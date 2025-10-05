¡Ö±«¤Ç¤Ä¤ä¤Ä¤ä¤Ê²æ¤¬»Ò¤â¡Ä¡×¥Þ¥®¡¼¤¬àÄ¶¹âµéá°¦¼ÖÈäÏª¤Ë¡Ö¥¹¥´¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÈþ¤·¤¤¡×¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥¤¥¤¼Ö¡×¤ÎÀ¼
ñ¥ÁÖ¤È¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò°®¤ë»Ñ¤â
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¼Â¶È²È¤Î´é¤â»ý¤Ä¥Þ¥®¡¼¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç°¦¼Ö¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥·¥ë¥Ð¡¼¤È¹õ¤Î¥³¥ó¥Ó¤Î¹âµé¼Ö¤ÇÃó¼ÖÃæ¤Î±«¤ËÇ¨¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤òÈäÏª¡£¡Ö±«¤Ç¤Ä¤ä¤Ä¤ä¤Ê²æ¤¬»Ò¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È½ñ¤¹þ¤ß¡¢¥Ï¥ó¥É¥ë¤Ë¼ê¤òÃÖ¤¤¤¿±¿Å¾ÀÊ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Þ¥®¡¼¤Ï7·î¤Ë¤â¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢4·î¤ËÇ¼¼Ö¤·¤¿¤È¤¤¤¦¿·¼Ö²Á³Ê2000Ëü±ßÄ¶¤Î¹âµé¼Ö¥Ý¥ë¥·¥§¡Ö718 ¥±¥¤¥Þ¥ó GT4 RS¡×¤ò±¿Å¾¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¼Ö¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡Ö¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¡ª¡ª¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡×¡Ö¤³¤ì¤Ç¥µ¡¼¥¥Ã¥ÈÁö¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö¥¹¥´¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÈþ¤·¤¤¡×¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥¤¥¤¼Ö¡×¡Öµ±¤¤¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥Þ¥®¡¼¤Ï¼Ö¹¥¤¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²áµî¤Ë¤Ï¥á¥ë¥»¥Ç¥¹AMG¡ÖCLS53 Edition1¡×¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£