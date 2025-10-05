BABYMETAL¡¢¥í¥ó¥É¥ó¡¦O2¥¢¥ê¡¼¥ÊÃ±ÆÈ¸ø±é¤è¤ê¡Öfrom me to u(feat. Poppy)¡×¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤ò¸ø³«
BABYMETAL¤¬10·î3Æü¡Ê¶â¡Ë¸á¸å11»þ¡¢¡Öfrom me to u (feat. Poppy) ¡×¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
ËÜ±ÇÁü¤Ï¡¢BABYMETAL¤¬º£Ç¯5·î¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¥í¥ó¥É¥ó¡¦O2¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±²ñ¾ì¤Ï¥Ó¥ê¡¼¥¢¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ä¥¯¥¤¡¼¥ó¤Ê¤É¤â¸ø±é¤ò¹Ô¤Ã¤¿²ñ¾ì¤Ç¡¢ÆüËÜ¿Í¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤ÆÃ±ÆÈ¸ø±é¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤ÏBABYMETAL¤¬»Ë¾å½é¡£2ËüËç¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤¬¥½¡¼¥ë¥É¥¢¥¦¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢ËÜ¾ì¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎÌÜ¤ÎÈî¤¨¤¿¥í¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¸½ÃÏ¤ÎÇ®¶¸¤ò´¶¤¸¤ë±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª11·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¤ÏÆüËÜ¿Í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È½é¤È¤Ê¤ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦Intuit Dome¤Ç¤ÎÃ±ÆÈ¸ø±é¡¢ 2026Ç¯1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢11Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë15¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¸ø±é¡ãLEGEND - METAL FORTH¡ä¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥é¥¤¥Ö¾ðÊó
¢£¡ãBABYMETAL WORLD TOUR 2025-2026 SPECIAL ARENA SHOW IN JAPAN LEGEND - METAL FORTH¡ä
2026Ç¯1·î10Æü¡ÊÅÚ¡ËOPEN 16:00¡¿START 17:30
2026Ç¯1·î11Æü¡ÊÆü¡ËOPEN 14:00¡¿START 15:30
²ñ¾ì¡§¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡¡https://babymetal.com/legend-metalforth
¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
¢£from me to u (feat. Poppy) (LIVE FROM THE O2)
https://babymetal.lnk.to/FMTULIVE
¢£¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØMETAL FORTH¡Ù
È¯ÇäÃæ
https://umj.lnk.to/BABYMETAL_METALFORTH