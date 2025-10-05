¡Ú¥Î¥ó¥¿¥ó¡ÛÆ¬¥Ö¥ë¥Ö¥ë¢ö ¥Ð¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥É¥É¡¼¥ë¡ÖShaky¡ª¡×Âè2ÃÆ¤Ë¤¿¤Ì¤¤µ¤ó¤âÅÐ¾ì
¿Íµ¤³¨ËÜ¡Ø¥Î¥ó¥¿¥ó¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¡¢Æ¬¤¬¥Ö¥ë¥Ö¥ëÍÉ¤ì¤ë¥Ð¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥É¥É¡¼¥ëÂè2ÃÆ¡ÖShaky! ¥Î¥ó¥¿¥ó ¥Ð¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥É¥É¡¼¥ë ¤ª¤È¤â¤À¤Á¤Õ¤¨¤¿¤è¡ª¡×¤¬¿·ÅÐ¾ì¡ª¡¡Ì¾Á°¤ÎÄÌ¤ê¡¢¿·¤·¤¤¤ªÍ§¤À¤Á¡Ö¤¿¤Ì¤¤µ¤ó¡×¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ù¡Ö¤¿¤Ì¤¤µ¤ó¡×¤â¿·ÅÐ¾ì¤Î¥Ð¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥É¥É¡¼¥ëÂè2ÃÆ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿6ÅÀ¡Ë¡ä¡ä¡ä
1976Ç¯¤Î´©¹Ô°ÊÍè¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³¨ËÜ¡Ø¥Î¥ó¥¿¥ó¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡Ê¥¥è¥Î¥µ¥Á¥³ ºî¡¦³¨¡¢ÐóÀ®¼Ò´©¡Ë¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¡ÖShaky¡ª ¥Î¥ó¥¿¥ó ¥Ð¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥É¥É¡¼¥ë ¤ª¤È¤â¤À¤Á¤Õ¤¨¤¿¤è¡ª¡×¤¬¿·ÅÐ¾ì¡ª
¡ÖShaky¡ª¡×¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸»¨²ß¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥Ð¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥É¥É¡¼¥ë¡Ê¼ó¿¶¤ê¿Í·Á¡Ë¤Î¥·¥ê¡¼¥º¡£¥Ö¥ë¥Ö¥ë¤ÈÍÉ¤ì¤ë¤½¤Î»Ñ¤Ï¤É¤³¤«²û¤«¤·¤¯¤â¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢¿·Á¯¤Ë¤¦¤Ä¤ëÀ¤Âå¤âÂ¿¤¯¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¾¦ÉÊ¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤â¿·¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î¥Ç¥¹¥¯¤äÊÙ¶¯´ù¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¡¢¸¼´Ø¤Ê¤É¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¾ì½ê¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÃúÇ«¤ÊÂ¤·Á¤ÈÁ¡ºÙ¤ÊºÌ¿§¤¬¶Å¤é¤µ¤ì¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¡£
¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¥Ù¥Í¥ê¥Ã¥¯¤Î¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¡ÖShaky¡ª ¥Î¥ó¥¿¥ó ¥Ð¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥É¥É¡¼¥ë ¤ª¤È¤â¤À¤Á¤Õ¤¨¤¿¤è¡ª¡×¤Ï¡¢2024Ç¯12·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¹¥É¾¤òÇî¤·¤¿¡ÖShaky¡ª ¥Î¥ó¥¿¥ó ¥Ð¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥É¥É¡¼¥ë¡×¤ÎÂè2ÃÆ¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
Æ¬¤¬¥Ö¥ë¥Ö¥ë¤ÈÍÉ¤ì¤ë»ÅÍÍ¤Ç¡¢³¨ËÜ¡Ø¤¢¤«¤ó¤Ù¥Î¥ó¥¿¥ó¡Ù¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤òÉ½¸½¤·¤¿¡Ö¤¢¤«¤ó¤Ù¡×¤ò¤·¤¿¥Î¥ó¥¿¥ó¡¢¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¥¿¡¼¥¿¥ó¡¢¤¦¤µ¤®¤µ¤ó¤Î¤Û¤«¡¢º£ºîÂè2ÃÆ¤Ç¤Ï¿·¤¿¤Ë¡Ö¤¿¤Ì¤¤µ¤ó¡×¤âÅÐ¾ì¡ª¡¡¥Î¥ó¥¿¥ó¤Î¤ªÍ§¤À¤Á¤¬Â³¡¹¤ÈÃç´ÖÆþ¤ê¤Ç¤¹¢ö
Âè1ÃÆ¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¾þ¤Ã¤Æ¡Ö¥Î¥ó¥¿¥ó¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¤ª¤È¤â¤À¤Á¤¬Âç½¸¹ç¤·¡¢ºîÃæ¤Î¤è¤¦¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤ÇÍ·¤Ð¤»¤Æ¤¢¤²¤è¤¦¡ª
2025Ç¯10·îÃæ½Ü¤è¤ê½ç¼¡¡¢Á´¹ñ¤Î¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¼«ÈÎµ¡¥³¡¼¥Ê¡¼¤ËÅ¸³«¡£³¨ËÜ¤ÎÀ¤³¦¤ò¤ª¼ê¸µ¤ÇºÆ¸½¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤Í¡£
¡ÊC¡ËSACHIKO KIYONO / MIKA KIYONO / KAISEI-SHA
