Ø¤ë¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Î¥Ö¥é¥¤¥¹¡¦¥Ï¡¼¥Ñ¡¼ÆâÌî¼ê¡Ê32¡Ë¤¬4Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡Ë¡¢ËÜµò¤Ç¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤Ë¡Ö3ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£4ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ2»°¿¶¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤âµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡Áê¼êÀèÈ¯¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¤È¤ÎÂÐÀï¤Ï3ÂÇÀÊ¤ÇÅê¥´¥í¤È2»°¿¶¡£ÂçÃ«¤È¤ÎÂÐÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÂçÃ«¤ÏËÜÅö¤Ë¤¤¤¤Åêµå¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Â®µå¤â¥«¡¼¥Ö¤â¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤âÁ´ÉôÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÃ¦Ë¹¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤ò¹¶Î¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤Ë¤¤¿µå¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«Æ¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤½¤ì¤Ë¾¯¤·¥Ü¡¼¥ëµå¤Ë¼ê¤ò½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤ä¤ë¤Ù¤¤È¤³¤í¤Ç¥À¥á¡¼¥¸¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ëµå¤ò»ÅÎ±¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¸¶°ø¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤È¤ÎÂÐÀï¤Ï²áµî2ÂÇÀÊ¤·¤«¤Ê¤¯¡¢1ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ1»°¿¶1»Íµå¤À¤Ã¤¿¡£ÂçÃ«¤Îµå¼ï¤¬Ìñ²ð¤ÊÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ìÈÖ¤ÏÂ®µå¤ÎµåÂ®¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£¡ÖÈà¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëµå¼ï¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤Ë¶¯Îõ¤À¡£¤½¤ì¤Ë¡¢Èà¤È¤Ï¤Þ¤À¤¢¤Þ¤êÂÐÀï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤½¤ÎÅÀ¤Ç¤â¾¯¤·Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢º£Æü¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤Î¿¿¤óÃæ¤ËÍè¤¿µå¤òÆ¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬Âç¤¤¤¡£¤¢¤¢¤¤¤¦µå¤Ï»ÅÎ±¤á¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Î¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÈà¤Î¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤ÏÁ´ÂÎ¤Î1¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤¯¤é¤¤¤·¤«Åê¤²¤Ê¤¤µå¤Ç¡¢¤¿¤Þ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¯¤ëÄøÅÙ¤À¡£¤À¤«¤éÂÇ¼Ô¤È¤·¤ÆÆÃÊÌ¤ËÁÀ¤¦µå¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò³°¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢¸«¤»µå¤È¤·¤Æ¸ú²ÌÅª¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦»È¤¤Êý¤¬¾å¼ê¤¤Åê¼ê¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÂçÃ«¤ÎÅêµå½Ñ¤Ë¤ª¼ê¾å¤²¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡µÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¤¿»î¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö½øÈ×¤Ï¹¶¤á¤é¤ì¤¿¤±¤É¡¢¤½¤Î¸å¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Áê¼ê¤Ë¤¤¤¤¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¤·¤ÆµÕÅ¾¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¤µ¤é¤ËÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬ÄË¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£