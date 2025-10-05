ÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¡¡¡ÖÇú¾ÐÌäÂê¡×¤Î¡ÈÎ¢¤Î´é¡É¤òË½Ïª¡Ö³Ú²°¤Ë2¿Í¤ÇÍè¤Æ¡Ä¤½¤ì¤¬À¨¤¤¤¦¤ì¤·¤¤¤Î¡×
¡¡²Î¼ê¤ÎÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¡Ê75¡Ë¤¬5Æü¡¢TBS·Ï¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¥¸¥ã¥Ý¥ó¡×¡ÊÆüÍËÁ°9¡¦54¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÇú¾ÐÌäÂê¡×¤Î¡ÈÎ¢¤Î´é¡É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ä¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¡¦¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¡¢¸½ºß¤ÏBC¥ê¡¼¥°¡¦ÆÊÌÚ¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÀîºê½¡Â§ÆâÌî¼ê¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÏÂÅÄ¤ÏÆÍÁ³¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÍðÆþ¤·¤¿¡£ÂÀÅÄ¸÷¤Ï¡Ö¥´¥¸¥éÅÐ¾ì¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¡Ö¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¡ª¡×¡ÊÆüÍËÁ°11¡¦45¡Ë¤Ï40¼þÇ¯µÇ°SP¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¡£ÏÂÅÄ¤¬¡Ö¤¤ç¤¦¤Ï¤Í¡¢¤³¤Î¸å¤Î¡Ø¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¡ª¡Ù¤¬40¼þÇ¯¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¤Î¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢ÂÀÅÄ¤Ï¡ÖºÇ½ª²ó¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£ÏÂÅÄ¤Ï¡Ö²¿¤Ç¤ä¤Í¤ó¡ª½ª¤ï¤é¤¹¤Ê¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ß¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡VTR¤Î¸å¤Ë¡¢TBS¤Î¼ãÎÓÍ»Ò¥¢¥Ê¤¬ÏÂÅÄ¤Ë¡Ö¤ªÉÕ¤¹ç¤¤Ä¹¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Çú¾Ð¤µ¤ó¤È¤Î»×¤¤½Ð¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡ÖÇú¾Ð¤ÏºÇ½é¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¡©CD¤È¤«DVD¤¯¤ì¤¿¤ê¡Ä¡×¤ÈÇú¾ÐÌäÂê¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò»×¤¤ÊÖ¤·¤¿¡£ÂÀÅÄ¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¥¢¥Ã¥³¤µ¤ó¤¬ËÍ¤é¤ÎËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ó¤Ç¡Ä¡×¤ÈÀâÌÀ¡£ÅÄÃæÍµÆó¤Ï¡ÖÌ¡ºÍ¤Î¤ä¤Ä¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÂÀÅÄ¤ÏÏÂÅÄ¤È¤Î´Ø·¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö°ì½ï¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ê¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÏÂÅÄ¤Ï¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿»þ¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö²¿¤è¤ê¤¦¤ì¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¡Ê¥µ¥ó¥Ç¡¼¥¸¥ã¥Ý¥ó¡Ë½ª¤ï¤ë¤Ç¤·¤ç¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È»ä¤Î¡Ø¤ª¤Þ¤«¤»¡Ù¤Î³Ú²°¤Ë2¿Í¤ÇÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤º¤Ã¤È¤³¤Ê¤¤¤À¤Þ¤Ç¥Þ¥¹¥¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡È·¯¤é²¿¤Ç¥Þ¥¹¥¯¤·¤Æ¤ë¤Î¡©¤â¤¦¥Þ¥¹¥¯¤»¤ó¤Ç¤¨¤¨¤è¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¡È¤¤¤ä¡¢¤â¤·¥¢¥Ã¥³¤µ¤ó¤Ë¤¦¤Ä¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡Ä¡É¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î»þ¤À¤±¡£Ï²¼½Ð¤ë¤È¤¹¤°¡Ê¥Þ¥¹¥¯¡Ë³°¤¹¤Î¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÂÀÅÄ¤Ï¡Ö¤½¤¦¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ï¥¥¹¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬·ù¤À¤Ã¤¿¡×¤È¾éÃÌ¤òÈô¤Ð¤·¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£ÏÂÅÄ¤¬¡ÖÂç¾æÉ×¡¢Ä«¤«¤é¤Ï¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÊÖ¤¹¤È¡¢ÅÄÃæ¤Ï¡ÖÄ«¤Ç¤âÌë¤Ç¤â¤ª¤«¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ó¤À¡£
¡¡ÏÂÅÄ¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ç¤Á¤ã¤ó¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¡£¡È¤É¤¦¤¾¤ªÂÎ¤À¤±¤Ï¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡É¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤¬À¨¤¤¤¦¤ì¤·¤¤¤Î¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£ÂÀÅÄ¤Ï¡Ö¥¢¥Ã¥³¤µ¤óËþ¿ÈÁÏáØ¤À¤«¤é¤Í¡£¿´ÇÛ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÏÂÅÄ¤ÎÂÎ¤òµ¤¸¯¤Ã¤¿¡£