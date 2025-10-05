ÃíÌÜ¤ÎNetflix¿·ºî¡ØËâË¡¤Î¥é¥ó¥×¤Ë¤ª´ê¤¤¡Ù¡¢ÆÃÊÌ½Ð±é¼Ô¤Î¥·¡¼¥ó¤¬ÊªµÄ¡ÖÉÔ²÷¡×¡Ö¾Ð¤¨¤Ê¤¤¡×
½÷Í¥¥½¥ó¡¦¥Ø¥®¥ç¤ÈÇÐÍ¥¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¤Ø¥Ë¡¼¤¬¡¢¥É¥é¥Þ¡ØËâË¡¤Î¥é¥ó¥×¤Ë¤ª´ê¤¤¡Ù¤ËÆÃÊÌ½Ð±é¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿±þ¤¬¸òºø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛAVÅê¹Æ¤ÇNetflix¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¤ò¹ßÈÄ¤·¤¿ÇÐÍ¥
µî¤ë10·î3Æü¡¢Netflix¤òÄÌ¤¸¤ÆÌó190¥«¹ñ¤Ë¥É¥é¥Þ¡ØËâË¡¤Î¥é¥ó¥×¤Ë¤ª´ê¤¤¡Ù¤¬½é¤á¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
º£ºî¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¥¶¡¦¥°¥í¡¼¥ê¡¼¡Áµ±¤«¤·¤Éü½²¡Á¡Ù¤Î¥¥à¡¦¥¦¥ó¥¹¥¯ºî²È¤Î¿·ºî¡¢½÷Í¥¥¹¥¸¤ÈÇÐÍ¥¥¥à¡¦¥¦¥Ó¥ó¤Î10Ç¯¤Ö¤ê¤Î¶¦±é¡¢¤½¤·¤Æ¥½¥ó¡¦¥Ø¥®¥ç¤È¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¤Ø¥Ë¡¼¤È¡¢¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤¬ÆÃÊÌ½Ð±é¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤ÇÂç¤¤Ê´Ø¿´¤ò½¸¤á¤¿¡£
½©Í¼¡Ê¥Á¥å¥½¥¯¡¢´Ú¹ñ¤Îº×Æü¡Ë¥·¡¼¥º¥ó¤Ë13ÏÃ¤¹¤Ù¤Æ¤ò°ìµ¤¤Ë¸ø³«¤·¡¢º£Ç¯²¼È¾´üºÇ¹â¤Î´üÂÔºî¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£
¤Þ¤º¡¢¥½¥ó¡¦¥Ø¥®¥ç¤Ï·àÃæ¤Î¥¥à¡¦¥¦¥Ó¥ó¤Î¸µÎø¿Í¤Ç¤¢¤ê½÷À¤Î¥¸¡¼¥Ë¡¼¡¢¥¸¥ó¥Ë¡¼¥ä¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£¥¹¥¸¤È¿´ÍýÀï¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¿ÍÊª¤È¤·¤Æ¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¢¥é¥¸¥ó¡Ù¤Î¤Ê¤«¤Î¥¸¥ã¥¹¥ß¥óÉ±¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¸¸ÁÛÅª¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
Ôä¤ò¤³¤¹¤ë¤È¸½¤ì¤¿¥½¥ó¡¦¥Ø¥®¥ç¤Ï¡¢¶¯Îõ¤Ê¥¹¥â¡¼¥¡¼¥á¥¤¥¯¤Ç²ÚÎï¤ÊÈþËÆ¤ò¸Ø¤ê¡¢·àÃæ¤Î¥¬¥è¥ó¡Ê±é¼Ô¥¹¥¸¡Ë¤¬¡Ö¥½¥ó¡¦¥Ø¥®¥ç¡×¤Èµ¤¤Å¤¯¤È¡¢¥½¥ó¡¦¥Ø¥®¥ç¤Ï¥·¥Ã¥¯¤Ë¡ÖÍÌ¾¤Ê´é¤Ê¤Î¡©Netflix¤Ç1ÈÖµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿·¯¤¿¤Á¤ÎÀ¤³¦¤Î´é¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¤Ø¥Ë¡¼¤Ï¡¢Í½´ü¤»¤Ì¾×·âÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£Èà¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¼ç¤ËÁÇÅ¨¤Ç, ¿Â»ÎÅª¤Ç, ÀµµÁ´¶¤Î¤¢¤ëÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¿¤¬¡¢º£ºî¤Ç¤Ï¡Ö¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸¤¡×¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿¡£
ÌîÎÉ¸¤¤À¤Ã¤¿»Ò¸¤¥Ý¥Ã¥Ô¡¼¤Ï¡¢¥é¥ó¥×¤ÎÀºÎî¥¸¡¼¥Ë¡¼¡Ê±é¼Ô¥¥à¡¦¥¦¥Ó¥ó¡Ë¤Ë´ê¤¤¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¤Ø¥Ë¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê40Âå¤Î¥¤¥±¥á¥ó¤Î¿Í´Ö¤ËÊÑ¿È¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¤½¤Î¸å¡¢ËÜÊª¤Î¿Í´Ö¤ËÊÑ¿È¤·¤¿¤¬¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¤Ø¥Ë¡¼¤¬ÆÃÊÌ½Ð±é¤·¤¿¡£
³°¸«¤Ï¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¸¤¤Î½¬À¤ò¼Î¤Æ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ý¥Ã¥Ô¡¼¤Ï¡¢Ï©¾å¤ÇÆ÷¤¤¤òÓÌ¤®¡¢ÅÅÃì¤¬¸«¤¨¤ë¤È»ÍËÜÂ¤ÇÇç¤¤¡¢ÊÒÊý¤ÎÂ¤ò¾å¤²¤Æ¾®ÊØ¤ò¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¼è¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤ò¸«¤¿»ÔÌ±¤¿¤Á¤Ï¡Ö¤¨¡©¤¢¤ì²¿¡©¶¸¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¥Ï¥ó¥µ¥à¤ÊÃË¤Ï¥²¥¤¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¸¤¤À¤È¤¤¤¦±½¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë¸¤¤Î¤è¤¦¤À¡×¤È³«¤¤¤¿¸ý¤¬ºÉ¤¬¤é¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¤Ø¥Ë¡¼¤Ï¼«¿È¤ò»£±Æ¤¹¤ë»ÔÌ±¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡Ö¥ï¥ó¥ï¥ó¡×¤ÈËÊ¤¨¤¿¤ê¤â¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò²õ¤·¤¿¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¤Ø¥Ë¡¼¤Î¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦±éµ»¤Ë¡Ö¿·¤·¤¤¡×¡ÖÌò¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤¤Î¤Ï¹¥´¶¤¬»ý¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿±þ¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¡Ö¤³¤ì¤ò¾Ð¤ï¤»¤ë¤¿¤á¤ËÆþ¤ì¤¿¤Î¤«¡×¡Ö¤³¤Î¾ìÌÌ¤À¤±¸«¤ë¤ÈÉÔ²÷¤À¡×¡Ö¤³¤ì²¿¡©¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¤Ø¥Ë¡¼¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤¢¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©¡×¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¡ØËâË¡¤Î¥é¥ó¥×¤Ë¤ª´ê¤¤¡Ù¤ÏÌó1000Ç¯¤Ö¤ê¤ËÌÜ³Ð¤á¤¿¥é¥ó¥×¤ÎÀºÎî¥¸¡¼¥Ë¡¼¤¬¡£´¶¾ð¤Î·çÇ¡¤·¤¿¿Í´Ö¥¬¥è¥ó¤È½Ð²ñ¤¤¡¢3¤Ä¤Î´ê¤¤¤ò½ä¤Ã¤Æ·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡È¥¹¥È¥ì¥¹¥¼¥í¡É¤Î¡È¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¥³¥á¥Ç¥£¡É¤À¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë