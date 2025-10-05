¿À¸Í¡Ö»°µÜ¡×¤È¡Ö¸µÄ®¡×¤Î¶³¦¡¢¹Ë°ú¤£µÈÖ¾¡Éé¤Ç·èÃå¡Ä¾¡Íø¤·¤¿¸µÄ®¤¬µþÄ®¶Ú¤«¤éÀ¾¤Ë
¡¡¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è¤ÎÈË²Ú³¹¡Ö»°µÜ¡×¤È¡Ö¸µÄ®¡×¤Î¶³¦Àþ¤ò¹Ë°ú¤¤Ç·è¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬£´Æü¡¢»°µÜÃæ±ûÄÌ¤ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡»°µÜ¤È¸µÄ®¤Î£²¥Á¡¼¥à¤ËÊ¬¤«¤ì¤ÆÌó£µ£°¥á¡¼¥È¥ë¤Î¹Ë¤ò°ú¤¤¤¿·ë²Ì¡¢¸µÄ®¥Á¡¼¥à¤¬¾¡Íø¡£µþÄ®¶Ú¤ò¶¤Ë¤·¤ÆÀ¾¤¬¡Ö¸µÄ®¡×¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤è¤êÅì¤¬¡Ö»°µÜ¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»°µÜ¤ä¸µÄ®¤Î¾¦¶È´Ø·¸¼Ô¤äÃÏ¸¢¼Ô¤é¤¬½¸¤Þ¤ë²ñ¹ç¤Ç¡¢Î¾ÃÏ¶è¤Î¶³¦Àþ¤Ï¤É¤³¤«¤ÈµÄÏÀ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¹Ë°ú¤¤Ç¡Ö·èÃå¡×¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£»°µÜ¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Æ¤Ð¡¢¥È¥¢¥í¡¼¥É¤è¤êÅì¤¬»°µÜ¡¢¸µÄ®¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Æ¤Ð¡¢µþÄ®¶Ú¤«¤éÀ¾¤¬¸µÄ®¤È¤¹¤ë¾ò·ï¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢»°µÜ¤Ï¿À¸ÍºåµÞ¡¢¸µÄ®¤ÏÂç´Ý¿À¸ÍÅ¹¤ÎÅ¹Ä¹¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¡¢¹Ë°ú¤¤Ç£µÈÖ¾¡Éé¡£»²²Ã¼Ô¤ÏË¡Èï¤òÃå¤ë¤Ê¤É¤·¤Æµ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤Æ¹Ë¤ò°ú¤¯¤È¡¢¸µÄ®¥Á¡¼¥à¤¬£´¡½£±¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡¸åÆü¡¢»°µÜÃæ±ûÄÌ¤ê±è¤¤¤Ë¶³¦¤ÎÌÜ°õ¤È¤Ê¤ë¥¿¥Ú¥¹¥È¥ê¡¼¤òÀßÃÖ¤¹¤ëÍ½Äê¡£Ä®Ì¾¤Ê¤É¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡¢»ÔÌ±À¸³è¤Ë¤Ï±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸µÄ®¥Á¡¼¥à¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×·Ð±Ä¤Î½÷À¡Ê£´£³¡Ë¤Ï¡ÖÅ¹¤¬¤¢¤ë¾ì½ê¤ÏÉé¤±¤ì¤Ð»°µÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥È¥¢¥í¡¼¥É¤Ï¸µÄ®¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»à¼é¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¤À¤Ã¤¿¡£