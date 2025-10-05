¥°¥é¥Ó¥¢¥ó¤Ê¿Íµ¤À¼Í¥¡¦°æ¸ýÍµ¹á¤¬Áá¤¯¤â3²óÌÜ¤Î½µ¥×¥ìÉ½»æÅÐ¾ì¡ª¡¡¡Ö°ìÀ¸¼«Ê¬¤ËÇ¼ÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡×
°µÅÝÅª¤ÊÈþ¡¦BODY¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤òÀÊ´¬¤¹¤ë¿Íµ¤À¼Í¥¡¦°æ¸ýÍµ¹á¤¬10·î6Æü¡Ê·î¡ËÈ¯Çä¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤42-43¹æ¡Ù¤ÎÉ½»æ¡õ´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¡£
¿¿²Æ¤Î²Æì¤ÎÂÀÍÛ¤Î²¼¡¢¿´¤â¥«¥é¥À¤â¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¡£ºÇ¶á¤Ê¤ó¤À¤«±ð¤Ã¤Ý¤¯¡¢¤è¤êÌ¥ÎÏÅª¤Ê½÷À¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Èà½÷¤Î¸½ºßÃÏ¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡ª
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¢£»£±Æ¸å¤Î¥Ó¡¼¥ë¤¬¤ª¤¤¤·¤¹¤®¤ë
¡½¡½º£²ó¤Ï2Çñ3Æü¤Î²Æì¥í¥±¤Ç¤·¤¿¡£
°æ¸ý¡¡3Æü´Ö¤¬¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ç¤·¤¿¤Í¡¢¤¹¤´¤¤³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£²Æì¤ÎÃæ¤Ç¤âÆî¤«¤éËÌ¤Þ¤Ç¤¢¤Ã¤Á¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¤³¤Ã¤Á¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡£ËèÆü¤¤¤í¤ó¤Ê¾ì½ê¤Ë¹Ô¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢ìÔÂô¡Ê¤¼¤¤¤¿¤¯¡Ë¤Ê¥í¥±¤Ç¤·¤¿¤Í¡£»ä¤¬±«½÷¤Ê¤Î¤Ç½µ¥×¥ì¤µ¤ó¤Î¥í¥±¤Ç¤Ï¤¤¤Ä¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¡¢¤ªÅ·µ¤¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤è¤Í¡£º£²ó¤â±«¤¬¥Ñ¥é¤Ä¤¤¤¿¤ê......¡£
¡½¡½¤Á¤ç¤Ã¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
°æ¸ý¡¡²áµî¤Ë¤ÏÍë±«¡¢¤Ê¤ó¤ÆÆü¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡¢¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡Ê¾Ð¡Ë¡£º£²ó¤â½éÆü¤Ë±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¡ÖÀ²¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ï»ÄÇ°¤À¤±¤É¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤é±«¤òÀ¸¤«¤·¤¿À¤³¦´Ñ¤ò»£¤í¤¦¡ª¡×¤Ã¤Æ¡¢¥á¥¤¥¯¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¶³°¤Ë½Ð¤¿¤é¥«¥é¥Ã¤ÈÀ²¤ì¤¿¤ê¡£¤½¤Î¼¡¤ËÀ²¤ì¤Î¥·¡¼¥ó¤ò»£¤í¤¦¤È¤·¤¿¤é±«¤¬¹ß¤Ã¤¿¤ê......¡£¤Û¤ó¤È¡¢¤¤¤±¤º¤¥¡Á¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤Ç¤âºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÀ²¤ì¤Æ¡¢¥¶¡¦²Æì¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Î¥Ó¡¼¥Á¤ä³¤¤Ç¤Î»£±Æ¤â¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
°æ¸ý¡¡ËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£»ä¡¢²Æ¤Î²Æì¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤Ç¡£Á°²ó»£±Æ¤Ç²Æì¤ËÍè¤¿¤Î¤â12·î¤Ç¤·¤¿¤·¡£º£²ó¤Ï¿¢Êª¤¿¤Á¤â¥¤¥¥¤¥¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£³¤¤âÀî¤âµ¤»ý¤ÁÎÉ¤«¤Ã¤¿¤·¡¢Æú¤â¸«¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¡£
¡½¡½ÆÃ¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ï¡©
°æ¸ý¡¡2ÆüÌÜ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿²ÆìËÜÅçÆîÉô¤Î¥Ó¡¼¥Á¤¬¤¹¤´¤¯¥¥ì¥¤¤Ç¡£ÎÓ¤òÈ´¤±¤¿Àè¤Ë³¤¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤Ç¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¿ÀÈëÅª¤Ç´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¡¢°áÁõ¤Ç¤¤¤¦¤ÈÁ¯¤ä¤«¤ÊÀÖ¤Î¥Ü¥Ç¥£¥¹¡¼¥Ä¤¬ÆÃ¤Ë¥¹¥Æ¥¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¿§¤â¥¿¥¤¥È¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤â¡£
¡½¡½¤È¤Æ¤â»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
°æ¸ý¡¡Ãå¤ë¤Î¤â¤Ò¤È¶ìÏ«¤Ã¤Æ¤¯¤é¤¤¤Ë¥¿¥¤¥È¤Ç¤·¤¿¤±¤É¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥Ü¥Ç¥£¥¹¡¼¥Ä¤Ã¤Æ¿¤Ó¤ëÁÇºà¤¬Â¿¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡¢º£²ó¤Ï¤¢¤Þ¤ê¿½ÌÀ¤¬¤Ê¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ß¤Á¤ß¤Á¤Ã¤È¤µ¤»¤Ê¤¬¤éÃå¤Þ¤·¤¿¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÉáÃÊ¼«Ê¬¤Ç¤ÏÁª¤Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¿åÃå¤Ç¤¹¤·¡¢»£±Æ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Ê´¶¤¸¤â¤¢¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¿åÃå¤òÃå¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
°æ¸ý¡¡¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤ÈËèÇ¯¥×¡¼¥ë¤Ë¹Ô¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡ÊÅìµþ¡Ë¥µ¥Þ¡¼¥é¥ó¥É¤È¤«¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥É¤È¤«¡£
¡½¡½¤¹¤Ã¤´¤¯ÌÜÎ©¤Á¤½¤¦¡£
°æ¸ý¡¡»ä¤ÏÁ´Á³¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤¬¥³¥ó¥È¤«¤Ê¡©¤Ã¤Æ¤¯¤é¤¤¤Î¹¶¤á¤¿¶Ë¾®¥Ó¥¥Ë¤òÃå¤ë¤Î¤Ç²ÈÂ²Ï¢¤ì¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤È¤«¤Ë¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£
¡½¡½¤ª»Ð¤µ¤Þ¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡¢¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¢¤È¡¢º£²ó¤Î¥í¥±¤Ç°æ¸ý¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ä¤â¡Ö¤ª¤¤¤·¤£¡×¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤Æ¤ë¤Î¤¬¤«¤ï¤¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
°æ¸ý¡¡¤¤¤ä¡Á¡¢¥½¡¼¥¤½¤Ð¤â²Æìµï¼ò²°¤ÎÉÊ¡¹¤â......Á´Éô¤¬¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ¿©¤Ù¤¹¤®¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¡Öº£Æü¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ë¤·¤è¤¦¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Æ¤â¡¢¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤ò¤·¤Æµ¤¤Å¤¤¤¿¤éÁ´Éô¿©¤Ù¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£²¿¤è¤ê¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç»£±Æ¤ò´èÄ¥¤Ã¤¿¸å¤Î´¥ÇÕ¤Î¥Ó¡¼¥ë¤¬ËÜÅö¤Ë¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡£
¡½¡½ËèÆüÃÙ¤¯¤Þ¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢À÷¤ßÅÏ¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£
°æ¸ý¡¡1Ç¯Á°¤«¤Ê¡¢½é¤á¤Æ¤Î½µ¥×¥ì¤µ¤ó¤Î¥í¥±¤ÎÍ¼¿©¤Ç¡ÖÌÀÆü¤â»£±Æ¤À¤«¤é¡×¤Ã¤Æ²æËý¤·¤Æ¥Ó¡¼¥ë¤ò°û¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¤Îº¢¤Ï¼«À©¿´¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£²ó¤ÏÁ´Æü°û¤ß¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡Ö1ÇÕ¤Ê¤é¤½¤³¤Þ¤Ç±Æ¶Á¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×¤Ã¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¤â¼«Ê¬¤Ë¤â¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢¤·¤«¤â1ÇÕ¤Ç½ª¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¡£
¡½¡½°æ¸ý¤µ¤ó¤¬¤¹¤´¤¯¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ë°û¤ß¿©¤¤¤µ¤ì¤ë¤«¤é¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¤ß¤ó¤Ê¤Ä¤é¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
°æ¸ý¡¡¥Õ¡¼¥É¥Õ¥¡¥¤¥È¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¢£¤³¤Î1Ç¯¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¤«¤é³Ø¤ó¤À¤³¤È
¡½¡½Á°²ó¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤¹¤´¤¯¥¹¥ì¥ó¥À¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
°æ¸ý¡¡¤½¤³¤Þ¤Ç¥¹¥ì¥ó¥À¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£ºÇ¶á¤Ï¤¤¤í¤ó¤ÊÇÞÂÎ¤µ¤ó¤Ë¤â»£±Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç²þÁ±ÅÀ¤â¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤ê¡£¡Ö¤â¤Ã¤È¤ª¤Ê¤«¤¬¹Ê¤ì¤Æ¤¿¤é¤Ê¡×¡Ö¤ª¿¬¤¬¥×¥ê¥ó¤Ã¤Æ¤·¤Æ¤¿¤é¤Ê¡×¤Ã¤Æµ¤¤Ë¤Ê¤ê½Ð¤·¤Æ¡£¤à¤Ã¤Á¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¹Ê¤ê¤¿¤¤µ¤Ê¬¤È¤¤¤¦¤«¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Ë¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢´èÄ¥¤í¤¦¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½°æ¸ý¤µ¤ó¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸þ¾å¿´¤¬¤¹¤´¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£À¼Í¥¤Î¤ª»Å»ö¤âË»¤·¤¤¤Î¤Ë¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤â¼Ì¿¿½¸¤òÇã¤Ã¤Æ¤·¤Ã¤«¤êÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤·¡£
°æ¸ý¡¡Ã±½ã¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤½÷¤Î¥³¤¬¹¥¤¤À¤«¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢À³Ê¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£°ìÀ¸¼«Ê¬¤ËÇ¼ÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£À¼¤Î¤ª»Å»ö¤Ç¤â¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤â¡¢¥¹¥Æ¥¤Ê¿Í¤Ð¤Ã¤«¤ê¤À¤«¤é¡£¤Þ¤À¼«Ê¬¤â´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤Á¤ã¤ó¤ÈÇ§¤á¤Æ¤¢¤²¤Ê¤µ¤¤¤è¤È¤â»×¤¦¤±¤É¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½Ëè²ó°æ¸ý¤µ¤ó¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¤ÏÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£½µ´©»ï¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¤ò»Ï¤á¤Æ1Ç¯¤È¾¯¤·¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
°æ¸ý¡¡½é¤á¤Æ½µ¥×¥ì¤µ¤ó¤Ë»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤«¤é1Ç¯¤«¤¡¡£ËÜÅö¤ËÁá¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£²¿ÅÙ¤«»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ»×¤¦¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï¤³¤¦¤â±ü¿¼¤¤¤â¤Î¤«¡×¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ý¡¼¥º¤äÉ½¾ð¤Ò¤È¤Ä¤ÇÆÉ¼Ô¤ËÅÁ¤ï¤ë¤â¤Î¤¬Á´Á³°ã¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë¤ª¤â¤·¤í¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ü¥Ç¥£¥á¥¤¥¯¤â¤½¤¦¤À¤±¤É¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÉ½¸½¤È¤«À³Ê¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤¦¤¤Ã¤«¤±¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤â¤é¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
»ä¡¢¤â¤È¤â¤È¤ÏÊÝ¼éÅª¤È¤¤¤¦¤«°ÂÁ´ºö¤ò¼è¤ê¤¬¤Á¤ÊÀ³Ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç½é¤á¤Þ¤·¤Æ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢½é¤á¤Þ¤·¤Æ¤Î¾ì½ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢½é¤á¤Þ¤·¤Æ¤Î¥á¥¤¥¯¤ò¤·¤Æ¡¢°áÁõ¤âÃå¤Æ......¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê½é¤á¤Æ¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¡Ö¤³¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¡×¤Ã¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤òÃÎ¤ë¤Î¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢¿´¤òË¤«¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤½¤ó¤Ê1Ç¯¤Ç¤·¤¿¤Í¡Á¡£¤â¤Ã¤È¤¤¤í¤ó¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¥¹¥Æ¥¤Ê1Ç¯¤òÁ÷¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿°ÂÆ£¿¿Í³Èþ¡ÊSuper Continental¡Ë
¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿²ÃÆ£»ÖÊæ¡ÊPEACE MONKEY¡Ë
¢£°æ¸ýÍµ¹á¡ÊYuka IGUCHI¡Ë
1988Ç¯7·î11ÆüÀ¸¤Þ¤ì ÅìµþÅÔ½Ð¿È
¿ÈÄ¹157Ñ
¼ñÌ£¡õÆÃµ»¡á¥Õ¥ê¡¼¥È¡¼¥¯¡¢¸¤¤ÎÀ¤ÏÃ¡¢±¿Æ°
¡»2002Ç¯¤ËÀ¼Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2007Ç¯ÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿¡¼XENOGLOSSIA¡Ù¡ÊÅ·³¤½Õ¹áÌò¡Ë¤Ç½é¼ç±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¼ç¤Ê½Ð±éºî¤Ë¡Ø¤È¤¢¤ëËâ½Ñ¤Î¶Ø½ñÌÜÏ¿¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡Ê¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹Ìò ¡Ë¡¢¡Ö¡ÒÊª¸ì¡Ó¥·¥ê¡¼¥º¡×¡Ê°¤ÎÉ¡¹ÌÚ·î²ÐÌò¡Ë¤Ê¤É¡£2013Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ØShining Star-¡ù-LOVE Letter¡Ù¤Ç¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Ç¥Ó¥å¡¼ ¡£¹ñÆâ³°¤Ç¥é¥¤¥Ö³èÆ°¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¸ø¼°X¡Ú@yukachiofficial¡Û
¸ø¼°Instagram¡Ú@ooo31_iguchiyuka_31ooo¡Û
»£±Æ¡¿HIROKAZU