¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼¡¡ÂçÊª½÷Í¥¤Î¹ÔÆ°ÎÏ¤Ë¶Ã¤¡ÖÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤ë¤ï¡£¥Ø¥ë¥·¥ó¥¤Þ¤Ç¹Ô¤¤Þ¤¹¡©¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼¡Ê49¡Ë¤¬5ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥Ü¥¯¤é¤Î»þÂå¡×¡ÊÆüÍËÁ°7¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÂçÊª½÷Í¥¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ë¶Ã¤¬¤¯¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¥ª¥À¥®¥ê¤¬µÓËÜ¡¦´ÆÆÄ¡¦ÊÔ½¸¡¦½Ð±é¤òÌ³¤á¤¿±Ç²è¡ÖTHE ¥ª¥ê¥Ð¡¼¤Ê¸¤¡¢(Gosh!!¡Ë¤³¤Î¥ä¥í¥¦ MOVIE¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë½÷Í¥¤Î¿¼ÄÅ³¨Î¤¡¢¼çÂê²Î¤òÄó¶¡¤·¤¿²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖEGO-WRAPPIN'¡×¿¹²í¼ù¤È¤È¤â¤Ë½Ð±é¡£2½µÏ¢Â³¤Î2²óÌÜ¡£
¡¡¿¼ÄÅ¤Ï·àÃæ¤ÇEGO-WRAPPIN'¤Î¡Ö¿§ºÌ¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¹¡×¤òÈäÏª¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¿¼ÄÅ¤¬·àÃæ¤ÇÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥É¥ì¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥ª¥À¥®¥ê¤Ï¡Ö¿¼ÄÅ¤µ¤ó¤ÎÀ¨¤¤¤³¤À¤ï¤ê¤Î°ìÉÊ¤Ç¡£ËÍ¤é¤â¤â¤Á¤í¤ó°áÁõ¤òÍÑ°Õ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿¼ÄÅ¤µ¤ó¤¬¤´¼«¿È¤Ç¸«¤Ä¤±¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¥É¥ì¥¹¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£À¨¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¼«Ê¬¤Ç¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡¢³¤³°¤Î¡Ê¤òÃµ¤·¤Æ¤¯¤ë¡Ë¡×¤È´¶Ã²¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥ª¥À¥®¥ê¤Ï¿¼ÄÅ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ª¹¥¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¤¤Ã¤È¤Í¡£¥«¥ë¥Á¥ã¡¼Á´ÂÎÅª¤Ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¿¼ÄÅ¤¬¡Ö¶½Ì£¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡×¤È±þ¤¸¤ë¤È¡¢¡Ö¤É¤³¤Ç¤·¤¿¤Ã¤±¡©¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤«¤Ê¤ó¤«¤Ë¡Ä¡×¤È¥ª¥À¥®¥ê¡£¿¼ÄÅ¤¬¡Ö¤¢¤¢¡¢¥Ø¥ë¥·¥ó¥¡×¤È¾Ð´é¡£
¡¡¥ª¥À¥®¥ê¤Ï¡Ö¥Ø¥ë¥·¥ó¥¡¢¹Ô¤«¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡¢µÞ¤Ë1¿Í¤Ç¡£Èô¹Ôµ¡¤â¼«Ê¬¤ÇÍ½Ìó¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£¿¼ÄÅ¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¡¢¤â¤Á¤í¤ó¡£¥Û¥Æ¥ë¤âÁ´ÉôÍ½Ìó¤·¤Æ¡£¤Ç¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤â·è¤á¤Æ¡£ËÜÅö¤Ë°ì¿Í¤Ç¤¹¤Í¡×¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¿¼ÄÅ¤ËÂÐ¤·¡¢¥ª¥À¥®¥ê¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë°ì¿Í¤Ç¹Ô¤«¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤ë¤ï¡×¤È¶Ã¤¡£¿¼ÄÅ¤Ï¡Ö¤¨¡¢ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¤Ç¤â¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¡£
¡¡¥ª¥À¥®¥ê¤Ï¡Ö¥Ø¥ë¥·¥ó¥¤Þ¤Ç¹Ô¤¤Þ¤¹¡©´Ú¹ñ¤À¤Ã¤¿¤é¤ï¤«¤ë¤±¤É¡×¤È¤â¤é¤¹¤È¡¢¿¼ÄÅ¤Ï¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤½¤Î¥À¥ó¥¹¤Î¸ø±é¤ò¸«¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢°ìÈÖ¶á¤¤¤Î¤¬¥Ø¥ë¥·¥ó¥¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¿¼ÄÅ¤Ï¤½¤Î¥À¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¤¥®¥ê¥¹¿Í¤Î±é½Ð¡¢¥µ¥¤¥â¥ó¡¦¥Þ¥¯¥Ð¡¼¥Ë¡¼¤µ¤ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦Êý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎÊý¤¬¥À¥ó¥¹¤ò±é½Ð¤·¤¿¤é¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤ÆÀ¨¤¯¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤«¸«¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¹Ô¤±¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ç¡¢¤¿¤Þ¤¿¤ÞÄ´¤Ù¤¿¤é¹Ô¤±¤¿¤Î¤Ç¡¢¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤â¤¦¤¹¤°¤Ç¤¹¤Í¡¢¤â¤¦1½µ´ÖÁ°¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢·è¤á¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£