¡¡¡Ú¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡ÊÊÆ¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ù¥Ë¥¢½£¡Ë¡áÂÓÄÅÃÒ¾¼¡ÛÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï£´Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£µÆü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¤Ç¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè£±Àï¤ËÀèÈ¯Åê¼ê·ó£±ÈÖ»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢£¶²ó£³°ÂÂÇ£³¼ºÅÀ¤Ç¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó½éÀèÈ¯½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï£´»°¿¶¤òµÊ¤·¡¢£±»Íµå¤À¤Ã¤¿¡££µ¡½£³¤Î¶å²ó¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Ï£±²ó£±°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Ç¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó½é¥»¡¼¥Ö¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£ÊÆÂç¥ê¡¼¥°µ¡¹½¡Ê£Í£Ì£Â¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÆ±¤¸»î¹ç¤ÇÆüËÜ¿ÍÅê¼ê¤¬ÀèÈ¯¤·¤Æ¾¡¤ÁÀ±¤òµó¤²¡¢ÍÞ¤¨¤Ç¥»¡¼¥Ö¤òµó¤²¤¿¤Î¤Ï»Ë¾å½é¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢»äÉþ¤ËÃåÂØ¤¨¤Æµ¼Ô²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤ÀÂçÃ«¤Ï¡Ö»î¹çÁ°¡¢¤¤¤í¤¤¤í¥Ç¡¼¥¿¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤¤¤ëÃÊ³¬¤Ç¤Ï¡¢»î¹ç¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¶ÛÄ¥´¶¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë»î¹ç¤ÇÅê¤²¤ë¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¶ÛÄ¥´¶¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤è¤ê¤â½¸Ãæ¤·¤Æ»î¹ç¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡ÖÁ´ÂÎÅª¤Ë³Ú¤·¤á¤¿¡×¤È¤â¸ì¤ê¡¢¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡Æó²ó¤Ë£²ÅÀÅ¬»þ»°ÎÝÂÇ¤Èµ¾Èô¤Ç£³ÅÀ¤òÀè¹Ô¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢»°²ó°Ê¹ß¤Ï£±°ÂÂÇ¤ËÍÞ¤¨¡¢ÄÉ²ÃÅÀ¤Ïµö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖÀèÀ©ÅÀ¤ò¼è¤é¤ì¤¿¸å¤Ë¡¢Ì£Êý¤¬È¿·â¤Ë½Ð¤ë¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÇ´¤ì¤Ð¡¢É¬¤º¾¡¤Ä¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÏÍè¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡£¸Þ²óÆó»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç¶¯ÂÇ¼Ô¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¡¢¡Ö»î¹ç¤Î¹ÔÊý¤ò·èÄêÉÕ¤±¤ë¾ìÌÌ¡×¤È½¸Ãæ¡£¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¡Ö¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÅê¤²¤¿¡×¤È¤¤¤¦³°³ÑÄã¤á¤Î¥«¡¼¥Ö¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤òÃ¥¤¤¡¢±¦¼ê¤ò°®¤ê¤·¤á¡¢Íº¤¿¤±¤Ó¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¼·²ó¡¢£Ô¡¦¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤ÎµÕÅ¾£³¥é¥ó¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£ÂçÃ«¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤«¤é½Ð¤Æ¡¢¼ì·®¤ÎÂÇ¼Ô¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤½Ö´Ö¡£¤³¤ì¤³¤½¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÂé¸ï¡Ê¤À¤¤¤´¡ËÌ£¤È¤¤¤¦¡¢¤½¤¦¤¤¤¦½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡×¡£¼«¤é¤ÎÎÏÅê¤¬¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À·àÅª¤Ê¾¡Íø¤ò´î¤ó¤À¡£
