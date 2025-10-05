¸ÍÅÄ·Ã»Ò¡¢¹õÌøÅ°»Ò¤òÉñÂæ¤ò´Ñ·à¤·¡ÈÄ¶¿Í¥Æ¥Ä¥³¡É¤ÈÀä»¿¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖ¤ª¸µµ¤¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×
½÷Í¥¤ÇÀ¼Í¥¤Î¸ÍÅÄ·Ã»Ò¤¬4Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£ÉñÂæ¡Ø¥Ï¥í¥ë¥É¤È¥â¡¼¥É2025¡Ù¤ò´Ñ·à¤·¡¢¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë½÷Í¥¤Î¹õÌøÅ°»Ò¤òÀä»¿¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¸ÍÅÄ¤Ï¡Ö¤ï¤ó¤Ð¤ó¤³¡£º£Æü¤Ï¸áÁ°Ãæ¤«¤éÈþÍÆ±¡¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡Ö¥é¥ó¥Á¤Ï¾ïÈ×µ®»Ò¤Á¤ã¤ó¤È¹âÅçÎé»Ò¤Á¤ã¤ó¤È3¿Í¤Ç¥ï¥¤¥ï¥¤¡×¤È½÷Í¥¤Î¾ïÈ×µ®»Ò¡¢¹âÅçÎé»Ò¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¡Ö¤½¤·¤Æ°ì½ï¤Ë¡Ø¥Ï¥í¥ë¥É¤È¥â¡¼¥É2025¡Ù¤ò´Ñ·à¡ª¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö²¿¤Èº£Æü¤ÏÈÄÃ«Í³²Æ¤Á¤ã¤ó¤â´Ñ·à¡£º£²ó¤Î¥Þ¥Þ¡¦ÏÂµ×°æ±ÇÈþ¤Á¤ã¤ó´Þ¤á¤ÆÎòÂå¥Þ¥Þ¤¿¤ÁÂç½¸¹ç¡¼¡ª¡×¤È¡¢½÷Í¥¤ÎÈÄÃ«Í³²Æ¡¢ÏÂµ×°æ±ÇÈþ¤é¤È¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¼ç±é¤Î¹õÌø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÅ°»Ò¤µ¤ó¡¢º£Ç¯¤âÀä¹¥Ä´¡ª¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖ¤ª¸µµ¤¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡©¥Þ¥¸¤Ç¡ª¡×¤È½Ò¤Ù¡ÖÀ¼¤â½Ð¤Æ¤ë¤·¡¢¥É¥ó¥Ô¥·¥ã¤Î¥Æ¥ó¥Ý´¶¡ª¡ØÄ¶¿Í¥Æ¥Ä¥³¡Ù¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡Ö¤Ä¤°¤ß¤Î²Î¤Ï²¿ÅÙÄ°¤¤¤Æ¤âÁÇÅ¨¡£µã¤±¤ë¡£¤¤¤Á¤Ð¤ó¤ËÇï¼ê¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È´¶Æ°¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
Ìë¤Ë¤Ï¡Ö»¨»ï¤Î¼èºà¤ò¤·¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö¤«¤Ê¤êÎÏ¤òÆþ¤ì¤ÆÃý¤ê¤Þ¤·¤¿¡£À§Èó¡¢ÆÉ¤ó¤ÇÄº¤¤¿¤¤¡ª¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¡Ö¾ÜºÙÈ¯É½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤é¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¡¼¤¹¡ª¡×¤ÈÍ½¹ð¤·¡ÖNO WAR¤¤¤µ¤Ê¤ß¤¹¤ä¤ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£