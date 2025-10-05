¡Ø¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¡ª40¼þÇ¯SP¡Ù¾ïÏ¢·Ý¿Í¤¬¡È·çÀÊ¡É¡Ö¤½¤Ã¤Á¤Ëº²¤Ï¡Ä¡×¢ª¥Æ¥ìÅì¤Î½ÐÀîÅ¯Ï¯¤È³Àº¬¤³¤¨¥³¥é¥Ü
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦½ÐÀîÅ¯Ï¯¤¬¡¢5ÆüÀ¸ÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡Ø¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¡ª40¼þÇ¯µÇ°SP¡Ù¡ÊÁ°11¡§45¡Ë¤ò¡È·çÀÊ¡É¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¡Ø¥¤¥Ã¥ÆQ¡Ù´ÔÎñ¤Î½ÐÀîÅ¯Ï¯¤¬¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¥¹¥«¥¤¥À¥¤¥Ó¥ó¥°
¡¡º£²ó¤Ï¡¢40¼þÇ¯µÇ°¤Ç2»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¡£ÈÖÁÈ´ÑÍ÷µÒ¤¬Éü³è¤·¡¢½à¥ì¥®¥å¥é¡¼¿Ø¤â¤º¤é¤ê¤È¤½¤í¤¦¤Ê¤«¡¢ÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¤¬¡Ö»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢¤¢¤ÎÊý¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ä¡×¤È»ØÅ¦¡£½ÐÀî¤Î»Ñ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡½ÐÀî¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Î´§ÈÖÁÈ¡Ø½ÐÀîÅ¯Ï¯¤Î½¼ÅÅ¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡Ù¤Î¥í¥±¤ÇÀÄ¿¹¥í¥±Ãæ¡£¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¤Æ¡Ö40¼þÇ¯¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ªËÍ¤âÀµÄ¾¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¹Ô¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö²ù¤·¤¤¡×¤È¸ÀÍÕ¤òÈ¯¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö30Ç¯½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤Þ¤À½à¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡Ø¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¡ªËè²ó¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈÅÓÃæ¤Ë¤Ï¡¢½ÐÀî¤Ë¥É¥Ã¥¥êÀ¸ÅÅÏÃ¡£ÏÂÅÄ¤¬¡Ö¥¢¥Ã¥³¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡Ä¡×¤È¸ì¤ê¤«¤±¤ë¤È¡¢½ÐÀî¤Ï¡Ö¤¢¡Ä¥¢¥Ã¥³¤µ¤ó¡¢¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¡Ö¤½¤Ã¤Á¤Ëº²¤Ï¡Ä¡×¤È¤·¤É¤í¤â¤É¤í¡£
¡¡¥Æ¥ìÅì¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥Ç¥Ë¥àÀ½¥ª¡¼¥Ð¡¼¥ª¡¼¥ë»Ñ¡£¤È¤Ê¤ê¤Ë¤Ï¡¢¡Ø½¼ÅÅ¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡Ù¤ËÆ±¹Ô¤¹¤ë¥¢¥ó¥¸¥ã¥Ã¥·¥å¡¦»ùÅè°ìºÈ¤¬±Ç¤ê¡¢¶É¤Î³Àº¬¤ò¤³¤¨¤¿¥³¥é¥Ü¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
