ASP¤Ï10·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎÌ¾¸Å²°¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢Âçºå¡¦²£ÉÍ¤Î3ÅÔ»Ô¤ò¤á¤°¤ë¡ãASP CRUSH Tour¡ä¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£½é¤Î±Ñ¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤ò´°¿ë¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤¿Èà½÷¤¿¤Á¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤¼¤ÒÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
Major 6th Single¡Ö¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡×
2026Ç¯1·î14Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä
³Æ¥·¥ç¥Ã¥×¥ê¥ó¥¯¡§https://avex.lnk.to/asp_6thsg
½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×
SG+Blu-ray Disc(¥¹¥Þ¥×¥éÂÐ±þ)
BOX»ÅÍÍ
52P¹ë²Ú¼Ì¿¿½¸ÉÕÂ°
ÉÊÈÖ¡§AVCD-61640/B
²Á³Ê¡§\11,550(ÀÇ¹þ) / \10,500(ÀÇÈ´)
ÄÌ¾ïÈ×
SG(¥¹¥Þ¥×¥éÂÐ±þ)
ÉÊÈÖ¡§AVCD-61641
²Á³Ê¡§\1,155(ÀÇ¹þ) / \1,050(ÀÇÈ´)
¢¡¼ýÏ¿¡ÊÍ½Äê¡ËÆâÍÆ
¡ÚCD¡Û
¡¡M1. ¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê
¡¡M2. ¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê
¡ÚBlu-ray¡Û
¥é¥¤¥Ö±ÇÁüÅù¤ò¼ýÏ¿Í½Äê
¡ÚPHOTOBOOK¡Û
Major 5th Single¡ÖBA-BY¡×
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯8·î20Æü(¿å)
³Æ¥·¥ç¥Ã¥×¥ê¥ó¥¯¡§https://avex.lnk.to/asp0820pkg
Downloads & Streaming¡§https://avex.lnk.to/asp_ba-by
½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×
SG + Blu-ray(¥¹¥Þ¥×¥éÂÐ±þ)¡ÜPHOTOBOOK
BOX»ÅÍÍ
52P¹ë²Ú¼Ì¿¿½¸ÉÕÂ°
ÉÊÈÖ¡§AVCD-61540X
²Á³Ê¡§\11,550(ÀÇ¹þ) / \10,500(ÀÇÈ´)
ÄÌ¾ïÈ×
SG (¥¹¥Þ¥×¥éÂÐ±þ)
ÉÊÈÖ¡§AVCD-61541X
²Á³Ê¡§\1,155(ÀÇ¹þ) / \1,050(ÀÇÈ´)
¡ãASP CRUSH Tour 2025¡ä
2025Ç¯10·î4Æü(ÅÚ)
[°¦ÃÎ] THE BOTTOM LINE
³«¾ì/³«±é16:00/17:00
2025Ç¯11·î22Æü(ÅÚ)
[Âçºå] Yogibo META VALLEY
³«¾ì/³«±é 16:00/17:00
2025Ç¯12·î14Æü(Æü)
[¿ÀÆàÀî] Yokohama Bay Hall¡¡
³«¾ì/³«±é 16:00/17:00
¥Á¥±¥Ã¥È¼õÉÕ¾ÜºÙ
°ìÈÌÈ¯ÇäÆü¡§2025Ç¯9·î20Æü(ÅÚ)10:00~¡Ê°ìÈÌTiCKET¡¢STUDENTS TiCKET¡Ë
¤ª¿½¤·¹þ¤ßURL¡§https://w.pia.jp/t/asp/
¡Ú¼õÉÕÂÐ¾ÝÀÊ¼ï¡Û°ìÈÌTiCKET¡§\5,000-¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢STUDENTS TiCKET \2,000-¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
