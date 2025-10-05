¡ÚÅìµþ5R¡¦2ºÐ¿·ÇÏÀï¡Û2ÈÖ¿Íµ¤¥´¡¼¥¤¥ó¥È¥¥¥¹¥«¥¤¤¬µÕÅ¾º¹¤·V¡¡²®Ìî¶Ë¡ÖÇÏ¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤¿¡×
¡¡Åìµþ5R¡¦2ºÐ¿·ÇÏÀï¡Ê¼Ç2000¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ï3ÈÖ¼ê¤òÄÉÁö¤·¤¿2ÈÖ¿Íµ¤¥´¡¼¥¤¥ó¥È¥¥¥¹¥«¥¤¡Ê²´¡á¾å¸¶Í¤¡¢Éã¥³¥ó¥È¥ì¥¤¥ë¡Ë¤ÏÄ¾Àþºä²¼¤Ç°ìÅÙ¿ÊÏ©¤¬¶¹¤¯¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Àè¤ËÈ´¤±¤¿¥ß¥¹¥¿¡¼¥é¥¤¥È¤òÆâ¥é¥Á±è¤¤¤«¤éÌÔÄÉ¤·¤Æ¼óº¹¤«¤ï¤·¤¿¡£
¡¡²®Ìî¶Ë¤Ï¡ÖÁ°È¾¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ä¾Àþ¤Ï¼«Ê¬¤Î°ÌÃÖ¤¬°¤¯¤Æ¡¢¤¤¤¤µ³¾è¤ò¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÇÏ¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ï¤¤¤¤µÓ¤Ç¤·¤¿¡×¤È°¦ÇÏ¤Ë´¶¼Õ¡£
¡¡¾å¸¶Í¤»Õ¤Ï¡Ö°ìÅÙ¥Ö¥ì¡¼¥¤ò¤«¤±¤ÆÂÌÌÜ¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤ËÀÚ¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦¾¯¤·¸å¤í¤«¤é¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¤¤¤¤°ÌÃÖ¤ò¼è¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°Õ³°¤Ë¾å¼ê¤Ê¶¥ÇÏ¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤À¤Ã¤¿¡£