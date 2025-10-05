É×¤¬¡ÖÏ·¸å¤Î¤¿¤á¤Ë¡×¤ÈNISA¤ò»Ï¤á¤¿¤±¤É¡Ä·î3Ëü±ß¤ÎÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤ÇÏ·¸å»ñ¶â¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ë¤Ê¤ë¡©
NISA¤È¤Ï¡©
¤Þ¤º¤ÏNISA¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀ©ÅÙ¤Ê¤Î¤«¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£NISA¤È¤Ï¡¢¾¯³Û¤«¤éÅê»ñ¤ò¹Ô¤¦¿Í¤Ë¸þ¤±¤¿¾¯³ÛÅê»ñÈó²ÝÀÇÀ©ÅÙ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÄÌ¾ï¡¢Åê»ñ¤Ç¼ý±×¤òÆÀ¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ÇÛÅö¶â¤äÍø±×¤ËÂÐ¤·¤ÆÌó20¡ó¤ÎÀÇ¶â¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Åê»ñ¤Ç10Ëü±ß¤ÎÍø±×¤¬½Ð¤¿¾ì¹ç¡¢¤ª¤è¤½2Ëü±ß¤¬ÀÇ¶â¤È¤·¤Æ°ú¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼õ¤±¼è¤ì¤ë¶â³Û¤Ï8Ëü±ßÄøÅÙ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢NISA¸ýºÂ¤ÇÅê»ñ¤·¤ÆÆÀ¤¿Íø±×¤Ï°ìÄê¤ÎÀ©¸Â¤Î¤â¤ÈÈó²ÝÀÇ¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢10Ëü±ß¤¹¤Ù¤Æ¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Íø±×¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤Û¤ÉÀÇ¶â¤ÎÉéÃ´¤âÂç¤¤¯¤Ê¤ëÅê»ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢NISA¤Ê¤éÀÇ¶â¤¬¤«¤«¤é¤º¡¢Íø±×¤äÇÛÅö¶â¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
NISA¤Î¾ò·ï
NISA¤Ç¤Ï¤Ä¤ß¤¿¤ÆÅê»ñÏÈ¤ÈÀ®Ä¹Åê»ñÏÈ¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2¤Ä¤Ë¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ëÆÃÄ§¤Ï¡¢ÂÐ¾ÝÇ¯Îð¤¬18ºÐ°Ê¾å¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤È¡¢Èó²ÝÀÇÊÝÍ´ü´Ö¤¬ÌµÀ©¸Â¤Ç¡¢¸ýºÂ³«Àß´ü´Ö¤¬¹±µ×²½¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£Èó²ÝÀÇÊÝÍ¸ÂÅÙ³Û¤ÏÁíÏÈ¤Ç1800Ëü±ß¡¢À®Ä¹Åê»ñÏÈ¤Ï¤½¤ÎÆâ1200Ëü±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤ß¤¿¤ÆÅê»ñÏÈ¤Ï¡¢Ç¯´ÖÅê»ñÏÈ¤¬120Ëü±ß¤Ç¡¢Åê»ñÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ÏÄ¹´ü¤ÎÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤äÊ¬»¶Åê»ñ¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÄê¤ÎÅê»ñ¿®Â÷¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢À®Ä¹Åê»ñÏÈ¤ÎÇ¯´ÖÅê»ñÏÈ¤Ï240Ëü±ß¤Ç¡¢¾å¾ì³ô¼°¤äÅê»ñ¿®Â÷¤Ê¤É¤¬Åê»ñÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤Ä¤ß¤¿¤ÆÅê»ñÏÈ¤ÈÀ®Ä¹Åê»ñÏÈ¤ÏÊ»ÍÑ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢Ç¯´ÖºÇÂç360Ëü±ß¤Þ¤ÇÅê»ñ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
·î3Ëü±ß¤òÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤¿¾ì¹ç¤Î¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó
¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢·î3Ëü±ß¤òÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤¿¾ì¹ç¤Î¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó·ë²Ì¤ò¡¢¶âÍ»Ä£¤Î¤Ä¤ß¤¿¤Æ¥·¥ß¥å¥ìー¥¿ー¤ò¤â¤È¤Ë¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Ç¯¿ô¤äÍø²ó¤ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶â³Û¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ï·¸å¤Ë¸þ¤±¤ÆNISA¤ÎÍøÍÑ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã·î3Ëü±ß¤ò10Ç¯´ÖÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤¿¾ì¹ç¡ä
¡¦Íø²ó¤ê3¡ó¤Î¾ì¹ç¡§418Ëü±ß
¡¦Íø²ó¤ê5¡ó¤Î¾ì¹ç¡§463Ëü±ß
¡¦Íø²ó¤ê7¡ó¤Î¾ì¹ç¡§513Ëü±ß
¡ã·î3Ëü±ß¤ò20Ç¯´ÖÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤¿¾ì¹ç¡ä
¡¦Íø²ó¤ê3¡ó¤Î¾ì¹ç¡§981Ëü±ß
¡¦Íø²ó¤ê5¡ó¤Î¾ì¹ç¡§1217Ëü±ß
¡¦Íø²ó¤ê7¡ó¤Î¾ì¹ç¡§1523Ëü±ß
¡ã·î3Ëü±ß¤ò30Ç¯´ÖÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤¿¾ì¹ç¡ä
¡¦Íø²ó¤ê3¡ó¤Î¾ì¹ç¡§1736Ëü±ß
¡¦Íø²ó¤ê5¡ó¤Î¾ì¹ç¡§2446Ëü±ß
¡¦Íø²ó¤ê7¡ó¤Î¾ì¹ç¡§3508Ëü±ß
Íø²ó¤ê¤¬7¡ó¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ºÇÂç¤ÇÌó3500Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ä¹¤¤Ç¯·î¤ò¤«¤±¤ë¤Û¤ÉÊ£Íø¸ú²Ì¤Ç»ñ»º¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¡¢NISA¤ÎÍøÍÑ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¯¤Ë»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ï·¸å¤ò·Þ¤¨¤ëÁ°¤ËÉ¬Í×¤Ê»ñ»º¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
NISA¤ò»Ï¤á¤ëºÝ¤ÎÃí°ÕÅÀ
NISA¤ò»Ï¤á¤ëºÝ¤ÎÃí°ÕÅÀ¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¸µËÜ¤ò²¼²ó¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£³ô¼°¤ä»Ô¾ì¤ÏÆü¡¹ÊÑÆ°¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï²¼Íî¤¬Â³¤¯¤È¤¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¸µËÜ³ä¤ì¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±ー¥¹¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
NISA¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÅê»ñ¤Ç¤¹¡£¸µËÜ³ä¤ì¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
·î3Ëü±ß¤ÎÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤Ç¤ÏÍø²ó¤ê¤ÈÀÑÎ©´ü´Ö¼¡Âè¤Ç3500Ëü±ß¤Û¤É¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â
NISA¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ï·¸å»ñ¶â¤òÈ÷¤¨¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢NISA¤Ï½é¿´¼Ô¤Ç¤â»Ï¤á¤ä¤¹¤¤¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¸µËÜ³ä¤ì¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ê¤ÉÃí°Õ¤¹¤ë¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢»Ï¤á¤ëÁ°¤ËNISA¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
½ÐÅµ
¶âÍ»Ä£ ¤Ä¤ß¤¿¤Æ¥·¥ß¥å¥ìー¥¿ー
¼¹É®¼Ô¡§FINANCIAL FIELDÊÔ½¸Éô
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー