¡Ú¹â¹»Ìîµå¡Û¶áÂçÉÕ¤¬8Ç¯¤Ö¤ê¶áµ¦ÀÚÉä¡¡¥½¥Õ¥È¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤ª¤¤¡¢¾®µ×ÊÝÀ®°©¤¬·è¾¡ÂÇ´Þ¤à3°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ
¡¡¡þ½©µ¨¹â¹»ÌîµåÂçºåÂç²ñ½à·è¾¡¡¡¶áÂçÉÕ6¡½4ÂÀÀ®³Ø±¡Âç¹â¡Ê2025Ç¯10·î5Æü¡¡GOSANDOÆî¹Á¡Ë
¡¡¶áÂçÉÕ¤¬02Ç¯°ÊÍè23Ç¯¤Ö¤ê¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¡¢8Ç¯¤Ö¤ê13ÅÙÌÜ¤Î½©µ¨¶áµ¦Âç²ñ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Î¤ª¤¤¡Ö1ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¾®µ×ÊÝÀ®°©¡Ê2Ç¯¡Ë¤¬3°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ1ÆÀÅÀ¤ÈÌöÆ°¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¼«Ê¬¤¬ÀèÆ¬¤Ç½Ð¤ÆÎ®¤ì¤ò¤³¤Á¤é¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÂÇ·â¤ò¤·¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Íê¤ì¤ëÀÚ¤ê¹þ¤ßÂâÄ¹¤¬ÂÇÀþ¤ò¤±¤ó°ú¤·¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï0¡½1¤Î½é²óÀèÆ¬¤Ç±¦Ãæ´Ö¤òÇË¤ëÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢Ìµ»à°ì¡¢»°ÎÝ¤«¤éÁê¼ê¼éÈ÷¤Î¥ß¥¹¤Ë¤Ä¤±¹þ¤ó¤ÇÀèÀ©¤Î¥Û¡¼¥à¤òÆ§¤ó¤À¡£¤µ¤é¤Ë1¡½1¤Î2²ó2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç¤Ï¡¢·è¾¡¤ÎÃæÁ°Å¬»þÂÇ¡£5¡½1¤Î4²ó1»à¤Ç¤âÍ··â¶¯½±°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¼«Ê¬¤ÏµîÇ¯¤Î½©¤«¤é·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢µîÇ¯¤Ï¥Ù¥¹¥È4¤ÇÍúÀµ¼Ò¡¢¡Ê3°Ì·èÄêÀï¤Ç¡ËÂçºå³Ø±¡¤È¡¢2Ï¢ÇÔ¤·¤Æ²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¡£Éã¤â·»¤â¹Ã»Ò±à¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤â¤½¤Î¾ì½ê¤Þ¤Ç¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Éã¡¦Î´Ìé¤µ¤ó¤¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤ÎÄï¤Ç¡¢¸½ÌòÄÌ»»2041°ÂÂÇ¡¢413ËÜÎÝÂÇ¡¢1304ÂÇÅÀ¤òÃ¡¤½Ð¤·¤¿¶¯ÂÇ¼Ô¤ÈÆ±¤¸DNA¤ò»ý¤Ä¡È¥µ¥é¥Ö¥ì¥Ã¥É¡É¡£Íè½ÕÁªÈ´¤Ø¸þ¤±¡¢°ìÊâÁ°¿Ê¤·¤¿¡£
¡¡¡þ¾®µ×ÊÝ¡¡À®°©¡Ê¤³¤¯¤Ü¡¦¤»¤¤¤¢¡Ë2008Ç¯¡ÊÊ¿20¡Ë10·î1Æü¡¢ÅìµþÅÔÈÄ¶¶¶è½Ð¿È¡£ÍÄÃÕ±àÇ¯Ä¹¤«¤éÌîµå¤ò»Ï¤á¡¢¶áÂçÉÕ¤Ç¤Ï1Ç¯½©¤«¤é¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¡£50¥á¡¼¥È¥ëÁö6ÉÃ3¡£1¥á¡¼¥È¥ë74¡¢73¥¥í¡£±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡£