¤«¤È¤¦¤ì¤¤¤³¡ÖÆ±À¤Âå¤Î½÷À¤Ë¥¨¡¼¥ë¤ò¡×27Ç¯¤Ö¤ê¼Ì¿¿½¸¤Ë»×¤¤¡¡²Î¤Ø¤ÎºÆÄ©Àï¤â¡Ö¤¢¤ë¤«¤â¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¤«¤È¤¦¤ì¤¤¤³¡Ê56¡Ë¤¬¡¢¼Ì¿¿½¸¡ØAROUND¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤òÈ¯Çä¤·5Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿È¯ÇäµÇ°²ñ¸«¤ËÅÐ¾ì¡£27Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëºÇ¿·ºî¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼Ì¿¿½¸¤Ç30Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿åÃå»Ñ¤òÈäÏª¡Ä56ºÐ¡¦¤«¤È¤¦¤ì¤¤¤³
¡¡¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ï¡È¿ÍÀ¸¤ÎÂèÆó¾Ï¡É¤ò°ÕÌ£¤¹¤ëÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢56ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿º£¡¢¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤È¤·¤Æ¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯12·î¤Ë26Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥°¥é¥Ó¥¢Éü³è¤ò²Ì¤¿¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï½¸ÂçÀ®¤È¤â¸À¤¨¤ë°ìºý¤È¤·¤Æ¡¢ºÆ¤Ó¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤¿¡£
¡¡¡Öº£?!¡×¤È¼«¿È¤Ç¤â¶Ã¤¤äÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¤ä¤é¤Ê¤¤¤Ç¸å²ù¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤Ê¤é¡¢¤ä¤Ã¤Æ¸å²ù¤·¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤·¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç¤Î»£±Æ¤ËÄ©¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤«¤È¤¦¡£·Ö¸÷¿§¤Î¿åÃå¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À»Ñ¤ä¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë56ºÐ?!¡×¤È¶Ã¤¯¤è¤¦¤ÊÈþ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³è¤«¤·¤¿¥«¥Ã¥È¤Ë¤âÄ©¤ó¤À¡£
¡¡ÀèÆüÈ¯ÇäÆü¤ò·Þ¤¨¡¢¡Ö1Ç¯Á°¤Ë¤ÏÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬°ìÈÖ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤¤ç¤¦¤ÎÆü¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤Æ¡¢°ì½ï¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Á¡¼¥à¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ë´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¡£
¡¡¤«¤È¤¦¤Ï30Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿åÃå»Ñ¤Ë¤âÄ©Àï¡£¡Ö»ä¤¬20Âå¤Îº¢¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ±À¤Âå¤Î½÷À¤Ë¤â¤¼¤Ò»ä¤Îº£¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¾¯¤·¤Ð¤«¤ê¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯Çä¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤ê¡¢¡Ö27Ç¯¤Ö¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¤É¤³¤¬¸«¤É¤³¤í¤Ê¤Î¤«¶µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤ê»ëÌî¤ò¶¹¤á¤º¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿§¡¹¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦Àº¿À¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°¸þ¤¡£¿·¤¿¤Ê¼Ì¿¿½¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¼¤â¤¦ÌµÍý¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾Ð¤¦¤¬¡¢¡Öº£²ó¤Î¼Ì¿¿½¸¤â¡¢È¯Çä¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Þ¤À¤Þ¤À²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤Ë¤«¤¯·ò¹¯¤ÇÂÎ·Á¤â°Ý»ý¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢²Î¼ê¤Ø¤ÎºÆÄ©Àï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¼ÁÌä¤¬µÚ¤Ö¤È¡Ö²Î¤ÎÊý¤â¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ê²ÄÇ½À¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ë¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤¤ë¤«¡¢¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤ªÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Û¤Û¾Ð¤ó¤À¡£
¡¡¤«¤È¤¦¤Ï¡¢1969Ç¯2·î19ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£56ºÐ¡£ºë¶Ì¸©½Ð¿È¡£¿ÈÄ¹164¥»¥ó¥Á¡¢1988Ç¯¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢Âè16Âå¥¯¥é¥ê¥ª¥ó¥¬¡¼¥ë¤ä¥¢¥µ¥Ò¥Ó¡¼¥ë¥¤¥á¡¼¥¸¥¬¡¼¥ë¤ËÁª½Ð¡£¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ÏÄÌ¾ï¤Î5ËüËç°Ê¾å¤âÁýºþ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¿Íµ¤¤Ã¤×¤ê¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£2001Ç¯¤Î·ëº§¤òµ¡¤Ë·ÝÇ½³èÆ°¤ò¥»¡¼¥Ö¤¹¤ë¤¬¡¢2012Ç¯¤Ë11Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉüµ¢¡£°Ê¹ß¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä»¨»ï¤Ê¤ÉÉý¹¤¯½Ð±é¤·¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¡£
