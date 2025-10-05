Å¨ÃÏ¤Ë¤âºÊ¤¿¤Á¤¬½¸·ë¡Ö¥ì¥Ã¥Ä¥´¡¼ÀÄ¤òÇØÉé¤Ã¤¿Áª¼ê¤é¡×¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤Ï¼Ì¿¿¤ËÅÐ¾ì¤»¤º¡Ö¥Ç¥³¤Á¤ã¤óÃ£¤È¤ªÎ±¼éÈÖ¤«¤Ê¡©¡×
¡þMLB ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹5-3¥Õ¥£¥ê¡¼¥º(ÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡¢¥·¥Á¥º¥ó¥º¡¦¥Ð¥ó¥¯¡¦¥Ñ¡¼¥¯)
ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤òÀï¤¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÁª¼ê¤é¤ÎºÊ¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ë¤â½¸·ë¤Ç¤¹¡£
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÉ×¿Í²ñ¤ÎInstagram¤Ç»î¹çÁ°¤Ë¡Ö¥ì¥Ã¥Ä¥´¡¼ÀÄ¤òÇØÉé¤Ã¤¿Áª¼ê¤é¡×¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¶¦¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥í¥´¤¬Æþ¤Ã¤¿¥°¥ì¡¼¤Î¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ç¹ç¤ï¤»¤¿ºÊ¤ä¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤é¤¬¾Ð´é¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤ÎºÊ¡¦¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤Ï¼Ì¿¿¤Ë¤ÏÅÐ¾ì¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó½éÀï¥«¡¼¥É¤Ç¤ÏÂè1Àï¡¢Âè2Àï¶¦¤Ëµå¾ì¤Ë±þ±ç¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢»î¹çÁ°¤Ë¤¢¤²¤¿½¸¹ç¼Ì¿¿¤Ë¤Ï2ÆüÏ¢Â³¤Ç¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
SNS¡Ö½¸¹ç¼Ì¿¿¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤Ê¤¤²ÈÂ²Ã£¤â¡¢LA¤«¤éÇ®¤¤±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤Ï¥Ç¥³¤Á¤ã¤óÃ£¤È¤ªÎ±¼éÈÖ¤«¤Ê¡©¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»î¹ç¤ÏÂçÃ«Áª¼ê¤¬¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó½é¤ÎÅêÂÇÆóÅáÎ®¤Ç¤Î½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢6²ó89µå¤òÅê¤²¤ÆÈï°ÂÂÇ3¡¢Ã¥»°¿¶9¡¢Í¿»Í»àµå2¡¢3¼ºÅÀ¤ÎÆâÍÆ¤Ç½é¾¡Íø¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£