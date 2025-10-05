¹õÌÚ·¼»Ê¤µ¤ó¤ÎºÊ¡¦µÜºêÎï²Ì¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¤¬¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤Ö¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¹ë²Ú¤Ê¡×¡Ö¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡2022Ç¯10·î¤Ë·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤·¤¿¹õÌÚ·¼»Ê¤µ¤ó¡Ê45¡Ë¤ÎºÊ¤Ç¡¢¼Â¶È²È¡¦¥â¥Ç¥ë¤ÎµÜºêÎï²Ì¡Ê37¡Ë¤¬4Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ö¥é¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¤¬¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤Ö¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥ÈÈäÏª¤ÎµÜºêÎï²Ì
¡¡¡ÖNew closet ¥ê¥Õ¥©¡¼¥àÃæ¤Î¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È°ìÉô¸ø³«¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¿§Á¯¤ä¤«¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¤¬À°Á³¤ÈÊÂ¤ó¤À¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥Ð¥Ã¥°¤¬ÊÂ¤Ù¤é¤ì¤ëÁ°¤Î¾õÂÖ¤âÆ°²è¤Ç¾Ò²ð¤·¡¢¡ÖÁð´Ö¤µ¤ó¤ÎLV¥È¥é¥ó¥¯¤âÁÈ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤ÈÏÂ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î¶õ´Ö¤Å¤¯¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¹ë²Ú¤Ê¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡×¡Ö¤¹¤´¤¯¥ª¥·¥ã¥ì¡×¡Ö¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
