¹©Æ£ÀÅ¹á¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤¤µÙÆü¤Ç¤·¤¿¡×¡¡¹âÈø»³¤òÅÐ¤ë¡õ¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤à...°Õ³°¤Ê¸òÍ§´Ø·¸
²Î¼ê¤Î¹©Æ£ÀÅ¹á¤µ¤ó¡Ê55¡Ë¤¬2025Ç¯9·î30Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¤¥â¥È¥¢¥ä¥³¤µ¤ó¡Ê39¡Ë¤È»³ÅÐ¤ê¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¤É¤ó¤Ê¹âµé¥³¡¼¥Ò¡¼¤è¤ê²¿¤è¤ê¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¡×
¹©Æ£¤µ¤ó¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤¤µÙÆü¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢»³Ãæ¤Ç¥¤¥â¥È¤µ¤ó¤È»£±Æ¤·¤¿Æ°²è¤ä¼Ì¿¿¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¡¢¹âÈø»³¤ËÅÐ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£
Æ°²è¤Ç¤Ï¹©Æ£¤µ¤ó¤¬¡Ö¡Ê»³Äº¡ËÃå¤¤¤¿¤è¡Á¡×¤È¾®À¼¤Ê¤¬¤é¤â³Ú¤·¤½¤¦¤ËÊó¹ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¤¥â¥È¤µ¤ó¤â¡Ö¥³¡¼¥Ò¡¼¥»¥Ã¥È¤À¤è¡Á¡×¤È¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¥«¥Ã¥×¤ä¥¬¥¹´Ì¤Ê¤É¤ò¥«¥á¥é¤Ë¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¹©Æ£¤µ¤ó¤Ï¥³¥á¥ó¥È¤Ç¡¢¡Ö¤â¤¦¤µ¡Á¡¡°¼¤Á¤ã¤ó¤¬¤ªÅò¤òÊ¨¤«¤·¤Æ¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼Æ¦¤ò¥ß¥ë¤·¤Æ¡¢»Þ¤òÃµ¤·¤Æ¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤è¡ÁËÜÅö¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡×¤È´¶³´¿¼¤½¤¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤É¤ó¤Ê¹âµé¥³¡¼¥Ò¡¼¤è¤ê²¿¤è¤ê¡¢ÈþÌ£¤·¤¤´ò¤·¤¤°¼¤Á¤ã¤ó¤Î»Þ¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÀä»¿¡£
¤Þ¤¿¡¢»³ÅÐ¤ê¤Ë¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤«¤é²Æ¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÍÓæ½¤È¥Ê¥Ã¥Ä¡¢¤½¤·¤ÆÇß¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö½ª»Ï¾Ð¤¤¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¡×¤È³Ú¤·¤ó¤ÀÍÍ»Ò¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¹©Æ£¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÁ°¤«¤éÌóÂ«¤·¤Æ¤¤¤¿»³ÅÐ¤ê¡¡´¨¤¯¤Ê¤ëÁ°¤Ë¹Ô¤±¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤Î¥Ý¥¹¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤½¤¦¡×¡Ö¤ªÆó¿Í¤Î¾Ð´é¤ËÌþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖºÇ¹â¤Î²á¤´¤·Êý¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£