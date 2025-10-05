¶ÌÅÄ»í¿¥¡¡3ºýÌÜ¤Î¼Ì¿¿½¸¤ÏÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤«¤é»²²Ã¤Î¼«¿®ºî¡¡¹¥Êª¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤â²æËý¤»¤ºÁÇ¤Î¼«Ê¬¤òÉ½¸½
¡¡½÷Í¥¤Î¶ÌÅÄ»í¿¥¡Ê23¡Ë¤¬5Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÇºÇ¿·¼Ì¿¿½¸¡ÖInto¡¡The¡¡Light¡×¡Ê¥ï¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤ÎÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«¿È3ºýÌÜ¤Î¼Ì¿¿½¸¤Ï½é¤á¤ÆÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤«¤é»²²Ã¤·¤¿¡£¡Ö°áÁõ¤ä¥í¥±ÃÏ¤Î¤ª´ê¤¤¤ò¤¹¤´¤¯Ê¹¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£ºî¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¼Ì¿¿½¸¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤À¡£¡ÖËþÂ¤Ê¼Ì¿¿½¸¤Ç¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ä°Õ¸«¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç105ÅÀ¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡°áÁõ¤Ï¼«¤é¤ªÅ¹¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤ÇÁª¤ó¤À¤È¤¤¤¤¡Ö¡È¤³¤¦¤¤¤¦¿åÃå¤òÃå¤Æ¤ß¤¿¤¤¡É¡È¤³¤¦¤¤¤¦¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÃå¤Æ¤ß¤¿¤¤¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤òÁª¤ó¤À¡×¤È¤³¤À¤ï¤ê¤òÈäÏª¡£¤µ¤é¤ËÌµÍý¤Êºî¤ê¹þ¤ß¤Ï¤»¤º¤Ë¼«Á³ÂÎ¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Âç¹¥Êª¤Ê¥é¡¼¥á¥ó¤â¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤À¡£¡Ö¡Ê»£±ÆÁ°¤Ë¡Ë¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ç°´ê¤À¤Ã¤¿NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ëº£·î11Æü¤«¤éÊüÁ÷³«»Ï¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÎÉ¤¤¤³¤È°¤¤¤³¤È¡×¡ÊÅÚÍË¸å9¡¦00¡Ë¤Ë¤â½Ð±éÍ½Äê¡£½÷Í¥¤È¤·¤ÆÌÜ»Ø¤¹ÍýÁÛ¤Ï¡Ö»ä¤ÎºîÉÊ¤ò¤ß¤Æ¡¢Í¦µ¤¤ä´õË¾¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤È½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é±éµ»¤òËá¤¤¤ÆÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð¤é¤ì¤¿¤é¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£