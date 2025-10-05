¡ÖDDBRstore¡×¤ä¥¢¥á¥ê¥«¥ó¤Ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ê¤É¡È¤«¤ï¤¤¤¤¡É¤¬Âç½¸¹ç¡ªºåµÞ¤Î¥¢¡¼¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬·ã¥¢¥Ä¤À¤è
¼¡À¤Âå¸þ¤±¤Î¼þÍ··¿¥¢¡¼¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖHUG¡ªCREATIVE COMMUNITY 2025¡×¤¬¡¢Âçºå¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
10·î29Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á11·î5Æü¡Ê¿å¡Ë¤Î´Ö¡¢Ê£¿ô¤Î²ñ¾ì¤Ë¤Æ½ç¼¡³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢ºåµÞÉ´²ßÅ¹¤Î¼ã¼ê¥Ð¥¤¥ä¡¼¤¿¤Á¤¬¥»¥ì¥¯¥È¤·¤¿¡È¤«¤ï¤¤¤¤¡É¥·¥ç¥Ã¥×¤äÂÎ¸³¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¤è¡£
ZÀ¤Âå¤Î¡È¤«¤ï¤¤¤¤¡É¤ò½¸¤á¤¿¼þÍ··¿¥¢¡¼¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¡÷Âçºå
º£²ó¤¬Âè3ÃÆ¤È¤Ê¤ë¡ÖHUG! CREATIVE COMMUNITY 2025¡×¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¥¢¡¼¥È¤Ê¤É¡¢¼¡À¤Âå¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤È½Ð²ñ¤¨¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡£
ºåµÞ¥µ¥ó¹¾ì¤äºåµÞ¤¦¤á¤ÀËÜÅ¹¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÊ£¿ô¤Î²ñ¾ì¤Ë¡¢¸ÄÀ¤¢¤Õ¤ì¤ë»¨²ß¤ä¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤¬ÊÂ¤Ö¤Î¤Ç¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ò¸«¤Ä¤±¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
´Ú¹ñ¤Ã¤Ý¤«¤ï¤¤¤¤»¨²ß¤ä¥¢¥á¥ê¥«¥ó¤Ê¥¹¥¤¡¼¥Ä
ºåµÞ¥µ¥ó¹¾ì¤Ë½ÐÅ¹¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢4É¤¤Î¥á¥¤¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Dog ¡¦Dak¡¦¡¡Bee¡¦Rabbit¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡ÖDDBRstore¡Ê¥Ç¥£¡¼¥Ç¥£¡¼¥Ó¡¼¥¢¡¼¥ë¥¹¥È¥¢¡Ë¡×¡£
Èà¤é¤¬²á¤´¤¹¹¬¤»¤Ç¾Ð¤¤¤ÎÀä¤¨¤Ê¤¤¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¤Ø¤ó¤Æ¤³¤ÊÆü¡¹¤ò»Ä¤¹¤¿¤á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦»¨²ß¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤ä¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Û¤Ã¤³¤ê¤¹¤ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤Ê¤É¤Î»¨²ß¤¬¤ªÌÜ¸«¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖTHE ASOBOARD¡Ê¥¶ ¥¢¥½¥Ü¡¼¥É¡Ë¡×¤Ï¡¢¡È¤¤¤Þ ºî¤ê¤¿¤¤¡É¤ò³ð¤¨¤ëÂÎ¸³·¿¥¹¥È¥¢¡£
Î®¹Ô¤ê¤Î¥¡¼¥Á¥ã¡¼¥à¤ä¥ï¥Ã¥Ú¥ó¤Ê¤É¤ò¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¼«Ê¬¹¥¤ß¤Ëºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥â¡¼¥ë¤ä¥Ó¡¼¥º¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¡È¸Ï¤ì¤Ê¤¤¤ª²Ö¡É¤òÈÎÇä¤¹¤ë¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×²°¤µ¤ó¡ÖCanvas art Liko¡Ê¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¥¢¡¼¥È ¥ê¥³¡Ë¡×¤Ï¡¢¡Ø¤È¤¤á¤¤Ï¾þ¤ì¤ë¡£²Ä°¦¤¤¤Ï¡¢¤º¤Ã¤È¤½¤Ð¤Ë¡£¡Ù¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£
¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤È¤·¤Æ¤ªÉô²°¤Ë¾þ¤ì¤Ð¡¢¸«¤ë¤¿¤Ó¤¤¤¤µ¤Ê¬¤¬¾å¤¬¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÖCanvas art Liko¡×¤Ï¡¢ºåµÞ¤¦¤á¤ÀËÜÅ¹¤Î4³¬¡ØSomething Good Studio¡Ù¤Ç¤â½ÐÅ¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
¡Öcafe&bar Hush¡Ê¥«¥Õ¥§¥¢¥ó¥É¥Ð¡¼ ¥Ï¥Ã¥·¥å¡Ë¡×¤Ï¡¢¥Ñ¥ê¤Î³¹³Ñ¤Ë¤¢¤ê¤½¤¦¤Ê¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¥«¥Õ¥§¡£
»×¤ï¤º¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¡¢¥¢¡¼¥È¤Ê¥«¥Ã¥×¥±¡¼¥¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿´ºØ¶¶¡¦¥¢¥áÂ¼¤Ë¤¢¤ë¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖMill Wood Bakery Shop¡Ê¥ß¥ë¥¦¥Ã¥É¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¡Ë¡×¤Ï¡¢¥é¥Ö¥ê¡¼¤Ê¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬¿Íµ¤¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥¤¥·¥ó¥°¥¯¥Ã¥¡¼¤ä¥¯¥Ã¥¡¼¥Ô¥¶¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥Ö¥é¥¦¥Ë¡¼¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡ÖºåµÞ¤¦¤á¤ÀËÜÅ¹¡×¤Ç¤ª¼é¤ê¤ä¥ß¥Ë¥Ð¥Ã¥°¤¬ºî¤ì¤ë¤è
ºåµÞ¤¦¤á¤ÀËÜÅ¹¤Î3³¬¡¢BEYOND WORLD ¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹1¤Ç¤Ï¡¢LOVE it ONCE MORE¤Î¡ÖATELIER¡×¤¬½Ð¸½¡£Í¾¾ê»å¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤òºî¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
30¡Á60Ê¬¤Û¤É¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡Ø¸æ¼é¤ê¥¡¼¥Á¥ã¡¼¥àºî¤ê¡Ù¡Ê»²²ÃÈñ¡§ÀÇ¹þ5940±ß¡Ë¤Ç¡¢¼«Ê¬¤äÂçÀÚ¤ÊÃ¯¤«¤Ø´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¤ª¼é¤ê¤òºî¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤½¤¦¡£
½êÍ×»þ´ÖÌó60Ê¬¤Î¡Ø¥ß¥Ë¥Ð¥Ã¥¯ºî¤ê¡Ù¡Ê»²²ÃÈñ¡§ÀÇ¹þ1Ëü5400±ß¡Ë¤Ï¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¿ÞÊÁ¤òÁª¤ó¤Ç¥«¥¹¥¿¥à¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ß¥Ë¥Ð¥Ã¥°¤òºî¤ì¤ë¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
¤É¤Á¤é¤Î¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤â¡¢»öÁ°¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤«¤éÍ½Ìó¤·¤Æ»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Æü»þ¤äÍ½ÌóÊýË¡¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢BEYOND WORLD¸ø¼°Instagram¤Ë¤Æ³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡È¤«¤ï¤¤¤¤¡É¤¬¥®¥å¥Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤¿¡ÖHUG¡ªCREATIVE COMMUNITY 2025¡×
¡ÖHUG¡ªCREATIVE COMMUNITY 2025¡×¤Ï¡¢ºåµÞ¥µ¥ó¹¾ì¤ÈºåµÞ¤¦¤á¤ÀËÜÅ¹°Ê³°¤Ë¡¢¥ë¥¯¥¢ ¥¤¡¼¥ì4³¬¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹¡ÖsPACE¡×¡¢HEP FIVE¤Ç¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
³Æ¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
HUG¡ªCREATIVE COMMUNITY 2025
¾ì½ê¡§ºåµÞ¥µ¥ó¹¾ì¡ÊÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶è³ÑÅÄÄ®8-47¡Ë
´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢2Æü¡ÊÆü¡Ë
±Ä¶È»þ´Ö¡§1Æü¡ÊÅÚ¡Ë13:00¡Á19:00¡¢2Æü¡ÊÆü¡Ë12:00¡Á18:00
¾ì½ê¡§ºåµÞ¤¦¤á¤ÀËÜÅ¹ 3F¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹1¡ØBEYOND WORLD¡Ù¡¢ºåµÞ¤¦¤á¤ÀËÜÅ¹ 4F¡ØSomething Good Studio¡Ù
´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î29Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á11·î4Æü¡Ê²Ð¡Ë
¢¨ºÇ½ªÆü¤Ï18:00ÊÄ¾ì
¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸
https://www.hhp.co.jp/
»²¾È¸µ¡§³ô¼°²ñ¼ÒºåµÞºå¿ÀÉ´²ßÅ¹ ¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹
