¡Ö¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¡¦¥â¡¼¥¿¡¼¡¦¥«¡¼¥ºÂçºå¡×¤¬°ÜÅ¾¥ª¡¼¥×¥ó¡ÃÀ¤³¦10Âæ¸ÂÄê¤Î¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¡¦¥·¥ó¥Æ¥£¥é¤ÎÅ¸¼¨¤â
2025Ç¯10·î£³Æü¡¢¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¡¦¥â¡¼¥¿¡¼¡¦¥«¡¼¥º¤ÎÀµµ¬ÈÎÇäÂåÍýÅ¹¤Ç¤¢¤ë¥³¡¼¥ó¥º¡¦¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¤Ë¤è¤ëºÇ¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥·¥ç¡¼¥ë¡¼¥à¤¬Âçºå»ÔÃæ±û¶è¤Ë°ÜÅ¾¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎºÇ¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¦¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¿·¤¿¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¡¦¥â¡¼¥¿¡¼¡¦¥«¡¼¥ºÂçºå¡Ê¼Ì¿¿15ÅÀ¡Ë
¥³¡¼¥ó¥º¡¦¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¤Ï1964Ç¯¤ËÆüËÜ¤Ç¤Î¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¤ÎÍ¢ÆþÈÎÇä¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£1966Ç¯¤Ë¤ÏÂçºå¤Ç¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£°ÊÍè¡¢¥³¡¼¥ó¥º¡¦¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¤È¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¤È¤Î¶ÛÌ©¤Ê´Ø·¸¤Ï60Ç¯°Ê¾åÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎºÇ¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¦¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¿·¤¿¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¡¦¥â¡¼¥¿¡¼¡¦¥«¡¼¥ºÂçºå¤Ï¡¢·ÐºÑ¤ÈÊ¸²½¤ÎÃæ¿´ÃÏ¤Ç¤¢¤ëÂçºå¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¶áÇ¯Âç¤¤Ê¿Ê²½¤ò¿ë¤²ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÍä²°¶¶¥¨¥ê¥¢¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡£
¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤ÎÍ¶¤¤¤Ï¡¢¥É¥¢¤ò³«¤±¤ëÁ°¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥Ñ¥ó¥Æ¥ª¥ó¡¦¥°¥ê¥ë¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥É¥¢¤Î¾åÉô¤Ë¤Ï¡¢¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¼Ö¤Ëµ±¤¯¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡¢¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¨¥¯¥¹¥¿¥·¡¼¤¬¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¥É¥¢¤òÈ´¤±¤ë¤È¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¹¡¹¤È¤·¤¿¶õ´Ö¤¬¹¤¬¤ë¡£¾ï»þ4Âæ¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤ë¹¤¤ÌÌÀÑ¡¢¤½¤·¤Æ¹â¤¤Å·°æ¤¬³«ÊüÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤¹¡£ÌÀ¤ë¤¯¹¤¯³«ÊüÅª¤Ê1³¬ÉôÊ¬¤Ç¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¿Í¤Ç¤â¼ÖÎ¾¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¸«¤Æ¡¢¿¨¤ì¤Æ¡¢¤½¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¥ª¡¼¥×¥ó¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î1³¬¤«¤é2³¬ÉôÊ¬¤Ë¿Ê¤à¤È¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÆÃÊÌ¤Ê¶õ´Ö¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Á¤é¤Ï¾¯¤·¥¯¥í¡¼¥º¤Ê¶õ´Ö¤Ç¤¢¤ê¡¢1³¬¤«¤é2³¬¤Ø¤Î¶õ´Ö°ÜÆ°¼«ÂÎ¤¬¡¢¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¤Î¸ÜµÒÂÎ¸³¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¡£2³¬¤Î¶õ´Ö¤Î³Ë¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¥Ó¥¹¥Ý¡¼¥¯¤Î¤¿¤á¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¡Ö¥¢¥È¥ê¥¨¡×¡£¿§Á¯¤ä¤«¤Ê¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Î¥«¥é¡¼¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¦¥Ã¥É¥Ñ¥Í¥ë¡¢¾å¼Á¤Ê¥ì¥¶¡¼¡¢»É½«»å¡¢¥é¥à¥¦¡¼¥ë¤ä¥Æ¥¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¤¬Èþ¤·¤¯¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Ï¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¤¬ÄÉµá¤¹¤ëÂ¿ºÌ¤Ê¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Î²ÄÇ½À¤òÉ½¤·¡¢Ë¬¤ì¤ë¸ÜµÒ¼«¤é¤Î´¶À¤Ç¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¤ò¼«Í³¤ËÉ½¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¸»¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¾ì¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥¥ã¥Ó¥Í¥Ã¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¥å¥ê¥ª¥·¥Æ¥£¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¥é¥¦¥ó¥¸¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤Ï¡¢¥Ó¥¹¥Ý¡¼¥¯¡¦¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î²áÄø¤Ç¤Î¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ò»É·ã¤·¡¢¸ÄÀ¤ò°ú¤½Ð¤¹¤è¤¦¤ÊÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥ª¥Ö¥¸¥§¤ä¥¢¡¼¥ÈºîÉÊ¤¬ÀÞÃïÅª¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¿´ÃÏ¤è¤¯±£¤ì²ÈÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¤â¤Ä¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥¯¥¤¡¼¥¸¡¼¡¦¥Ð¡¼¡×¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¾ÈÌÀ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¶õ´Ö¤Ç¡¢¸ÜµÒÆ±»Î¤¬¼«Á³¤Ë¸òÎ®¤ò³Ú¤·¤á¤ë¾ì¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¡¦¥·¥ó¥Æ¥£¥é¤âÅ¸¼¨
¥·¥ç¡¼¥ë¡¼¥à¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ºòÇ¯¥°¥Ã¥É¥¦¥Ã¥É¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¡¦¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¡¦¥·¥ó¥Æ¥£¥é¡×¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç½é¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£À¤³¦¤Ë10Âæ¤·¤«Â¸ºß¤·¤Ê¤¤Àº¹ª¤Ê¤³¤Î¥Ó¥¹¥Ý¡¼¥¯À½ÉÊ¤Ï¡¢¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¤Î±Ê±ó¤Î¥ß¥å¡¼¥º¤Ç¤¢¤ë¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¨¥¯¥¹¥¿¥·¡¼¤ÎÍ¥²í¤µ¡¢ÌöÆ°´¶¡¢¸¸ÁÛÅª¤ÊÈþ¤·¤µ¤òÉ½¸½¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£
¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¨¥¯¥¹¥¿¥·¡¼¤Ë¤Ï¡¢¥®¥ê¥·¥ã¤ÎÂçÍýÀÐÄ¦¹ï¡Ö¥µ¥â¥È¥é¥±¤Î¥Ë¥±¡×¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÆÀ¤Æ¡¢Àº¹ª¤Ê¥»¥é¥ß¥Ã¥¯»Å¾å¤²¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ï¥Ó¥¹¥Ý¡¼¥¯¤Î¥Ä¡¼¥È¡¼¥ó»Å¾å¤²¤Ç¡¢¥Ü¥Ç¥£¾åÉô¤Ï¥¢¥ó¥À¥ë¥·¥¢¥ó¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¡¢²¼Éô¤Ï¡Ö¥µ¥â¥È¥é¥±¤Î¥Ë¥±¡×¤ÎÍ³Íè¤È¤Ê¤Ã¤¿¥µ¥â¥È¥é¥±Åç¤ò°Ï¤à³¤¤Î¿§¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¥È¥é¥¥¢¥ó¡¦¥Ö¥ë¡¼¤È¤¤¤¦ÇÛ¿§¤À¡£
¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡¢¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¨¥¯¥¹¥¿¥·¡¼¤ÎÉ½¾ðË¤«¤ÇÌöÆ°´¶¤Î¤¢¤ë»Ñ¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÆÀ¤¿¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥óÍ×ÁÇ¡¢¼Á´¶¡¢Ï¢Â³Åª¤Ê¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤ÇºÌ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸÷Âô¤Î¤¢¤ë¥Ä¥¤¥ëÀ¸ÃÏ»ÅÎ©¤Æ¤ÎÍ¥²í¤Ê¥Ó¥¹¥Ý¡¼¥¯¤Î»É½«¡¢¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¨¥¯¥¹¥¿¥·¡¼¤Î¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤ÊÌöÆ°´¶¤òÂª¤¨¤¿ÀºåÌ¤Ê¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤Î¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤ä¥¹¥¿¡¼¥é¥¤¥È¡¦¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥Ê¡¼¤¬¤½¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎËÜ¼Á¤òÉ½¸½¤¹¤ë¡£
¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¤ÎÂî±Û¤·¤¿¥¯¥é¥Õ¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¡¢³×¿·Åª¤Ê¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¡¢¤½¤·¤Æ¥Ó¥¹¥Ý¡¼¥¯¤ÎÌµ¸Â¤Î²ÄÇ½À¤òÂÎ¸½¤·¤¿¤³¤Î¥·¥ç¡¼¥ë¡¼¥à¤Ç¤Ï¡¢¥Ó¥¹¥Ý¡¼¥¯¤Î¿¿¿ñ¤òÄÉµá¤·¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥é¥¤¥º¤µ¤ì¤¿µæ¶Ë¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¡¦¥â¡¼¥¿¡¼¡¦¥«¡¼¥ºÂçºå
½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶èÆ»½¤Ä®4-1-1
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00¡Á18¡§00
ÄêµÙÆü¡§¿åÍËÆü
TEL¡§06-6476-8164
¡Ú²èÁü¡Û¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎºÇ¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¦¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¿·¤¿¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¡¦¥â¡¼¥¿¡¼¡¦¥«¡¼¥ºÂçºå¡Ê¼Ì¿¿15ÅÀ¡Ë
¥³¡¼¥ó¥º¡¦¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¤Ï1964Ç¯¤ËÆüËÜ¤Ç¤Î¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¤ÎÍ¢ÆþÈÎÇä¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£1966Ç¯¤Ë¤ÏÂçºå¤Ç¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£°ÊÍè¡¢¥³¡¼¥ó¥º¡¦¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¤È¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¤È¤Î¶ÛÌ©¤Ê´Ø·¸¤Ï60Ç¯°Ê¾åÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤ÎÍ¶¤¤¤Ï¡¢¥É¥¢¤ò³«¤±¤ëÁ°¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥Ñ¥ó¥Æ¥ª¥ó¡¦¥°¥ê¥ë¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥É¥¢¤Î¾åÉô¤Ë¤Ï¡¢¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¼Ö¤Ëµ±¤¯¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡¢¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¨¥¯¥¹¥¿¥·¡¼¤¬¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¥É¥¢¤òÈ´¤±¤ë¤È¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¹¡¹¤È¤·¤¿¶õ´Ö¤¬¹¤¬¤ë¡£¾ï»þ4Âæ¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤ë¹¤¤ÌÌÀÑ¡¢¤½¤·¤Æ¹â¤¤Å·°æ¤¬³«ÊüÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤¹¡£ÌÀ¤ë¤¯¹¤¯³«ÊüÅª¤Ê1³¬ÉôÊ¬¤Ç¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¿Í¤Ç¤â¼ÖÎ¾¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¸«¤Æ¡¢¿¨¤ì¤Æ¡¢¤½¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¥ª¡¼¥×¥ó¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î1³¬¤«¤é2³¬ÉôÊ¬¤Ë¿Ê¤à¤È¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÆÃÊÌ¤Ê¶õ´Ö¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Á¤é¤Ï¾¯¤·¥¯¥í¡¼¥º¤Ê¶õ´Ö¤Ç¤¢¤ê¡¢1³¬¤«¤é2³¬¤Ø¤Î¶õ´Ö°ÜÆ°¼«ÂÎ¤¬¡¢¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¤Î¸ÜµÒÂÎ¸³¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¡£2³¬¤Î¶õ´Ö¤Î³Ë¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¥Ó¥¹¥Ý¡¼¥¯¤Î¤¿¤á¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¡Ö¥¢¥È¥ê¥¨¡×¡£¿§Á¯¤ä¤«¤Ê¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Î¥«¥é¡¼¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¦¥Ã¥É¥Ñ¥Í¥ë¡¢¾å¼Á¤Ê¥ì¥¶¡¼¡¢»É½«»å¡¢¥é¥à¥¦¡¼¥ë¤ä¥Æ¥¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¤¬Èþ¤·¤¯¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Ï¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¤¬ÄÉµá¤¹¤ëÂ¿ºÌ¤Ê¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Î²ÄÇ½À¤òÉ½¤·¡¢Ë¬¤ì¤ë¸ÜµÒ¼«¤é¤Î´¶À¤Ç¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¤ò¼«Í³¤ËÉ½¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¸»¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¾ì¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥¥ã¥Ó¥Í¥Ã¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¥å¥ê¥ª¥·¥Æ¥£¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¥é¥¦¥ó¥¸¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤Ï¡¢¥Ó¥¹¥Ý¡¼¥¯¡¦¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î²áÄø¤Ç¤Î¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ò»É·ã¤·¡¢¸ÄÀ¤ò°ú¤½Ð¤¹¤è¤¦¤ÊÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥ª¥Ö¥¸¥§¤ä¥¢¡¼¥ÈºîÉÊ¤¬ÀÞÃïÅª¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¿´ÃÏ¤è¤¯±£¤ì²ÈÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¤â¤Ä¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥¯¥¤¡¼¥¸¡¼¡¦¥Ð¡¼¡×¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¾ÈÌÀ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¶õ´Ö¤Ç¡¢¸ÜµÒÆ±»Î¤¬¼«Á³¤Ë¸òÎ®¤ò³Ú¤·¤á¤ë¾ì¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¡¦¥·¥ó¥Æ¥£¥é¤âÅ¸¼¨
¥·¥ç¡¼¥ë¡¼¥à¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ºòÇ¯¥°¥Ã¥É¥¦¥Ã¥É¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¡¦¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¡¦¥·¥ó¥Æ¥£¥é¡×¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç½é¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£À¤³¦¤Ë10Âæ¤·¤«Â¸ºß¤·¤Ê¤¤Àº¹ª¤Ê¤³¤Î¥Ó¥¹¥Ý¡¼¥¯À½ÉÊ¤Ï¡¢¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¤Î±Ê±ó¤Î¥ß¥å¡¼¥º¤Ç¤¢¤ë¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¨¥¯¥¹¥¿¥·¡¼¤ÎÍ¥²í¤µ¡¢ÌöÆ°´¶¡¢¸¸ÁÛÅª¤ÊÈþ¤·¤µ¤òÉ½¸½¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£
¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¨¥¯¥¹¥¿¥·¡¼¤Ë¤Ï¡¢¥®¥ê¥·¥ã¤ÎÂçÍýÀÐÄ¦¹ï¡Ö¥µ¥â¥È¥é¥±¤Î¥Ë¥±¡×¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÆÀ¤Æ¡¢Àº¹ª¤Ê¥»¥é¥ß¥Ã¥¯»Å¾å¤²¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ï¥Ó¥¹¥Ý¡¼¥¯¤Î¥Ä¡¼¥È¡¼¥ó»Å¾å¤²¤Ç¡¢¥Ü¥Ç¥£¾åÉô¤Ï¥¢¥ó¥À¥ë¥·¥¢¥ó¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¡¢²¼Éô¤Ï¡Ö¥µ¥â¥È¥é¥±¤Î¥Ë¥±¡×¤ÎÍ³Íè¤È¤Ê¤Ã¤¿¥µ¥â¥È¥é¥±Åç¤ò°Ï¤à³¤¤Î¿§¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¥È¥é¥¥¢¥ó¡¦¥Ö¥ë¡¼¤È¤¤¤¦ÇÛ¿§¤À¡£
¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡¢¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¨¥¯¥¹¥¿¥·¡¼¤ÎÉ½¾ðË¤«¤ÇÌöÆ°´¶¤Î¤¢¤ë»Ñ¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÆÀ¤¿¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥óÍ×ÁÇ¡¢¼Á´¶¡¢Ï¢Â³Åª¤Ê¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤ÇºÌ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸÷Âô¤Î¤¢¤ë¥Ä¥¤¥ëÀ¸ÃÏ»ÅÎ©¤Æ¤ÎÍ¥²í¤Ê¥Ó¥¹¥Ý¡¼¥¯¤Î»É½«¡¢¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¨¥¯¥¹¥¿¥·¡¼¤Î¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤ÊÌöÆ°´¶¤òÂª¤¨¤¿ÀºåÌ¤Ê¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤Î¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤ä¥¹¥¿¡¼¥é¥¤¥È¡¦¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥Ê¡¼¤¬¤½¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎËÜ¼Á¤òÉ½¸½¤¹¤ë¡£
¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¤ÎÂî±Û¤·¤¿¥¯¥é¥Õ¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¡¢³×¿·Åª¤Ê¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¡¢¤½¤·¤Æ¥Ó¥¹¥Ý¡¼¥¯¤ÎÌµ¸Â¤Î²ÄÇ½À¤òÂÎ¸½¤·¤¿¤³¤Î¥·¥ç¡¼¥ë¡¼¥à¤Ç¤Ï¡¢¥Ó¥¹¥Ý¡¼¥¯¤Î¿¿¿ñ¤òÄÉµá¤·¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥é¥¤¥º¤µ¤ì¤¿µæ¶Ë¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¡¦¥â¡¼¥¿¡¼¡¦¥«¡¼¥ºÂçºå
½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶èÆ»½¤Ä®4-1-1
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00¡Á18¡§00
ÄêµÙÆü¡§¿åÍËÆü
TEL¡§06-6476-8164