Áê¼ê¤â°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡½¡½¥Þ¥ê¥Î¥¹»Ø´ø´±¤¬¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ËØãÁ³¡£Ã«Â¼¤ÎÆÀÅÀ¤Ï¼è¤ê¾Ã¤·¡¢³ÑÅÄ¤ÏÉé½ý¸òÂå¡ÖÂ¤Ë¤¯¤Ã¤¤ê¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤Î¤¢¤È¤¬¤¢¤ë¡×
¡¡¤ª¤½¤é¤¯¡¢ÆÀÅÀ¤ò¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤¿¥·¡¼¥ó¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤ÎÂçÅç½¨É×´ÆÆÄ¤¬¡¢»î¹ç¸å¤Î¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Þ¤¯¤·¤¿¤Æ¤ë¡£
¡ÖÁª¼ê¤ÏËÜÅö¤Ë¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÁö¤Ã¤Æ¡¢Àï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¤ÏËÜÅö¤Ë²ù¤·¤¯¤Æ¡¢¤â¤Á¤í¤ó·ë²Ì¤â¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Áê¼ê°Ê¾å¤Î¤â¤Î¤ÈÀï¤ï¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¡£
¡¡¤¢¤ì¤ò¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ò¼è¤é¤ì¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥Þ¡¼¥¯¤ò³°¤¹¤Î¤«¡¢¤¸¤ã¤¢Áê¼ê¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¼éÈ÷¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡£Ä¾Á°¤ËÁê¼êÁª¼ê¤¬°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ï¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤»¤º¡¢¤¦¤Á¤ÎÁª¼ê¤Î¼ê¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤À¤±¡¢¥¢¥Ã¥×¤Ë¤·¤Æ¡¢¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡£¤½¤Î¤ä¤êÊý¤ÇËÜÅö¤ËJ¥ê¡¼¥°¤¬¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë²ù¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡10·î£´Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿J£±Âè33Àá¤Ç¡¢²£ÉÍFM¤ÏÅ¨ÃÏ¤ÇÇð¥ì¥¤¥½¥ë¤ÈÂÐÀï¡£¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤Ç·Þ¤¨¤¿18Ê¬¡¢¥¸¥ç¥ë¥Ç¥£¡¦¥¯¥ë¡¼¥¯¥¹¤Î¥¯¥í¥¹¤ËÁö¤ê¹þ¤ó¤ÀÃ«Â¼³¤Æá¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ç²¡¤·¹þ¤ß¡¢¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤¹¡£
¡¡ÀèÀ©¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¡Ö¹¶·âÂ¦¤Ë¤è¤ë¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Î²ÄÇ½À¡×¤ÇVAR¤¬²ðÆþ¤·¡¢¥ª¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥ì¥Ó¥å¡¼¤ÎËö¡¢¥Õ¥¡¥¦¥ë¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ÆÆÀÅÀ¤ÏÌµ¸ú¤Ë¡£±ÇÁü¤ò¸«ÊÖ¤»¤Ð¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Î·ã¤·¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÁè¤¤¤Ç¡¢Å¨DF¤Î¸Å²ìÂÀÍÛ¤ËÃ«Â¼¤Î±¦¼ê¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢£²¿Í¤Î¤ä¤ê¹ç¤¤¤ÏÄ¾Á°¤Ë¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
¡¡ÂçÅç´ÆÆÄ¤Î¡È²ù¤·¤µ¡É¤Ï¡¢¤Þ¤À¤¢¤ë¡£64Ê¬¤Ë³ÑÅÄÎÃÂÀÏ¯¤¬Éé½ý¸òÂå¡£»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¥Ä¥Î¤¬¡¢¤³¤ì¤âÎ®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢Â¤ËÂç¤¤Ê½ý¤òÉé¤¦¥¿¥Ã¥¯¥ë¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë²ù¤·¤µ¤¬»Ä¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£¡Ö¸¡ºº¤È¤«¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ÇÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Â¤Ë¤¯¤Ã¤¤ê¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤Î¤¢¤È¤¬¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¡¢ËÜ¿Í¤âÄË¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¡¡·ë¶É¡¢²£ÉÍFM¤Ï41Ê¬¤Ë¼ºÅÀ¤·¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÈ¿·â¤â¼Â¤é¤º£°¡Ý£±¤ÇÇÔÀï¡£»ÄÎ±·÷¤Î17°Ì¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¹ß³Ê·÷¤Î18°Ì¡¦²£ÉÍFC¤ÈÆ±¤¸¾¡ÅÀ31¤À¡£
¡¡¸·¤·¤¤»ÄÎ±Áè¤¤¤ÏÂ³¤¯¤Ê¤«¤Ç¡¢º£¸å¤Ë¸þ¤±¤ÆÂçÅç´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÁ´°÷¤Ç¡¢µ¤»ý¤Á¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢°ìÆü°ìÆü¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÉ½¾ð¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡ÚÆ°²è¡ÛÌäÂê¤Î¥·¡¼¥ó¡£Ã«Â¼¤Î¥´¡¼¥ë¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤«¤Ë»×¤ï¤ì¤¿¤¬...
