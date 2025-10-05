ÆüËÜÂåÉ½¤ÏÅ·Å¨¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë2-1¤Ç¾¡¤Ä¡ªÆ®è½²¦»á¤¬¤½¤¦Í½ÁÛ¤¹¤ëÍýÍ³¤È¤Ï ¡Ö¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Þ¤ÀÁ´Á³À®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
2026Ç¯WÇÕÍ½Áª¤òÀ¤³¦ºÇÂ®¤ÇÆÍÇË¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½¡£
º£·î¤Ë¤ÏÆ±¤¸¤¯WÇÕ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥¸¥ë¤ò¾·ÂÔ¤·¤Æ¡¢14Æü¤ËÌ£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¿ÆÁ±»î¹ç¤òÀï¤¦¡£
¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î²¦¹ñ¤Ç¤¢¤ë¥Ö¥é¥¸¥ë¤À¤¬¡¢º£ÆîÊÆÍ½Áª¤Ç¤Ï5°Ì¤È¶ì¤·¤ó¤À¡£¤¿¤À¡¢ÆüËÜ¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ëÁê¼ê¤Ë2Ê¬11ÇÔ¤È¤¤¤Þ¤À¤Ë1¾¡¤â¤Ç¤¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤Þ¤µ¤ËÅ·Å¨¤È¤¤¤¨¤ëÂ¸ºß¡£
¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¸µÆüËÜÂåÉ½DF¤ÎÅÄÃæ¥Þ¥ë¥¯¥¹Æ®è½²¦»á¤¬¤³¤Î»î¹ç¤ò¥¹¥³¥¢¤òÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¸½ºß44ºÐ¤ÎÆ®è½²¦»á¤Ï¡¢Æü·Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¿Í¤òÉã¤Ë»ý¤Á¡¢¹â¹»»þÂå¤ËÆüËÜ¤ËÎ±³Ø¤·¤¿¸å¡¢2003Ç¯¤ËÆüËÜ¤Øµ¢²½¡£¥µ¥à¥é¥¤¥Ö¥ë¡¼¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ2010Ç¯WÇÕ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£
Æ®è½²¦»á¤Ï¡¢DAZN¤Î¡Ø¤â¤ê¤Á¤ã¤ó¤º¥³¥í¥·¥¢¥à¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤È¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ä¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ï±þ±ç¤·¤Þ¤»¤ó¤è¡£ËÍ¤ÏÆüËÜ¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Î¿´¤ÏÆüËÜ¤Ç¤¹¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
ËÍ¤Ï2-1¤Ç¾¡¤Ä¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡¢ÆüËÜ¤¬¡£º£²ó¤Ï´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ï¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£´ÆÆÄ¤¬Íè¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤À¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Þ¤ÀÁ´Á³À®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£º£²ó¡¢ÆüËÜ¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Êº£²ó¤âÉé½ýÎ¥Ã¦¤Ç¾·½¸¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ë¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¤Ï²ø²æ¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤Þ¤¹¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
Í½Áª¤ÇÄãÌÂ¤·¤¿¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Ï¡¢º£Ç¯5·î¤ËÀ¤³¦Åª»Ø´ø´±¤Ç¤¢¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢¿Í¤Î¥«¥ë¥í¡¦¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£´ÆÆÄ¤ò¾·æÛ¡£
¤¿¤À¡¢¿·ÂÎÀ©¤Ç¤Ï¤Þ¤À4»î¹ç¤·¤«Àï¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÆüËÜ¤¬¥»¥ì¥½¥óÁê¼ê¤Ë½é¾¡Íø¤òÄÏ¤à¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ë¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¤Ê¤ª¡¢Ä¾¶á¤È¤Ê¤ë2022Ç¯¤ÎÂÐÀï¤Ï¡¢¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¤ÎPK¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤¬1-0¤Ç¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜÂåÉ½¤«¤éºÇ¤âÂ¿¤¯¤Î¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤¿6¿Í¤ÎÅ·Å¨Áª¼ê
¸½ºß¡¢Æ®è½²¦»á¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ëºß½»¡£¤Ê¤ó¤Ç¤â¡¢J¥ê¡¼¥°»þÂå¤Ï¾Æ¤Ä»¤¬¹¥¤¤¹¤®¤Æ¡¢¾Æ¤Ä»²°¤Î¶á¤¯¤Ë²È¤ò¼Ú¤ê¤¿¤Û¤É¤Ç¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëµ¢¹ñ¸å¤Ï¡¢¼«¤é¾Æ¤Ä»²°¤òºî¤Ã¤¿¤È¤«¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ç¤ÏÌ£¤ï¤¨¤Ê¤¤ËÜ¾ìÆüËÜ¤Î¼÷»Ê¤Ê¤É¤âÎø¤·¤¤¤è¤¦¤Ç¡¢Ì´¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Û¤É¤À¤½¤¦¡£