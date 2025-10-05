¡ÈÇ®Àï¡É¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹ Å¨ÃÏ¤Ç¤Î±äÄ¹11²ó¤Ç¾¡Íø¡¢ ¥ä¥ó¥¡¼¥¹ Åê²õ¤Ç10¼ºÅÀ Ìµ»àËþÎÝ¤Ç¥¸¥ã¥Ã¥¸K¡ÚÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¡Û
¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤¬³«Ëë¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤ÏÆ±ÃÏ¶è¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤ÈÂÐÀï¤·¡¢Åê¼ê¿Ø¤¬13°ÂÂÇ10¼ºÅÀ¡¢¹¶·â¿Ø¤Ï²¡¤·½Ð¤·»Íµå¤Î1ÅÀ¤·¤«Ã¥¤¨¤º¤Ë´°ÇÔ¡£¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É3°Ì¤«¤é²¼Ñî¾å¤òÁÀ¤¦¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ï¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤ÈÂÐÀï¤·¡¢2ÂÐ2¤ÎÆ±ÅÀ¤Ç±äÄ¹Àï¤ËÆÍÆþ¡¢11²ó¡¢2»à¤«¤é¤Î·è¾¡¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
3¾¡Àè¼è¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¡¢¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï²¦¼ê¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤«¤éÏ¢¾¡¤È³³¤Ã¤×¤Á¤«¤éÇç¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡¢ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÁê¼ê¤ÏÆ±ÃÏ¶è¤ÇºÇ½ªÀïÌÜ¤ÇÍ¥¾¡Áè¤¤¤ò¤·¤¿¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡¢1²ó¡¢ÀèÈ¯¤ÎL.¥Ò¥ë¡Ê27¡Ë¤¬3ÈÖ¡¦V.¥²¥ì¡¼¥íJr¡Ê26¡Ë¤Ë¥ì¥Õ¥È¤Ø¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ç¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ÇÀèÀ©¤òµö¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë2²ó¡¢¥Ò¥ë¤Ï5ÈÖ¡¦A.¥«¡¼¥¯¡Ê26¡Ë¤Ë¤âÆâ³Ñ¹â¤á¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÂª¤¨¤é¤ì¤Æ¡¢¥ì¥Õ¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤È¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î°ìÈ¯¹¶Àª¤Ç2ÅÀÌÜ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£
2ÅÀ¤òÄÉ¤¦¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ï6²ó¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥ºÀèÈ¯¡¦K.¥¬¥¦¥¹¥Þ¥ó¡Ê34¡Ë¤òÂª¤¨¤Æ¡¢Ìµ»àËþÎÝ¤ÎÂç¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç2ÈÖ¡¦A.¥¸¥ã¥Ã¥¸¡Ê33¡Ë¡¢¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é³°³ÑÄã¤á¤Î¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ë¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡¢¤·¤«¤·¡¢3ÈÖ¡¦C.¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ê30¡Ë¤¬»Íµå¤òÁª¤Ó¡¢²¡¤·½Ð¤·¤Ç1ÂÐ2¤È1ÅÀº¹¤ËµÍ¤á´ó¤Ã¤¿¡£
1»àËþÎÝ¤Ç4ÈÖ¡¦B.¥é¥¤¥¹¡Ê26¡Ë¤Ï¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ËµÍ¤Þ¤é¤µ¤ì¤Æ¥µ¡¼¥É¥Õ¥é¥¤¡¢¤³¤³¤Ç¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¥Ù¥ó¥Á¤¬Æ°¤¡¢2¿ÍÌÜ¡¢L.¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¡Ê27¡Ë¤ò¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¡¢5ÈÖ¡¦G.¥¹¥¿¥ó¥È¥ó¡Ê35¡Ë¤Ï100¥Þ¥¤¥ë¡Ê161¥¥í¡Ë¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ï¤è¤¦¤ä¤¯¤Ä¤«¤ó¤À¥Á¥ã¥ó¥¹¤â²¡¤·½Ð¤·¤Î1ÅÀ¤Î¤ß¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¥Ô¥ó¥Á¤òÎ¿¤¤¤À¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ï7²ó¡¢Ìµ»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Ç9ÈÖ¡¦G.¥Ò¥á¥Í¥¹¡Ê27¡Ë¤¬¥é¥¤¥ÈÁ°¤Ø¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¡¢3ÂÐ1¤ÈºÆ¤Ó2ÅÀº¹¡£¤µ¤é¤Ë1»àËþÎÝ¤«¤é2ÈÖ¡¦N.¥ë¡¼¥¯¥¹¡Ê31¡Ë¤¬¥é¥¤¥È¤Ø2ÅÀ¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¡¢3ÈÖ¡¦¥²¥ì¡¼¥íJr¤¬µ¾À·¥Õ¥é¥¤¤È6ÂÐ1¡£8²ó¤Ë¤Ï¥«¡¼¥¯¤¬¤³¤Î»î¹ç2ËÜÌÜ¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡¢¤½¤Î¸å¤â¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤¬ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¤¡¢2·åÆÀÅÀ¤Ç¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤ËÀè¾¡¤·¤¿¡£
24Ç¯¤Ö¤ê¤ËÃÏ¶èÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Ï¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ÈÂÐÀï¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï6»î¹ç¤Ç4¾¡2ÇÔ¤Ç4Ï¢¾¡Ãæ¡¢¤·¤«¤â¡¢¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ÎÀäÂÐÅª¥¨¡¼¥¹¡¦T.¥¹¥¯¡¼¥Ð¥ë¡Ê28¡Ë¤«¤é2¾¡¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥ºÍ¥°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤Î¥«¡¼¥É¡¢2²ó¡¢ÀèÈ¯£Ç.¥«¡¼¥Ó¡¼¡Ê27¡Ë¤¬Ìµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÇØÉé¤Ã¤¿¤¬¡¢7ÈÖ¡¦£Ú.¥Þ¥Ã¥¥ó¥¹¥È¥ê¡¼¡Ê30¡Ë¤ò¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡¢2»àÆó¡¢»°ÎÝ¤«¤é9ÈÖ¡¦£Ð.¥á¥É¥¦¥º¡Ê25¡Ë¤ò¥·¥ó¥«¡¼¤Ç¸«Æ¨¤·»°¿¶¤È¥Ô¥ó¥Á¤òÃ¦¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤È4²ó¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹ÀèÈ¯¤Î¥ë¡¼¥¡¼¡¦T.¥á¥ë¥È¥ó¡Ê24¡Ë¤Ë1°ÂÂÇ¤ÈÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥ºÂÇÀþ¤Ï¥¤¥Á¥í¡¼¤Î°¦Äï»Ò¤Î3ÈÖ¡¦J.¥í¥É¥ê¥²¥¹¡Ê24¡Ë¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¶Ñ¹Õ¤òÇË¤ë°ì·â¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â5²ó¡¢¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ï2»à°ìÎÝ¤Ç2ÈÖ¡¦K.¥«¡¼¥Ú¥ó¥¿¡¼¡Ê28¡Ë¤¬¥«¥¦¥ó¥È1¡Ý2¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¥·¥ó¥«¡¼¤ò´°àú¤Ë¤È¤é¤¨¤Æ¡¢¥é¥¤¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤ØµÕÅ¾¥Ä¡¼¥é¥ó¡£Å¨ÃÏ¤Ç¤â¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É3°Ì¤«¤é²¼Ñî¾å¤òÁÀ¤¦¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ÎÀª¤¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Ï6²ó¡¢Ìµ»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ê¡¢¤Õ¤¡¤¿¤¿¤Ó3ÈÖ¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹¡¢º£ÅÙ¤Ï¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¥é¥¤¥ÈÁ°¤ØÆ±ÅÀ¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ç2ÂÐ2¡¢ÃæÈ×¤ÏÅÀ¤Î¼è¤ê¹ç¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
2ÂÐ2¤ÎÆ±ÅÀ¤Ç±äÄ¹Àï¤Ø¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯À©¤À¤¬¡¢¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ï¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯À©¤ò»ÈÍÑ¤»¤º¡£ÄÌ¾ï¥ë¡¼¥ë¤Î±äÄ¹Àï¤Ï11²ó¡¢¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ï2»àÆóÎÝ¤Ç7ÈÖ¡¦¥Þ¥Ã¥¥ó¥¹¥È¥ê¡¼¤¬µ®½Å¤Ê¾¡¤Á±Û¤·¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¡¢¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ï2012Ç¯°ÊÍè¡¢13Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Î±äÄ¹Àï¤òÀ©¤·¤¿¡£
¡Ú¥¢¡¦¥ê¡¼¥°ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¡Û¢¨3¾¡Àè¼è
¢£¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¡Ê1ÇÔ¡Ë2¡¼3¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡Ê1¾¡¡Ë
¢£¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡Ê1¾¡¡Ë10¡¼1¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡Ê1ÇÔ¡Ë