¡ØËâË¡»È¤¤¤Î²Ç¡Ù¥¢¥Ë¥á¥·¥ê¡¼¥º¡¢ºÇ¿·ºî¤Ç¤¢¤ë¥²¡¼¥à¤Î¼çÂê²Î¡¦ÁÞÆþ²Î¤ò½¸¤á¤¿¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØËâË¡»È¤¤¤Î²Ç Complete Best¡Ù11·î26ÆüÈ¯Çä·èÄê¡ª
¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô1200ËüÉô¤ò±Û¤¨¡¢Á´À¤³¦¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡ØËâË¡»È¤¤¤Î²Ç¡Ù¡£ÆóÅÙ¤ÎTV¥¢¥Ë¥á²½¤ò»Ï¤á¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¿ô¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹Å¸³«¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢¿Íµ¤¤òÇî¤¹Æ±¥·¥ê¡¼¥º¤Î¼çÂê²Î¡¦ÁÞÆþ²Î¤òÌÖÍå¤·¤¿¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÈ¯Çä¤¬11·î26Æü¤Ë·èÄê¡ª½é²ó¸ÂÄêÈ×¡¦ÄÌ¾ïÈ×¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥ä¥Þ¥¶¥¥³¥ìÀèÀ¸ÉÁ¤²¼¤í¤·¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Disc1¤Ë¤Ï¡¢¼ýÏ¿¶Ê¤â¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¿Íµ¤¶Ê¤Ç¤¢¤ë¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ØËâË¡»È¤¤¤Î²Ç¡ÙOP¥Æ¡¼¥Þ JUNNA¡ÖHere¡×¡¢ED¥Æ¡¼¥Þ »å´ñ¤Ï¤Ê¡Ö´Ä-cycle-¡×¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ØËâË¡»È¤¤¤Î²Ç SEASON2¡ÙÂè2¥¯¡¼¥ë OP¥Æ¡¼¥Þ JUNNA¡ÖÌ²¤é¤µ¤ì¤¿¥ê¥Í¡¼¥¸¥å¡×¤ò´Þ¤à¡¢¥¢¥Ë¥á¼çÂê²Î¤òÁ´¤Æ¼ýÏ¿¡ª¤µ¤é¤Ë¡¢Disc£²¤Ï¡¢·àÃæ¤Ç¤ÎÁÞÆþ²Î¤ò¼ýÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÝÃæÂçÃÏ¡Ö¥¤¥ë¥Ê ¥¨¥Æ¥ë¥í¡×¡¢KOKIA¡ÖÀºÎî¤ÎÉñ ¡ÁDance of the Spirit¡×¤Ê¤É¤Î¿Íµ¤¶Ê¤Ë²Ã¤¨¡¢»³ËÜ¹¸¡Ö¥¯¥ï¥¤¥¨¥Ã¥È¥¯¥ï¥¤¥¢¡×¡¢°æ¾å±ñ»Ò¡Öholiday¡×¤ÎCD½é¼ýÏ¿¶Ê¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£10·î2Æü¤ËÈ¯Çä¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢¥²¡¼¥à¡ØËâË¡»È¤¤¤Î²Ç¡¡À¹²Æ¤Î¸¸¤ÈÌ´¸«¤ëÎ¹Ï©¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡¢reche¡Ö¤µ¤¬¤·¤â¤Î¡×¤Þ¤Ç´°Á´ÌÖÍå¡£
½é²ó¸ÂÄêÈ×¤Ë¤Ï¡¢¾¾ËÜ½ß°ì¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó·àÈ¼15¶Ê¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿Disc3¤âÉÕÂ°¡£Disc1¡¢2¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¡ØËâË¡»È¤¤¤Î²Ç¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¤Ç¤¤ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢CD¹ØÆþ¼Ô¤«¤éÃêÁª¤Ç2026Ç¯3·î7Æü(ÅÚ)¤Î¹ØÆþ¼ÔÂÐ¾Ý¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤´¾·ÂÔ¡ªÁ´¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤Æ¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤·¤¿JUNNA¤ä·àÈ¼¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¾¾ËÜ½ß°ì¤¬½Ð±é¤·¡¢º£ºî¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼çÂê²Î¤ä·àÈ¼¤òÀ¸¤ÇÄ°¤¯¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ëµ®½Å¤Ê¤³¤Îµ¡²ñ¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢Â³Êó¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¥ê¥ê¡¼¥¹¤ËºÝ¤·¤Æ¡¢¥Á¥»Ìò¤Î¼ï粼ÆØÈþ¡¢¥¨¥ê¥¢¥¹Ìò¤ÎÃÝÆâÎÉÂÀ¡¢JUNNA¡¢¾¾ËÜ½ß°ì¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤âÅþÃå¤·¤¿¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥È¡ä
¼ï粼ÆØÈþ¡¦¥Á¥»Ìò
¡ÖËâË¡»È¤¤¤Î²Ç Complete Best¡×È¯Çä·èÄê¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª°ì¤Ä°ì¤Ä¡¢Á´¤Æ¤Î³Ú¶Ê¤¬¡¢¤Þ¤Û¤è¤á¤Ë¡¢¤½¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë¡¢¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ç¤¹¡£JUNNA¤µ¤ó¤Î¡ØHere¡Ù¤Ï¡Ö¥¢¥Ë¥á¤Î¤Þ¤Û¤è¤á¤Ï¤³¤³¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤À¡Ä¡×¤È¡¢¤®¤å¤Ã¤È¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¥Á¥»¤¬»Ò¼é±´¤Î¤è¤¦¤Ë¸ý¤º¤µ¤ó¤À¿·µï¾¼Çµ¤µ¤ó¤Î¡Ø²Ö¿ô¤¨¡Ù¤Ï¥¢¥Õ¥ì¥³¤Î»þ¡¢Â©¤âÀä¤¨Àä¤¨¤Ë²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤òº£¤Ç¤â¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎComplete Best¤òÄ°¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤Þ¤¿²þ¤á¤Æ¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¤Þ¤Û¤è¤á¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿»¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤â¿»¤ê¤Þ¤¹¡£È¯Çä¤¬ÂÔ¤Á±ó¤·¤¤¤Ç¤¹¡Ä¡ª
ÃÝÆâÎÉÂÀ¡¦¥¨¥ê¥¢¥¹Ìò
ËâË¡»È¤¤¤Î²Ç¤òºÌ¤ë²»³Ú¡¢·àÈ¼¤Ï¡¢¤É¤ì¤â»×¤¤½Ð¿¼¤¤¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢
¤½¤ÎÃæ¤ÇÃÝÆâ¤¬ÆÃ¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Âè1´ü12ÏÃ¤Ç¥Á¥»¤¬¾ó¤òºî¤ê½ª¤¨¡¢¥¨¥ê¥¢¥¹¤Î¤â¤È¤ØËâË¡¤Çµ¢¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤¹¡ª
Âæ»ì¤Ï¤Ê¤¯¡¢OP¥Æ¡¼¥Þ¡ÖHere¡×¤È±ÇÁü¤À¤±¤Ç¥Á¥»¤Î´¶¾ð¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤È¤Æ¤âÈþ¤·¤¤¥·¡¼¥ó¤Ç¤·¤¿¡ª
¤Þ¤Û¤è¤á¤Î²»³Ú¤Ï¡È´¶¾ð¤¬¸«¤¨¤ë¡È¤è¤¦¤ÊÉÔ»×µÄ¤Ê´¶³Ð¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¡¢¤Þ¤Û¤è¤á¤ÎÊª¸ì¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤ÆÄº¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
JUNNA
¡ÖËâË¡»È¤¤¤Î²Ç Complete Best¡×¡¢È¯Çä¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£»äJUNNA¤Î1st¥·¥ó¥°¥ë¤¬¡ÖHere¡×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ØËâË¡»È¤¤¤Î²Ç¡Ù¤Ï°ì½ï¤ËÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤½Ð²ñ¤¤¤ò¤¯¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ØËâË¡»È¤¤¤Î²Ç¡Ù¤ò1¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¡¢1¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¾ËÜ½ß°ì
¤³¤ÎÅÙ¤Ï¡ÖËâË¡»È¤¤¤Î²Ç Complete Best¡×¥ê¥ê¡¼¥¹¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
»×¤¤½Ð¤¹¡¦¡¦¡¦¤½¤ÎÉ÷·Ê¡¢¿§¡¢ÐÊ¤Þ¤¤¡¢
¶õµ¤¡¢Æ·¡¢É½¾ð¡¢À¼¡¢²»¡¦¡¦¡¦
¤½¤ì¤é¤È¡¢º£¡¢ºÆ¤Ó¡¢²»³Ú¤òÄÌ¤¸¤ÆÁø¶ø¤Ç¤¤Þ¤¹¤³¤È¡¢¹¬¤»¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
15¶Ê¸·Áª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ò¤È¤È¤¤Î¡Ú¤Þ¤Û¤è¤á²»Î¹¹Ô¡Û
¤´°ì½ï¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à
¡ØËâË¡»È¤¤¤Î²Ç Complete Best¡Ù
11·î26ÆüÈ¯Çä
¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×¡Ê3CD¡Ü¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¡Ë¡Û
ÉÊÈÖ¡§VTZL-262
²Á³Ê¡§¡ï5,720¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÚÄÌ¾ïÈ×¡Ê2CD¡Ë¡Û
ÉÊÈÖ¡§VTCL-60653¡Á60654
²Á³Ê¡§¡ï3,850¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÉõÆþÆÃÅµ¡§¹ØÆþ¼Ô¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È±þÊçÃêÁª·ô¡Ê¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼ÉÕ¡Ë
¢¨½é²ó¸ÂÄêÈ×¡¢ÄÌ¾ïÈ×¡Ê½é²ó¥×¥ì¥¹Ê¬¡Ë¤ËÉõÆþ
¡ã¼ýÏ¿Í½Äê¶Ê¡ä
¡ÎDisc1¡Ï
1. Here¡¿JUNNA
2. ´Ä-cycle-¡¿»å´ñ¤Ï¤Ê
3. You¡¿May¡Çn
4. ·î¤Î¤â¤¦È¾Ê¬¡¿AIKI & AKINO from bless4
5. The Legend of ¡ÈThe Ancient Magus Bride¡É¡¿Jessica
6. Dear¡¿JUNNA
7. ÌµÈ¼ÁÕ¡¿edda
8. Ì²¤é¤µ¤ì¤¿¥ê¥Í¡¼¥¸¥å¡¿JUNNA
9. fam¡¿Í·Í·
10. CLOCKWORK QUICK AND LIGHTNING SLOW¡¿Julia Shortreed
11. auro nowe¡¿inocencia
12. ¤µ¤¬¤·¤â¤Î¡¿reche
¡ÎDisc2¡Ï
1. ¥ê¥Ù¥í¥¢¡¼¥é¡¿ºäËÜÈþ±«
2. ·¯¤Î¹ÔÊý¡¿KOCHO
3. ÀºÎî¤ÎÉñ ¡ÁDance of the Spirit¡¿KOKIA
4. ¥¢¥ó¥Î¥É¥ß¥Ë¡¿ËÌÛê¶Á
5. ¥¤¥ë¥Ê ¥¨¥Æ¥ë¥í¡¿ÃÝÃæÂçÃÏ
6. Rose¡¿Kaco
7. ²Ö¿ô¤¨¡¿¿·µï¾¼Çµ
8. Story¡¿¥³¥È¥ê¥ó¥´
9. ¥¯¥ï¥¤¥¨¥Ã¥È¥¯¥ï¥¤¥¢¡¿»³ËÜ¹¸
10. holiday¡¿°æ¾å±ñ»Ò
¡ÎDisc3¡Ï
¾¾ËÜ½ß°ì¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó·àÈ¼15¶Ê
¢¨¸åÆü¾ÜºÙ²ò¶Ø
¡ü¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
¥¢¥ë¥Ð¥à¹ØÆþ¼ÔÂÐ¾Ý¥¤¥Ù¥ó¥È
2026Ç¯3·î7Æü(ÅÚ)
ÅÔÆâË¿½ê ¢¨ÅöÁª¼Ô¤Ë¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
½Ð±é¼Ô¡§JUNNA¡¢¾¾ËÜ½ß°ì¡¢Â¾
±þÊçÊýË¡¡§¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖËâË¡»È¤¤¤Î²Ç Complete Best¡×½é²ó¸ÂÄêÈ×¡¢ÄÌ¾ïÈ×¡Ê½é²ó¥×¥ì¥¹Ê¬¡Ë¤ËÉõÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¡Ú¹ØÆþ¼Ô¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È±þÊçÃêÁª·ô¡Ê¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼ÉÕ¡Ë¡Û1Ëç¤Ë¤Ä¤¡¢1¸ýÃêÁª¤Ë±þÊç²ÄÇ½¡£
¢¨¤½¤ÎÂ¾¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½
