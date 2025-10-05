¡Ö¤³¤ì¤Ï¥ä¥Ù¥§¡×Â¼½Å°ÉÆààÇúÀ¹áÂçÃÀ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡ÖÀ¹¤êÀ¹¤ê¤ä¤·¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¤·¡×
¶»¸µ¤¢¤é¤ï¤ÊÂçÃÀ¥Ý¡¼¥º¤Ç
¡¡¸µHKT48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂ¼½Å°ÉÆà¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÂçÃÀ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤Ê¤ó¤ÈÂ¼½Å¤Ë²ñ¤¨¤Þ¤¹¡£Â¼½Å¤Ç¤¹¡×¤È½ñ¤¹þ¤ß¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨»ï¡ÖViVi ¡×(¹ÖÃÌ¼Ò)12·î¹æÆÃÊÌÈÇ¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£10·î25Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¤ªÅÏ¤·²ñ¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÅÁ¤¨¡¢¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¶»¸µ¤ÎÂç¤¤¯³«¤¤¤¿¥Ù¥¹¥È¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¡¢¥Æ¥ó¥¬¥í¥óÉ÷¤Î¥Ï¥Ã¥È¤òÈï¤Ã¤¿Â¼½Å¤¬¶»¸µ¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ý¡¼¥º¤òÈäÏª¡£¡Ö¼ÂÊª¡¢¡¢°ú¤¯¤¯¤é¤¤²Ä°¦¤¤¤·À¼¤Ð¤ê¤Ç¤«¤¤¤è¡×¤Ê¤É¤È»²²Ã¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÀ¹¤êÀ¹¤ê¤ä¤·¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¤·¡×¡ÖÇúÀ¹»Ð¤µ¤ó¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¥ä¥Ù¥§¡×¡Ö¶»¤Ç¥É¥¥É¥¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£