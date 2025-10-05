¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¡ô¥Ð¥Ð¥Ð¥Ð¥ó¥Ó¡×Åí¿§Ã´Åö¤Î±§ºé¡Ê¤¦¤µ¡Ë¡ÖÂÎ½Å¤¬Áý¤¨¤ë¤ÈÍÙ¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢°ìÄê¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿±§ºé
¤¹¤Ã¤«¤êÂç¿Í¤Ó¤¿Ê·°Ïµ¤¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¡ô¥Ð¥Ð¥Ð¥Ð¥ó¥Ó¡×¤Î±§ºé¡Ê¤¦¤µ¡Ë¤¬¡¢10·î6Æü¡Ê·î¡ËÈ¯Çä¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤42¡¦43¹çÊ»¹æ¡Ù¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¡£º£²ó¤Ï¤½¤ì¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯Ä´¤¹¤ë¥ï¥¤¥ë¥É¡õ¥»¥¯¥·¡¼¤Ê»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤³¤ó¤ÊÈà½÷¤ò¸«¤é¤ì¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ï¥¤¥ë¥É¡õ¥»¥¯¥·¡¼¤Ê±§ºé
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¢£¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯»ÖË¾¤ÎËå¤È»Å»ö¤·¤¿¤¤
¡½¡½º£²ó¤Î»£±Æ¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¹ÓÌî¤Ëºé¤¯¡×¤Ç¤·¤¿¡£ÀéÍÕ¤Ë¤¢¤ë¾èÇÏ¥¯¥é¥Ö¤ä¶å½½¶åÎ¤ÉÍ¤Îº½µÖ¡¢¿¿¤ÃÇò¤Ê¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç»£±Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á´ÂÎÅª¤Ë¤«¤Ê¤ê¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤·¤¿¤è¤Í¡£
±§ºé¡¡½µ¥×¥ì¤µ¤ó¤Ç²¿ÅÙ¤â»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¸µµ¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤â¤Î¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤ÊÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤Ê·°Ïµ¤¤Î¤â¤Î¤Î¤Û¤¦¤¬¼Â¤ÏÆÀ°Õ¡£¤·¤«¤â¡¢»ä¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¡ô¥Ð¥Ð¥Ð¥Ð¥ó¥Ó¡×¤ÏÇÏ¤È¼¯¤¬¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¾èÇÏ¥¯¥é¥Ö¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ï¤Ò¤½¤«¤Ë¿Æ¶á´¶¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤³¤Î¤È¤¤Ï²Æ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¥é¥Ã¥·¥å¤ÎºÇÃæ¡£¤«¤Ê¤ê¥¿¥¤¥È¤Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Î¹ç´Ö¤òË¥¤Ã¤Æ»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
±§ºé¡¡³Î¤«¡ÖTOKYO IDOL FESTIVAL 2025¡×¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿Ä¾¸å¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÎÎÏÅª¤Ë¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢À³ÊÅª¤Ë¥Ï¡¼¥É¤Ë»Å»ö¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤¦¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤éµÕ¤Ë¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½ÂÎÄ´´ÉÍý¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡©
±§ºé¡¡²Æ¤Ï¥¨¥¢¥³¥ó¤Î²¹ÅÙÀßÄê¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤ê¡¢²Ã¼¾´ï¤ò¤º¤Ã¤È¤Ä¤±¤¿¤ê¡¢¥Þ¥¹¥¯¤ò¤·¤Æ¿²¤¿¤ê¤È¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÂÐºö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¡¢¤¹¤°¤Ë¹¢¤¬´¥Áç¤·¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¼Ö°ÜÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ÇÀ¼¤¬¤«¤ì¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¿Í°ìÇÜµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¿©À¸³è¤Ï¡©
±§ºé¡¡¤â¤È¤â¤È¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ê¿©¤ÙÊª¤¬¹¥¤¤Ç¡¢ÌîºÚ¤ä¥Õ¥ë¡¼¥Ä¡¢ÇòÊÆ¤¬¼ç¿©¤Ç¤¹¤Í¡£ºÇ¶á¤Ï¤·¤é¤¿¤¤ËÌÍ¤Ä¤æ¤È¥é¡¼Ìý¡¢¼·Ì£¤ò¤«¤±¤Æ¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬¹¥¤¡£¤¦¤Á¤Î²ÈÄí¤¬¤ª²Û»Ò¤òÉÑÈË¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢´Ö¿©¤â¤¢¤Þ¤ê¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¡¢¤Ç¤âºÇ¶á¤Ï¤ª²Û»Ò¤ò¿©¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Ê¡¢¥«¥ê¥«¥êÇß¤À¤±¤É¡£
¡½¡½¥¹¥ì¥ó¥À¡¼ÂÎ·Á¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿©À¸³è¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
±§ºé¡¡¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÂÎ½Å¤ÎÁý¸º¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¾¯¤·¤Ç¤âÁý¤¨¤Á¤ã¤¦¤ÈÍÙ¤ê¤Ë¤¯¤¯´¶¤¸¤Æ¡£Ç¯¤Ë1ÅÙ¡¢·ò¹¯¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¡¢ÂÎ½Å¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡½¡½¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÁÇËÑ¤Êµ¿Ìä¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Ì¿¿¤ò»£¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¹¥¤¤Ç¤¹¤«¡©
±§ºé¡¡ºÇ¶á¤Ï¹¥¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¾®¤µ¤¤º¢¤Ï¼Ì¿¿·ù¤¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¡¢¼·¸Þ»°¤äÃÂÀ¸Æü¤Ê¤É¾Ð´é¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥à¥¹¥Ã¤È¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡£
¤¿¤À¡¢Î¾¿Æ¶¦¤Ë¼Ì¿¿¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó»£¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¤³¤Î¤ª»Å»ö¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¾Ð´é¤Ç¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
¡½¡½ºÇ¶á¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡©
±§ºé¡¡¥Ó¡¼¥º¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼ºî¤ê¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤¤¤Þ¤·¤¿¡©
±§ºé¡¡¼Â¤Ï¿ôÆüÁ°¤Ë¤½¤Î¼ñÌ£¤¬½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤Æ......¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¥Ó¡¼¥º¥¢¥¯¥»¤Î¥¥Ã¥È¤òÇã¤Ã¤ÆÇ®¿´¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ä¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤Ë¤¢¤²¤¿¤ê¤·¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢º£¤ÏË°¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£»ä¡¢Ç®¤·¤ä¤¹¤¯Îä¤á¤ä¤¹¤¤¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½²áµî¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê¼ñÌ£¤¬¡©
±§ºé¡¡¾®³ØÀ¸»þÂå¤Ï¤Ò¤¿¤¹¤éÀÞ¤ê»æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤ä¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤Î¿Ä¤Ç¹©ºî¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¡£Ìµ¿´¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆºÙ¤«¤¤ºî¶È¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡½¡½º£¸å¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¡©
±§ºé¡¡»¨»ï¤Î»Å»ö¤ä¥¢¥¤¥É¥ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¤ª¼Çµï¤ä¥â¥Ç¥ë¤Î¤ª»Å»ö¤ò¤â¤Ã¤ÈÀÑ¶ËÅª¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ÍÎÉþ¤Ï¤É¤ó¤Ê¥Æ¥¤¥¹¥È¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
±§ºé¡¡»ä¡¢»äÉþ¤ò¼«Ê¬¤ÇÇã¤ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£3ºÐ²¼¤ÎËå¤¬¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¹¥¤¤ÇºÇÀèÃ¼¤ÊÍÎÉþ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¾¡¼ê¤Ë¼Ú¤ê¤ÆÃå¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ëå¤Ï¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯»ÖË¾¤ÇÈþÍÆ¤ÎÀìÌç³Ø¹»¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤«»ä¤Î¥á¥¤¥¯¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¹¬¤»¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿ÌîÅÄÍÛ»Ò¡Ê¥ß¥¿¥±¥¤¥·¥ç¥¦¡Ë¡¡¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿¥à¥í¥¾¥Î¥±¥¤¥È¡ÊGiGGLE¡Ë
¡ü±§ºé¡Ê¤¦¤µ¡Ë¡¡
4·î27ÆüÀ¸¤Þ¤ì ¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡¡¿ÈÄ¹156cm¡¡
¡û±§ºé¤Ï¡Ö±§Ãè¤Ë¤Þ¤Ç²Úºé¤«¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÌ¾¤Å¤±¤é¤ì¤¿¤â¤Î¡£¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¡ô¥Ð¥Ð¥Ð¥Ð¥ó¥Ó¡×¤ÎÅí¿§Ã´Åö¡£Á´¹ñ³®Àû¥Ä¥¢¡¼¡Ö"ºé¡¦µ§¡¦ºÌ¡¦ÇÏ¡¦¸÷ "¥Î±ã25-26¡×¤¬10·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é·§ËÜNAVARO¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡ª¡¡¥½¥í¤È¤·¤Æ¤Ï1st¼Ì¿¿½¸¡Øusa usa¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤¬È¯ÇäÃæ¡ª¡¡
¸ø¼°X¡Ú@usa_usa0427¡Û¡¡
¸ø¼°Instagram¡Ú@usa_usa0427¡Û¡¡
±§ºé¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡Ø¹ÓÌî¤Ëºé¤¯¡Ù¡¡»£±Æ¡¿º´Æ£ÍµÇ·¡¡²Á³Ê¡¿1100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼èºà¡¦Ê¸¡¿¹â¼ÄÍ§°ì¡¡»£±Æ¡¿º´Æ£ÍµÇ·