¡¡ËèÆüÊüÁ÷¡Ê£Í£Â£Ó¡Ë¤ÎÁ°ÅÄ½Õ¹á¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬£µÆü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¡£¶¦±é¼Ô¤È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö£Ð£ï£ä£ã£á£ó£ô¡Ø·ëÏÀ¤ÏÊÝÎ±¤Ç¡Ù¥³¥ó¥Ó¡×¤È½ñ¤»Ï¤á¡¢Æ±¶É¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦³¤ÅÏÌ¤Íè¥¢¥Ê¤È¥ï¥¤¥ó¤ò¤¿¤·¤Ê¤à£²¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¡ÖÏÃ¤»¤ÐÏÃ¤¹¤Û¤É¡¢¥¿¥¤¥×¤¬°ã¤¦»ä¤¿¤Á¡£ÏÃ¤»¤ÐÏÃ¤¹¤Û¤É¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¡¢¥°¥ë¥°¥ë±ó²ó¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÂçÀÚ¤Ê»þ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È¼ýÏ¿¤Î´¶ÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÁ°½Õ¤Á¤ã¤ó²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤Þ¤¨¤Ï¤ë¤µ¤óËè²ó³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö»Å»öµ¢¤ê¤Î³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö£²¿Í¤È¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¾Ð´é¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£